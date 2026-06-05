Mauricio Macri: “La gente no tolera que no haya un comportamiento ejemplar”

SANTA FE.- “Estoy entrenando para correr 100 metros”, fue la respuesta que usó Mauricio Macri en su paso por Santa Fe, cuando le preguntaron si volvería a ser otra vez candidato a presidente. La broma hizo reír a quienes lo acompañaban, pero la recorrida del exmandatario por esta provincia y Entre Ríos, donde se reunió con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, tiene como horizonte resetear a PRO a nivel nacional y empezar a tejer posibles alianzas frente a un escenario incierto a nivel electoral.

“Hay que estar cerca de la gente, hay que tener un comportamiento ejemplar porque si no, aquel que está haciendo el esfuerzo no tolera que no haya un comportamiento ejemplar”, señaló Macri, en una aparente referencia a los hechos de corrupción que afectan a algunas figuras del Gobierno.

Macri recorrió con Pullaro y otros miembros del PRO, entre ellos la presidenta del partido en Santa Fe, la diputada nacional Gisela Scaglia, la obra de construcción del Estadio Multipropósito que formará parte de la infraestructura destinada a los Juegos Suramericanos 2026.

Pullaro y Macri recorrieron una de las obras emblemáticas para los Juegos Suramericanos: el Estadio Multipropósito de Santa Fe

En la comitiva también estuvo Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), un dirigente del riñón de Pullaro.

Macri no escatimó elogios para el anfitrión, el gobernador Pullaro, cuyo objetivo político es ir por la reelección en Santa Fe, luego de que se sancionara la reforma de la Constitución provincial, que impedía a los gobernadores un segundo mandato.

Hay dirigentes de PRO en Santa Fe que le quieren abrir una puerta para que La Libertad Avanza se sume a la alianza que gestiona la provincia, una coalición que integran PRO, radicales, socialistas y demoprogresistas, entre otros. Pero hay dudas de que esta ampliación de la alianza Unidos termine generando cortocircuitos con los socialistas, que ponen como límite a los libertarios.

Macri respaldó a Pullaro en el objetivo político de la reelección. “Mi desafío es acompañar, junto a Gisela Scaglia, la renovación. Creo que sería muy bueno para la provincia que, ya que tuvo una reforma inteligente para permitir una reelección, pueda llevarla adelante”, afirmó.

La llegada del expresidente a Santa Fe tiene como estrategia encabezar un encuentro de la dirigencia de PRO de la Región Centro, con gente de Santa Fe, pero también de Entre Ríos y Córdoba, bajo la consigna “Próximo paso”, que es un modelo de reunión que ya aplicaron en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y algunos lugares del conurbano, explicaron dirigentes del partido.

Antes de llegar a Santa Fe, Macri pasó unas horas por Paraná, donde se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio, exministro del Interior de la gestión de Cambiemos. “Los argentinos merecen que el cambio sea irreversible, que esté blindado para que el populismo no venga a destruir todo como lo hizo luego de nuestra gestión”, ensayó Macri en Paraná antes de encontrarse con Frigerio.

Luego se trasladó a Santa Fe, donde fue recibido por Pullaro, que lo llevó a recorrer una obra emblemática, como es un estadio que será inaugurado para los próximos Juegos Suramericanos que se van a disputar este año. Rodeado de hormigón y perfiles de hierro, Macri sostuvo que “la competencia sana, como se demostró durante nuestro gobierno, hace licitaciones transparentes. Los mismos constructores que estaban en los “cuadernos” terminan construyendo 30 o 40 por ciento más barato en tiempo y forma, con lo cual depende de la conducción política que se termine con la corrupción en Argentina”. “Las cosas suceden cuando la gente se puede comunicar con una ruta, con una autopista, sacando el agua de donde sobra y llevándola donde falta”, señaló el expresidente.

La relación con Bullrich

Cuando le preguntaron por Patricia Bullrich, dijo que “hace rato” que no habla con ella.

El exmandatario también insistió en la necesidad de reducir la carga tributaria para fomentar la actividad económica.

“La Argentina necesita bajar mucho más los impuestos para que haya más crecimiento, más empleo y más oportunidades”, planteó, al tiempo que defendió el rumbo económico del gobierno nacional y aseguró que “estamos en el rumbo correcto”.

“Hay muchas mejoras posibles en la implementación, pero el rumbo es exactamente el mismo que llevábamos nosotros”, afirmó Macri.

En ese plano, el expresidente evitó críticas a la gestión de Javier Milei y valoró los cambios que se implementaron en el país, aunque dejó en el aire que la gente “no tolera” ciertos comportamientos, en referencia al escándalo con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que debe presentar su declaración jurada de bienes para aclarar su situación patrimonial. “Nosotros sabemos lo que fue, por eso como partido estamos apoyando leyes difíciles que le permitan seguir llevando los cambios. Hay que estar cerca a la gente, hay que tener un comportamiento ejemplar porque si no, aquel que está haciendo el esfuerzo, no tolera que no haya un comportamiento ejemplar. Pero creo que estamos en el rumbo correcto, hay mucha mejora posible en la implementación, pero el rumbo es el correcto”, insistió Macri.