Martín Soria: “Sería una escándalo jurídico que la condenen a Cristina”

El Ministro de Justicia de la Nación, Martin Soria, se refirió esta noche sobre la investigación de la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de parte de la fiscalía, pero evitó entrar en detalle. “Creo que sería un escándalo jurídico que condenen a Cristina. No hay pruebas”, manifestó.

En una entrevista radial, el funcionario oficialista habló de que la causa se trata de una construcción y que los medios de comunicación “le enferman la cabeza a la gente”. También, apuntó contra los fiscales de “tergiversar la prueba”.

“Quedó demostrado con elocuencia de que no hay pruebas ni elementos para condenar a Cristina Kirchner y sería verdaderamente un escándalo jurídico e institucional que lo haga un tribunal como este que no es un tribunal cualquiera condenando después de haber acusado con pruebas falsas y tergiversó los hechos para perseguir política, mediática y judicialmente a la vicepresidenta”, aseveró.

En otro momento, Soria se refirió al ataque a la vicepresidenta y apuntó contra la oposición. “Es raro, a todos nos llama la atención que en un intento de asesinato a la vicepresidenta no surjan motivaciones de tipo político. No era un lobo solitario como dijo la oposición en un primer momento. Después, para bajarle el precio hablaron de ‘la banda de los copitos’, que es una forma de banalizar el atentado y de minimizar como ‘acá no pasó nada’, que es lo que pretende la oposición. Tirando del hilo, tarde o temprano va saliendo la verdad, tarde o temprano se va a llegar a los verdaderos responsables”, expresó.

Nicolás Carrizo Captura de TV

En dialogó con Tuny Kollmann, en Rayos X, por Radio 10, el ministro aseguró que el grupo fue financiado y asistido en términos de logística. “Estoy convencido de que alguien finanza esta gente. Y queda todo más claro cuando alguien le está poniendo abogados a esta gente. Son tres abogador asociados al macrismo”, planteó.

El ministro se refirió a Brenda Salva, quien asesoraba a la diputada del PRO Karina Bachey; el abogado Gastón Marano, que asesoraba al senador Ignacio Torres, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI); y a Fernando Sicilia, “abogado de dos espías de la AFI macrista”. Los tres son defensores de Nicolás Carrizo, uno de los cuatro detenidos por el atentado fallido contra Cristina Kirchner. “No creo mucho en las casualidades”, dijo Soria, quien afirmó que los abogados de Carrizo responden a terminales políticas.

También, se refirió al proyecto impulsado por Cristina Kirchner para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia y cuestionó la negativa de la oposición al no querer acompañar la iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado. “Basta ver las caras de quienes son la oposición en la Cámara de Diputados para darse cuenta que son los grandes beneficiarios de la mesa judicial y de lo que significa esta justicia contaminada por el macrismo”, acusó el funcionario de Alberto Fernández elegido por la vicepresidenta.

Según argumentó, “se han opuesto a todos y cada uno de los proyectos que tiene que ver con devolverle el prestigio y la imparcialidad a la justicia argentina”, y recriminó que “desde el primer día se opusieron no solamente a la ampliación de la Corte Suprema, sino también a la reforma del Ministerio Público Fiscal, del Consejo de la Magistratura”.