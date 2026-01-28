Más audios sobre las maniobras con el blue: pedidos de dinero, la amenaza de “explotar” todo y las alusiones a Milei y Massa

Una grabación incluida en la causa judicial en la que se investigan la venta de dólares obtenidos a precio oficial y vendidos en el mercado negro durante el gobierno de Alberto Fernández señala que estaba “toda la política” involucrada en la maniobra.

La charla de comienzos del año pasado es una conversación de 49 minutos y 30 segundos entre los financistas Elias Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio y quien actualmente está preso, y Francisco Hauque.

En la conversación, Huaque amenaza con contar toda la maniobra y los involucrados a Javier Milei, dice que van a “caer todos en la volteada” y que el exministro de Economía Sergio Massa no los va a “ayudar”. Huaque le reclamaba a Piccirillo que le pagara una deuda de unos US$6 millones.

Piccirillo quería sacarse de encima a Hauque y sus reclamos. Por eso, el exmarido de Cirio le armó una causa con la ayuda de un comisario. Le plantó dos “ladrillos” con un kilo y cuarto de cocaína y una pistola, y la policía porteña detuvo a Hauque en ese falso operativo.

El comisario que intervino, contratado por Piccirillo para la maniobra, es Carlos Sebastián “El Lobo” Smith, quien apremiado por su situación procesal, declaró como “arrepentido” y aportó a la justicia un pendrive con audios que involucran a su exjefe.

Los audios están en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi y fueron la evidencia que activaron una serie de allanamientos realizados en diciembre pasado a cinco funcionarios del Banco Central. La Justicia investiga a las autoridades que permitían sacar dólares a precio oficial y venderlos al doble en el mercado blue, durante el cepo cambiario.

Uno de estos audios es una conversación donde Piccirillo dice que en esta maniobra del “rulo” está “medida toda la política” y Hauque señala que tiene llegada con el presidente Javier Milei y que está dispuesto a ir a verlo a quinta de Olivos para denunciarlos a todos, incluido a él mismo, involucrado en la maniobra.

“Están todos metidos, toda la política”, dice Piccirilo y Haque le responde: “Vos pensas que Massa [Sergio] los va a ayudar, se lava las manos, boludo, desaparece el chabón, le chupa un huevo”, dice el audio al minuto 8 y 11 segundos.

Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que ni Picirillo ni Hauque tenían acceso al presidente Javier Milei, como se ufana uno de los interlocutores de la conversación.

En el entorno de Sergio Massa aseguraron estar sorprendidos por las alusiones. “La verdad ni idea, no se porque le dirá eso; Sergio no conoce a Hauque o Piccirillo mismo dijo en una nota con Jonatan Viale que no conocía a Massa”, señalaron allegados al exministro.

Las explosivas grabaciones en manos de la justicia, a las que accedió LA NACION de fuentes con acceso a la causa, parecen realizadas para que luego sirvan como prueba en una eventual denuncia por extorsión que estaba planeando Picirillo contra Hauque, según allegados a la defensa del policía Smith. En la charla, Haque reclama que le devuelvan la plata y amenaza con denunciar a todos.

En esas charlas, Hauque le reclama a Piccirillo los dólares que le debe y dice que los servicios de inteligencia están ansiosos por sacarle dinero, producto de extorsiones con esta maniobra.

Aluden a Romina García, por entonces inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA, supuestamente involucrada en la maniobra y quien sería una de las personas que les permitía acceder a dólares al precio oficial para venderlos luego en el mercado blue.

Además, mencionan a otras personas y en un momento Piccirillo sugiere convocarlas para pedirles US$500.000 a cada uno y hacer “una vaquita” para que Hauque pueda cobrar.

Estos audios son parte de una serie de grabaciones, en donde se alude que Romina García le comentó a Piccirillo que en esta maniobra había “gente de arriba entongada” porque realizaron las denuncias y nunca pasó nada contra los denunciados.

Parte de la grabación de la charla entre Piccirillo y Hauque en poder de la Justicia:

Hauque: Lo que vale es como uno se comporta con el otro, cómo se maneja con el otro. Yo ya estoy cansado, estoy harto de toda esta energía de mierda, quiero cortar. O la corto por la buena o la corto por las malas. Le pido a la Virgen y al Espíritu Santo que se soluciona por las buenas. Te trato de buena manera y no hay forma, se come los p... Entonces, ¿qué tengo que hacer, boludo? Tengo que hacer todo mal para cortar con esta energía. Mal, boludo, es porque voy a hacer un desastre, boludo. Vamos a ir todos en cana, boludo. Yo yo voy yo voy en cana. Vamos todos en cana”.

Piccirllo: “Pero, ¿por qué irías en cana? No entiendo”.

