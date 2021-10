Mauricio Macri les habló a sus seguidores antes de declarar: “Convivimos con una cultura de poder oscura que usa una tragedia para dañar”

El expresidente Mauricio Macri participó de un acto en la ciudad bonaerense de Dolores, donde simpatizantes y referentes políticos le manifestaron su apoyo previo a su presentación ante el juez subrogante Martín Bava, quien lo citó a indagatoria por tercera vez este mediodía en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Son momentos en los que cuesta poner en palabras todo lo que uno siente. Lo primero que quiero es agradecerles a todos los que están hoy aquí”, comenzó su discurso el exmandatario pasadas las 11.30 y agregó: “Este día me transporta a ese 7 de diciembre en el que nos despedimos y yo me comprometí a estar siempre con ustedes y a defender su futuro, su libertad y esta república”.

“Siento que el corazón me va a explotar. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, estamos empoderados. No somos más borregos y vamos a luchar por tener una vida mejor. Por eso tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, que incluya una justicia independiente e imparcial. No como hoy, que convivimos con una cultura de poder oscura que usa una tragedia para dañar, una que nos afectó a todos los argentinos, que seguimos siendo solidarios con los familiares del ARA San Juan. Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva y sin fundamentos en medio de una campaña electoral”, siguió.

Y cerró: “Pero estamos acá, porque estamos tranquilos y sabemos lo que hicimos. También porque si con estos dos años de calumnia y persecución casi en una obsesión contra mi persona creen que van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Con cada mentira más se fortalecen mis convicciones. Que hoy estemos acá significa que tenemos futuro y por eso el 12 de septiembre dijimos basta y el 14 vamos a volver a ratificarlo. Gracias argentinos, los quiero con locura”.

El exmandatario fue precedido en la palabra por el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, que afirmó: “Todos los que estamos acá confiamos en la plena inocencia de Mauricio Macri, por eso todos te venimos a bancar, Mauricio”.

Después, la titular de Pro, Patricia Bullrich, expresó: “Hoy desde Salta a Tierra del Fuego, todos los ciudadanos de bien están apoyando a Mauricio Macri. Todos los ciudadanos que saben que el Gobierno presidido por Macri fue junto al de Raúl Alfonsín los que generaron austeridad y moral pública en la Argentina, aquellos que hicieron la diferencia. No somos iguales. Somos la austeridad y la moral y por eso estamos acá, frente a los estrados, cumpliendo con la Justicia”.

Y remató: “Sabemos que hay jueces buenos y jueces malos. Por eso venimos presentarnos ante el juez que corresponde aunque sepamos y tengamos ciertas reticencias, porque somos institucionalistas y republicanos”.

Tras su llegada a las 10.30 a la sede de la Municipalidad de Dolores, Macri estuvo reunido con numerosos dirigentes de PRO, varios de los cuales lo acompañaron posteriormente en el acto. Entre los presentes se mostraron el intendente de Vicente López, Jorge Macri y el de Lanús, Néstor Grindetti. También el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el candidato a diputado Hernán Lombardi.

Luego de su alocución, el exmandatario se trasladó al juzgado federal de primera instancia de Dolores para ser indagado por el magistrado Bava, ratificado ayer al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.