Martín Yeza le respondió a Patricia Bullrich, quien criticó a los legisladores de Pro que rechazaron el DNU de la SIDE

El diputado nacional y presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, le respondió este miércoles a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien criticó a aquellos diputados que “votaron junto al kirchnerismo” al rechazar el DNU 256/2024 que otorgaba un aumento a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La funcionaria de Milei e integrante del Pro dijo este miércoles que los legisladores “eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo”. “Yo todo bien con estos tweets que hace Patricia y otros de tono rimbombante pero yo te voy a decir varias cosas; lo primero, esto así como se hizo no se hace; en segundo lugar, el PRO ha sido parte de la solución y va a seguir siendo parte de la solución; tercero, vos podes obtener cambios de corto plazo y a nosotros ya nos pasó cuando fuimos Gobierno pero el verdadero desafío de la Argentina, siendo que está el kirchnerismo del otro lado no es tener cambios, es que esos cambios sean sostenibles en el tiempo y por eso es importante que la Argentina tenga además tenga la institucionalidad”, planteó en LN+.

“¿Patricia Bullrich pertenece a su mismo partido (PRO), o ya no la reconocen como tal?”, preguntó Eduardo Feinmann al exintendente de Pinamar. “Eso dicen, no lo sé. Dicen que es del PRO, está afiliada”. “La verdad que yo veo una conducta que es hartera porque, sin ir más lejos, en el día de ayer ella, como ministra de Seguridad, logró atrapar a seis personas con vinculaciones con el terrorismo en Mendoza. A la misma vez, el 80 % de los fondos que tenía contenido este decreto ya fue devengado y hoy nosotros votamos que no se retrotraigan los hechos. Por lo tanto, esos fondos ya están. Ahora por más que nosotros te los demos hoy, mañana no vas a tener un servicio de inteligencia, esto va a llevar un proceso”.

Sobre la publicación que realizó Bullrich en su cuenta de la red social X, el diputado expresó: “Es completamente falso y por eso es un problema de mala praxis, ella bien sabe que las herramientas que utilizó”. Y apuntó: “Acá si voy a apelar, Eduardo, vos bien sabes que ayer cuando se configuró la bicameral de Inteligencia en el Congreso de la Nación, el propio Gobierno no se pudo poner de acuerdo por una interna gubernamental no sé entre quiénes, ni cuántos, ni como pero no se pudieron poner de acuerdo en quien era la persona que tenía que presidir la bicameral de Inteligencia”.

Al ser consultado acerca de por qué se rechazó el DNU que tiene que ver con los Servicios de Inteligencia, el diputado sostuvo: “Concretamente, el PRO siempre ha sido y va a ser parte de la solución pero con el tema del DNU tenés un problema no de formas, sino de mala praxis. Por un lado, dentro de los remedios que tiene la Cámara para tratar el tema de asuntos vinculados a la Inteligencia, uno es que no se trata en la Cámara de Diputados el financiamiento de la SIDE porque, dada la naturaleza del Servicio de Inteligencia, se dedica a tareas específicas y reservadas, por lo que no es este el ámbito [para debatirlo]”.

“Además, para el tratamiento deberías tener primero una bicameral constituida desde hace ocho meses y fue recién ayer. En segundo lugar no es la mejor herramienta jurídica hacer un DNU porque podrían haber hecho un decreto reservado que lo tratara la bicameral de Inteligencia y en tercer lugar, todas son cosas que eventualmente las ponés a consideración en un presupuesto global de cómo querés administrar la gestión pública”, agregó.

En cuanto a las versiones que interpretan que esto se trató de un “vuelto” de Mauricio Macri para con Santiago Caputo, planteó: “No, eso es la chiquita. Mauricio es un expresidente de la Argentina, tiene un compromiso absoluto con que al país le vaya bien. Tal es así, imaginate, que Mauricio ni quiere ser candidato”.

“Por lo tanto somos un grupo de gente que le hemos dedicado una gran parte de nuestra vida a que la Argentina salga de la senda del populismo, de la cultura del populismo, del kirchnerismo que nos destruyó la economía, que nos destruyó la seguridad, que nos destruyó la educación y todas estas discusiones que estamos teniendo, que ojalá que no haya más, pero si tiene que haber que sean todas para que la Argentina no solamente salga de la fosa a la que nos llevó este grupo de gente, sino que además ese cambio valga la pena y sea sostenible en el tiempo”, concluyó el titular de la Asamblea del PRO.

LA NACION