Hauque: “Ya sabés, boludo, por ir en cana, boludo. Si esto es terminarlo, terminarlo ya, boludo... Terminamos mal los dos, no es que uno sale ileso y el otro no, no. Terminan mal los dos, vos yo, ¿Querés que los dos terminemos mal? ¿O que las cosas se solucionen? Está en vos eso. Estoy atado a esa energía. termina mal el contexto entero. O todos o no se salva ninguno. Ni Napole. Los que vos crees que son tus amigos, esos soretes se borran, desaparecen, no ayudan nada a nadie, se borran. Va a haber quilombo, de verdad, boludo.

Picirrillo: Si vos no denuncias....

Hauque: No pasa por ahí. La justicia tiene sus procesos, la justicia va lenta, pero cuando un presidente tiene la presión, ¿me entendés? Tiene una presión grande, es diferente. Porque esta mentalidad no es la del gobierno anterior. Entonces va a cambiar... El tipo...se va a armar un desastre.

Piccirillo: ¿Qué tiene que ver Milei?

Hauque: Porque es un tipo que tendría que estar tomando ya cartas en el asunto con funcionarios corruptos que hicieron un desastre. Del presidente hasta el último del que está ahí adentro y nadie tomó ninguna medida. No hace falta explicarte la situación actualmente que se está viviendo. Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar. ¿Por qué? porque me están volviendo loco y vos me estás volviendo tanto loco para que sea un granito que explote. El grano explota y explota con toda. Y yo me saco esa carga, ¿me entendés? Es como tener adentro una mierda adentro que la tengo que sacar para fuera. O la voy a sacar por las malas o por las buenas, boludo. Me te me tenés que comprender. El grano explota y explota con toda y yo me saco esa carga”.

Piccirillo: “Yo te comprendo, por eso trato de...”

Hauque: “Me tenés que cumplir, no hay otra, boludo. Yo tengo que dañar para poder tener ese equilibrio esa paz mental. O tengo que dañar o me tenés que cumplir. Yo ya hoy me estaba por ir a la mierda para volar todo por el aire, boludo. Va a pasar, el quilombo va a pasar”.

Picirrillo: “¿Y Peluca que tiene que ver?”.

Hauque: “¿Cómo Peluca que tiene que ver, boludo? Sabe todo peluca. Peluca no hizo nada todavía. Pero lo va a terminar haciendo. Y si yo voy, me siento y armo un escándalo bárbaro, se va a prender fuego todo.

Picirrillo: Y todos lo que tuvieron involucrados van a tener problema...

Hauque: Ya sé que me estas grabando. Boludo. No sé, si no junten a Mauro, si no la tenés a la plata, junta a Mauro (...), a juntarlo a Fede a Gonza, todos pongamos 500 lucas entre todos, porque el Momia ya va a explotar y va a pasar esto. Listo, ustedes quieren jugar a la mancha, a ver, pasa o no pasa. Fran lo hace o no lo hace. Si lo hago, pierden ustedes. Y si yo no lo hago, ganan ustedes. Esto es así de sencillo. Si yo lo hago, bueno, listo. Esto es como la ruleta rusa, gira el tambor, capaz está la bala, no está. Bueno, vos te gusta jugar a esa al filo de la navaja.

Piccirillo: Bueno. Yo no puedo estar llamando a todo el mundo para pedirle plata, amigo.

Hauque: Y bueno, pero no sé, entonces, bueno, ¿cómo cubro mi deuda? ¿Cómo cubro mi deuda? ¿Qué queresque lo llame a Gonzalo y le diga, “Voy a hacer tal cosas me responde, “Y yo sé”, viste, con la soberbia, “Y yo sé, yo tengo manera de cómo atajarme”. No tenía manera de atajarte nada, porque tengo 800 000 llamadas cruzadas, escucha, tengo captura de pantalla, los vehículos me los vendía vos, está recontra relacionado conmigo. Y la plata donde la sacaste, la sacaste a través de este negocio. Y encima fuiste como un tarado y la blanquea. O sea, está toda la recontramano. ¿A dónde?

Piccirillo: ¿Y el BST [un banco que opera en el mercado de divisas] nunca te pagó lo que le pediste?

Hauque: No, no pagó.

Piccirillo: ¿Y por qué no te pagó?

Hauque: No pasa nada, eso es una bomba que en febrero explota.

Piccirillo: ¿Por qué?

Hauque: Y nada, ya está, boludo, ya está. Yo estoy estoy entregado, boludo. Yo no tengo nada, ustedes hicieron todo plata. Fer Tachi se compró casa en Pinamar

Piccirillo: ¿Y qué tiene que ver, Fer Tachi? ¿Cómo de dónde sacó la plata el gordo, boludo?

