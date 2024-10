Martín Menem calificó la ley de financiamiento universitario como un “delirio” y dijo que la educación debe apostar a la “estabilidad económica”

Escuchar

Luego de que en la Cámara de Diputados se ratificara el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, el presidente del recinto, Martín Menem, se refirió a la votación de esta tarde y denominó al reclamo de la educación pública como un “delirio”.

“Hoy se ganó una batalla. Vinimos a cambiar la Argentina en serio. Son 122 años de déficit ininterrumpido. Siempre gastamos más de lo que se podía”, expresó el funcionario en LN+ y apuntó contra quienes se movilizaron a las afueras del Congreso: “Son maniobras viles de esconderse detrás de los jóvenes. Hay muchos que se manifestaron que lo sienten, pero otros no estudian”.

En esta línea, cruzó a los diputados que votaron en contra del veto y aseguró: “Hay muchachos que te piden poner plata donde no saben ni cuánta. No conocen cómo está el tema universitario, pero obligan a un gobierno a hacer algo cuando ellos no lo hicieron”.

En tanto, Menem tildó a la ley como un “delirio” y señaló que el rumbo económico del país se sostuvo a través de una “enorme propuesta” de parte de Propuesta Republicana (Pro), la cual La Libertad Avanza respaldó. “Le agradezco a Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, a Diego Santilli, a Alejandro Finocchiaro, al ingeniero Mauricio Macri y todos los que colaboraron para sacar esto adelante”, afirmó.

