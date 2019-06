El jefe del bloque de diputados Pro cuestionó a la dirigente de Cambiemos Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot , criticó hoy a la diputada nacional por la CC-ARI y dirigente de Cambiemos, Elisa Carrió , luego de sus declaraciones contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó .

Carrió denunció ayer en el programa de La noche de Mirtha Legrand Monzó le habría negado la palabra en los debates parlamentarios además de intentar convencerla para romper relaciones con el Gobierno. Al respecto, Massot expresó que son "absolutamente falsos".

En diálogo con Radio La Red, el diputado del PRO agregó que "posiblemente ella sea la persona que más ha cuestionado y más ha mellado la autoridad del presidente Mauricio Macri en estos años".

"Es gravísima la acusación. Nos sorprendió y no esperábamos semejante falacia", dijo Massot, aunque aseguró que "no sorprende viniendo de ella". A su vez aseveró que "Carrió tuvo su valor como opositora pero, lamentablemente, no ha sabido adecuarse a su rol de oficialista".

Según Massot, "la lealtad de distingue de la obsecuencia. Para el leal, la responsabilidad se impone en las malas, pero en las buenas se permite el disenso. La responsabilidad de Monzó contrasta con la frecuente imprudencia por parte de Carrió".

Luego de una extensa crítica sobre actitudes y expresiones públicas de la diputada fundadora de Cambiemos, Massot afirmó que Carrió "ha mentido mucho y manipulado mucho" y que "ha extorsionado muchas veces a este gobierno".

"Esto no es una reacción o un enojo, sino una enumeración", apuntó Massot, quien dijo sentir la necesidad de hablar ante la ausencia de Monzó, quien en este momento está en un viaje en representación del país. "Se la tolera por temor. El gobierno entero le teme a Carrió", sentenció el parlamentario.