Hauque: Vos sabés que la novia de él es buche, pues me pasa todos los datos la novia de la nueva novia que tiene. No, no sé. Sí, la nueva novia. Yo sé dónde tiene la casa, dónde tiene el parque, que se compra, hasta sé que tiene un Rolex que se compró, de todo. Qué calzón se pone

Piccirillo: Hace un montón que no lo veo

Hauque: Bueno, no importa, yo necesito arreglar mi tema, boludo. ¿Y qué me van a dar? Me van a amedrentar, me van a hacer. Que hagan lo que quieran, yo necesito arreglar este tema. Me elegiste a a me elegiste a mí para para para que el último último orejón del tarro, sea yo, boludo. Me elegiste a mí, tendrías tenías miles para elegir.

AUDIO 2

Piccirillo: Vos, vos venís...

Hauque: O sea, el BST verdad, hay una causa, ¿no? Sí. Esa causa yo me meto con vos adentro, adentro, lo siento, todo. Mauro..., todo vamos adentro de esa causa. Pero sabes que todos tuvieron metidos ahí.

Piccirillo: Sí, vos también, eh.

Hauque: Y yo también. Estos papeles que donde está hecho del reconocimiento de deuda también va adentro. Una cosa tiene que ver con otra. Se arman las carpetas y eso están esperando de mí los servicios. ¿Qué están esperando los servicios? Que yo haga eso. Ellos están esperando con cuchillo y tenedor, que yo haga eso porque se llenan de guita. Finalmente le van a pedir a este, al otro, al otro, al otro, los van a volver locos.

Piccirillo: Pero estuvo todo el mundo metido, toda la política.

Hauque: Y por eso, y pero bueno, que pensás que Massa los va a ayudar; se lava las manos, boludo, desaparece, le chupa huevo.

Piccirillo: ¿Y el BST por qué no lo arreglaste? Estúpido, si dijiste que habías arreglado.

Hauque: Estamos en tratativa, en febrero si no arregla explota una bomba. Punto. Y pero no te conviene No querer averiguar.

Picirillo: No, lo que pasa es que vos lo extorsionás de otro lugar, boludo, ¿entendés?

Hauque: Están los servicios trabajando. Vos te pensás que el BST, tiene una billetera infinita. Y vos por qué te pensás porque yo no caí y no me voltearon. Porque están los servicios atrás. Están esperando para recaudar. Ellos te van tirando de la la soga, te van tirando, después cuando vienen empiezan a recoger. O sea, acá no se escapa nadie, boludo. No es que lo van a reventar, le van a pedir plata. Todo se arregla con plata, no es así. Bueno, ¿y qué te estoy reclamando yo? Mi plata. Y bueno, listo. Todo se arregla con plata. No quiere arreglar con plata y bueno, listo. La verdad, a alguien se la va a tener que poner. No sé, si chorearon, se robaron, si no es que alguien quien hizo algo que está bien. Sí. A ver, hay un delito configurado. Sí. Que ellos aprovechan de ese delito Sí. Y así ellos juegan así. Si vos sos un tipo transparente, limpio y nada, no pueden hacer nada. La plata me la debés. Yo te la di, estaba documentada. Yo tengo una relación espectacular con Milei. Tiene un león así gigante de 3 metros en la puerta de la ventana, todos los días lo mira. Tengo una relación excelente. Yo ya no doy más, boludo. No doy más. No doy más. No sé, ¿qué querés hacer?...

Piccirillo: Vos te comportás mal

Hauque: No, vos te estás comportando mal; no me quieras venir como un psicópata a trasladarme el problema.

Y luego Hauque le dice que está dispuesto a denunciar a todos: “A mí me haces una cagada, yo voy a caer en la volteada porque cae en la volteada todo; pues yo tengo un listado así de nombres, este, este, este, compró esta cosa, este, este, este, este, este”.

“Si yo me siento y le digo a Peluca, ‘escúcheme, señor, ¿cómo es posible que usted esté haciendo por todos lados que todos los que roban esto, lo otro y no hay ningún preso. ¿Saben quiénes son todas estas personas? Porque vos sabés muy bien quiénes son estas personas y qué es lo que hicieron, qué es lo que tienen, qué ¿dónde está toda esta plata?’. ¿Te acordás cuando a mí me armaron la causa con el gobierno anterior me armaron un carpetazo que los dos zafamos? Yo lo único que tengo que hacer es dejarle la cabeza así al tipo, como una sandía, vuela todo por el aire, boludo. ¿Sabés que es un loco el tipo? El tipo mañana, depende cómo le entre explota todo, boludo, y yo tengo la llegada, vos sabés que la tengo la llegada. Si yo no la usé es otra cosa".

La charla continua y hasta es interrumpida por un turista que busca consejo para comer en algún restaurante de Puerto Madero.

Piccirillo le dice que en las formas tiene razón y que le va a entregar dinero a Hauque en la sucursal del banco a la que concurrirían juntos.