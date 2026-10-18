Mauricio Macri mostró fotos de los 15 de Antonia: el vestido bordado, el baile y los detalles de la fiesta

Mauricio Macri compartió este domingo fotos del festejo de 15 años de su hija Antonia, en las que se lo ve bailar con la adolescente y disfrutar de distintos momentos de la celebración. Las postales que difundió el expresidente en su cuenta de Instagram revelaron algunos detalles de la intimidad de la fiesta, desde el look que eligió la cumpleañera hasta la ambientación del salón y la música que acompañó la noche. “Qué felicidad acompañarte”, escribió.

Antonia lució un vestido bordado con transparencias y llevó el pelo suelto, largo y con ondas. Macri, por su parte, eligió un traje azul con camisa y corbata celeste.

La emoción de Mauricio Macri en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Mauricio Macri en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Uno de los momentos que quedó registrado en las fotos fue el baile entre padre e hija. Macri también mostró postales junto a Antonia en la cabina de la DJ —del equipo de Puli Di María—, e incluso mostró que en un momento tomó el micrófono sobre la tarima ante todos los invitados

Los detalles de la fiesta de 15 de Antonia Macri

La ambientación del festejo combinó elementos clásicos con detalles delicados. El espacio estaba dispuesto con manteles blancos y sillas Thonet, mientras que las lámparas colgantes de seda aportaban iluminación y protagonismo a la decoración.

La música estuvo a cargo de una DJ del equipo de Puli Di María. Su participación acompañó la celebración y fue parte de una puesta que tuvo al baile como uno de los momentos centrales de la noche.

Mauricio Macri en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Con micrófano en mano sobre la tarima durante el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Mauricio Macri en la cabina del DJ en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Mauricio Macri en la cabina del DJ en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Mauricio Macri en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Mauricio Macri en la cabina del DJ en el festejo de los 15 años de su hija Antonia Instagram Mauricio Macri

Las imágenes compartidas por Macri muestran distintas escenas de la fiesta y el vínculo cercano con su hija menor. Entre los registros se destacan los momentos en la pista y la visita de ambos a la cabina de la DJ, donde el expresidente se sumó a la celebración.

Antonia es hija de Mauricio Macri y Juliana Awada. El cumpleaños número 15 de la adolescente tuvo distintas celebraciones: el día de su aniversario, el 10 de octubre, estuvo en París junto a su madre y su hermana, Valentina Barbier.