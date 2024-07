Martín Menem distanció al Gobierno de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza: “No es la posición”

Escuchar

Días después de que seis diputados de La Libertad Avanza visiten a Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza, Martín Menem, presidente de la cámara Baja, desligó al Gobierno de aquel encuentro y aseguró que se trató de “actos individuales”. Además, culpó a los medios de comunicación de instalar mentiras y aclaró que la postura del partido no está vinculada a la dictadura militar.

“El hecho de que no haya pauta implica que, de cualquier cosa que esté dando vueltas, el culpable es el presidente de la cámara. De quienes hayan ido no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Eso en primer término. Se que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior”, señaló Menem en diálogo con el periodista español Javier Negre.

En esta línea, continuó: “En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores utilizan libremente. Yo no puedo preguntarle a un legislador a dónde va, no soy un espía. Hay un servicio de automotores, que tiene más de 40 años, en el que los legisladores piden un vehículo y van”.

Las primeras palabras de Martín Menem, presidente del Congreso argentino, sobre la polémica visita de diputados a una cárcel de ex militares de Videla. Más razón que un santo. pic.twitter.com/hMDC8VmYul — Javier Negre (@javiernegre10) July 20, 2024

Por último, Menem aclaró que no existen vínculos entre la línea del Presidente y los represores de la última dictadura cívico-militar: “En tercer término, no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición del presidente de la cámara, no es la posición del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”.

En tanto, el riojano se refirió al escándalo vinculado a la diputada cordobesa María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, a quien se acusó de extorsionar a sus asesores con coimas de hasta $500.000. “Desconozco bien, me tendría que adentrar un poco más acerca de lo que están manifestando algunos medios. A mí me gusta saber la verdad, porque lo que se publica generalmente está contaminado. No he hablado con ella, no tuve la oportunidad. Es de otra provincia, no se encuentra acá. Cuando tenga la oportunidad de hablar con ella hablaremos y averiguaremos cómo son las cosas, como corresponde”, sostuvo.

Martín Menem: “Milei es un superdotado”

El presidente de la cámara Baja habló sobre Javier Milei y lo calificó como un “superdotado”. “Está viendo cosas que los demás no están viendo. Desde el día en el que lo conocí me di cuenta que es un distinto. Es una persona que tiene una inteligencia superior. Obviamente, no deja de ser un ser humano”, expresó.

“La gente le ha encomendado que dirija los destinos del país. Que termine con la inflación y solucione los problemas de inseguridad como primera medida. Si soluciona la inflación, a la larga va a haber inversión. Si hay inversión, a la larga va a haber trabajo. Va a haber trabajo mejor remunerado y eso va a atacar directamente los números de la pobreza. Y si hay una mejor economía, va a haber una mejor educación, y todo un círculo virtuoso”, añadió Menem.

A su vez, aseguró que otro asunto que preocupa a los argentinos es la inseguridad, sobre lo que aseveró que el Poder Ejecutivo está dando “una gran batalla”. “Estamos encaminados para salir de un montón de situaciones en las que el populismo, la centroizquierda y el kirchnerismo han tenido otra visión de la Argentina y por eso estamos cada vez más pobres y más aislados del mundo. Nosotros estamos reincorporando la Argentina”, indicó.

