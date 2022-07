Matías Kulfas reapareció el mismo día que Martín Guzmán, pero lo hizo tocando la guitarra en televisión

Tras su convulsionada salida del Gobierno en medio de idas y vueltas con la vicepresidenta Cristina Kirchner y tras perder el apoyo del presidente, Alberto Fernández, el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reapareció ayer en un programa de televisión junto a su mujer, la mexicana Yamina del Real. Como anticipó LA NACION, ambos se preparan desde hace semanas para la presentación de este jueves de “rancheras mexicanas deconstruidas”, el espectáculo musical que brindarán en teatro Torquato Tasso.

En el Canal de la Ciudad, el exfuncionario y su pareja dieron anoche una muestra de lo que será la función de la agrupación “Yamina del Real y sus Matías”, y cantaron las rancheras “Fallaste corazón” y “Volver, volver”.

En un fragmento de la transmisión publicado por LN+, Kulfas aparece tocando la guitarra junto a del Real, quien le pone la voz a la selección de canciones que, según confiaron funcionarios, en algunos casos contendrían sugestivas alusiones a la complicada renuncia de Kulfas a su puesto en Desarrollo Productivo el pasado 6 de junio.

Con postura relajada y los ojos entrecerrados, el exministro rasguea las cuerdas mientras su esposa canta: “Y tú que te creías el rey de todo el mundo; y tú que nunca fuiste capaz de perdonar; y cruel y despiadado, de todo te reías; hoy imploras cariño, aunque sea por piedad; ¿Adónde está tu orgullo, adónde está el coraje?; ¿Por qué hoy que estás vencido mendigas caridad?; Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado; hoy que estás acabado, qué lástima me das”.

Así fue la reaparición de Matías Kulfas junto a su esposa

Cerca del exministro desestimaron las versiones que vinculan las rancheras a su relación actual con el Presidente y se limitaron a reconocer que tanto Kulfas como el tercer miembro de la agrupación, Matías Albamonte, están compenetrados en sostener la base musical de la cantante mexicana, que reinterpreta los temas con un fuerte componente machista y las transforma, hablando de los sentimientos de la mujer y de su idea primordial: “Llegamos a este mundo para ser amados y todo lo que hacemos es para que nos quieran”.

“Un asunto entre ellos”

Con relación a la salida de Kulfas del Gobierno, del Real, quien fue una de las primeras voces en defender al exministro tras su eyección del Ejecutivo, dijo hoy en diálogo con Radio Rivadavia: “Él es mi esposo y yo lo vi trabajar como trabajó y los resultados que tuvo. Y lo mínimo que tiene que hacer una compañera es defender a las personas que ama o decir lo que yo dije, que es algo muy sencillo: que lo apoyaba y que conocía su trabajo. Y sigo pensando eso”.

Cuando le preguntaron si consideraba que el Presidente había sido “ingrato” con el exfuncionario al retirarle su apoyo en medio de la pelea con Cristina Kirchner, expresó: “Yo no puedo opinar mucho sobre esos temas, porque no estoy cerca y no me siento con las palabras para opinar sobre esos temas. Yo podría haber esperado muchas cosas, pero es un asunto entre ellos. Son asuntos políticos sobre los que no me siento capacitada para hablar”.

Por último y en lo relativo a su proyecto musical, indicó: “Seguimos con nuestra vida y volvimos a retomar este proyecto que nos encanta y que se había postergado. Fue algo muy interesante y la música te relaja. Matías es un músico profesional y este proyecto lo estábamos tomando muy en serio, pero se nos atravesó la gestión y tuve que entenderlo”.