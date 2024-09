Martín Menem marcó la ausencia de Villarruel en el acto de Milei: “Pensé que la iba a ver”

Escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo una breve mención este domingo por la noche a la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el acto que lideraron ayer Karina y Javier Milei en Parque Lezama, con motivo del lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional. Durante su paso por La Cornisa (LN+), el titular de la Cámara baja admitió pensar que su par en el Senado iba a asistir a la convocatoria. “Pensé que la iba a ver. Pero no estaba”, se sinceró. Buscó atenuar el faltazo de Villarruel al acto al decir que “seguramente la próxima vez va a ir”.

En otro tramo de la entrevista, el sobrino del expresidente Carlos Menem ofreció su mirada en torno a las diferencias que existen entre el Presidente y la vice. “Son posturas políticas que no obstaculizan el funcionamiento del Gobierno. Todas las personas somos distintas. Podemos tener una mirada diferente en alguna circunstancia”, sostuvo. Y destacó: “Pero es la vicepresidenta. Está haciendo un trabajo muy bueno en el Senado. Sacaron la Boleta Única, que ahora caerá en Diputados”. Sobre su vínculo personal con Villarruel, resaltó: “Tengo una excelente relación. Trabajamos palma a palma, cada uno en su cancha”.

A lo largo de la charla con Luis Majul, y con énfasis en el evento que tuvo lugar el sábado pasado, calificó la convocatoria de “impresionante” y se jactó: “Producimos el milagro más importante en la historia argentina. Milei llegó a la presidencia sin partido”. Consultado sobre si consideraría aquel acto como un “bautismo de fuego” para Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y que se perfila como futura candidata, Menem asintió.

“Atravesé junto a ella y a un equipo pequeño de trabajo lo difícil que fue el 2021 en adelante, lo difícil que fue armar sin tener partido. Ella le prometió a su hermano que iba a tener partido. Desde ese momento, armamos la estructura jurídica en toda la Argentina y hoy ya tenemos partido para competir”, resaltó. insistió: “Karina tiene todas las condiciones para ser candidata. Nadie tiene más derecho que ella. Es la que más ha trabajado por el escándalo para que Milei sea presidente. Se despierta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 12. Estoy orgulloso de pertenecer a su espacio. Es una decisión personal igual”.

Respecto de la consolidación de LLA como partido nacional, aclaró: “No se van a hacer alianzas electorales. No son para ganar. Es para construir el país que queremos. Nosotros no nos vamos a juntar para ganar. Nos vamos a juntar para construir a la Argentina. Vamos a tener más diputados, más senados y llevar adelante las leyes que queremos impulsar. Hasta ahora hemos podido caminar con la ley que nos han dejado, no lo que hemos querido”.

Se pronunció más adelante sobre la posible privatización de Aerolíneas Argentinas, opción que comenzó a gestarse dentro del oficialismo en respuesta a las asambleas gremiales y paros aeronáuticos que perjudicaron a pasajeros en los últimos meses. “Desde que la estatizaron en 2008, perdió más de 8 mil millones de dólares. Tiene más de 90 aviones. Hoy American Airlines tiene más de 900 aviones y vale más de 7 mil millones de dólares. Aerolíneas le robó plata al fisco. Es una barbaridad en nombre de una aerolíneas de bandera. Son los grandes curros de la Argentina. Tiene que volar donde es rentable. Tienen que privatizarla. No ponemos un peso más. En avión solo viajan dos millones de argentinos. Es lógico que haya dos chicos para tres pobres, que no coman en la Argentina y que financian con el IVA de los alimentos que tengamos aerolínea de bandera para que vuele menos del 5% de la población”, opinó.

Por último, en relación a una nueva marcha universitaria en reclamo por el incremento de partidas presupuestarias, el presidente de la Cámara de Diputados se subió a las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendel, que puso en duda la cantidad de estudiantes en las universidades públicas. “La mayoría de la Argentina tiene conocimiento de que en las universidades pasan cosas extrañas. Somos defensores de la educación pública. Para gastos, actualizamos la cifra en más de un 270%. Para docentes y no docentes, se le ha hecho una oferta igual a los otros funcionarios del Estado”, remarcó Menem.

Y completó: “Hay muchas universidades que tiene muchos desmanejos. Que declaran muchos más alumnos de los que tienen para recibir partidas millonarias. Hay casos emblemáticos en algunas universidad, que en algún momento tendrán que ser auditadas. Nadie puede estar en contra de la educación pública. Pero detrás de esos enunciados hay algunas causas por las que se están prostituyendo. La oferta está hecha. Nosotros no vamos a permitir que nada ni nadie ataque el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables. No podemos ir más allá de lo que recaudamos”.

