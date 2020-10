Ricardo Alfonsín participó a la distancia, como un homenaje a los 37 del triunfo electoral de su padre

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2020 • 17:03

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, relanzó, hoy, la escuela de gobierno y políticas públicasdel Frente Renovador -bajo el nombre ProyectAR- con la intención de reforzar su identidad partidaria y al mismo tiempo abrirse a otros sectores políticos. Sin embargo, para evitar lecturas suspicaces, el líder del FR aclaró: "No lanzo la escuela para diferenciarme".

La convocatoria del evento llevó el logo del Frente de Todos y, para ratificar el gesto, Massa afirmó, durante su discurso inaugural: "Esta es una herramienta de aporte del FR al Frente de Todos (FdT). Vivimos en una sociedad en la que pareciera que la diversidad nos obliga a la pelea, pero no logran entender que el FdT es la unidad de la diversidad".

"En la diversidad está la riqueza y en el respeto al que piensa distinto, está la oportunidad de construir el acuerdo que se necesita para poner de pie la Argentina, como dice Alberto [Fernández] todos los días", sostuvo el titular de la Cámara Baja, en un guiño al Presidente.

Massa llamó a proyectar la política junto a científicos, académicos, rectores de universidades y referentes de distintos partidos. "La capacitación en la experiencia de gobierno es una responsabilidad que tenemos todos", dijo, y agregó: "El desafío del FR es gobernar para todos y con todos; pensar cómo subimos el valor a todos los sectores".

Aprender para ejercer

Durante la presentación, Massa estuvo acompañado por la vicepresidenta de Correo Argentino, Mónica Litza, quien liderará la escuela con la colaboración de la exdiputada nacional por el FR, Carla Pitiot. Según expresó Litza, la escuela apunta a involucrarse en el proceso político porque "la política ya no tiene la arrogancia de poder mandar sin aprender".

"El poder hay que compartirlo. Nadie tiene el monopolio del poder", sostuvo Litza, y agregó: "Nadie sabe a quién de nosotros le va a tocar estar en un lugar de responsabilidad. La gestión no es el lugar para ir a aprender, hay que formarse antes".

El primer encuentro de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas se celebró en el marco del día de la recuperación de la democracia, a 37 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las urnas. Massa aprovechó la oportunidad para convocar al embajador argentino ante España e hijo del expresidente, Ricardo Alfonsín, a quien introdujo como "un amigo".

Por Zoom, desde España, Alfonsín insistió en que el tipo de democracia que debería existir es el de la democracia social. "Es aquella en la que, en la práctica, los derechos reconocidos se pueden ejercer", dijo el funcionario, y se refirió, como ejemplo, a las dificultades para acceder a la universidad pública y a la vivienda digna en la Argentina.

"La democracia no tiene deudas. La democracia no gobierna. No se endeuda con el FMI, no privatiza ni estatiza, no sube impuestos, no diseña el modelo educativo. La deuda es de la política y de las dirigencias, que toman decisiones que influyen en el ordenamiento de lo social", afirmó Alfonsín. En ese sentido, el embajador ante España indicó que "la calidad de los gobiernos depende de la calidad de la política", y que, con su iniciativa, el FR "procura dotar de calidad a la política".

El evento, que se realizó en Olivos, contó con la presencia de Mario Meoni -ministro de Transporte de la Nación- y José Ignacio de Mendiguren-presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE)-, ambos referentes del massismo. También, asistieron el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini; la directora del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh; el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Sergio Federovisky; el Auditor General de la Nación, Gabriel Miura Estrada; diputados; rectores; académicos y científicos, algunos de los cuales se sumaron de manera virtual. Las palabras finales estuvieron a cargo de Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y mujer de Massa.

Apertura hacia "más frentes"

Galmarini sostuvo que "seguimos viviendo en una democracia de baja intensidad y eso es un riesgo" e indicó que "la política debe ser paritaria y alcanzar la justicia social". Además, en diálogo con LA NACION, destacó que una de las "virtudes" de la nueva escuela es que "se abre más a otros frentes, mientras, antes, era solo del Frente Renovador".

Al encuentro de hoy, se suma la convocatoria de un congreso ampliado por parte del FR, que se llevará a cabo a finales de noviembre, con la intención de extender el Frente de Todos desde una perspectiva de diálogo y moderada. En línea con el ánimo del partido de no difundir un mensaje oficial de autonomía, Galmarini advirtió: "El congreso no significa un encuentro electoral".

Meoni también se encargó de rectificar la unidad dentro del oficialismo y sostuvo que el FR "va a aportar su idea a la coalición", en referencia a la intención de contribuir con el FdT. En diálogo con LA NACION, el ministro de Transporte dijo: "Puede haber gente que pueda sentir una fractura, pero cada uno tiene vida propia y seguimos siendo una coalición. El Frente de Todos está integrado por sectores del peronismo, pero no es solo la reunificación del Partido Justicialista".

"Como FR siempre queremos ampliar la base de sustentación. Deberíamos sumar fuentes provinciales como Río Negro, Neuquén. Representan proyectos que hace tiempo que no tienen marco nacional. Hoy tenemos una mirada federalmente limitada, enfocada en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe", concluyó Meoni.

Conforme a los criterios de Más información