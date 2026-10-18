La foto familiar de Juliana Awada junto a Mauricio Macri en la fiesta de 15 de Antonia

Antonia Macri celebró sus 15 años en Buenos Aires con una fiesta que captó la atención pública debido a la presencia conjunta de sus padres, Mauricio Macri y Juliana Awada. La empresaria publicó en su cuenta de Instagram diversas postales del festejo. Una de las imágenes muestra a la adolescente junto a sus padres y su hermana mayor, Valentina Barbier, en una estampa familiar que ratifica la relación cordial entre el expresidente y su exesposa. “¡Te amo! ¡Qué feliz me hacen! ¡Amo ser su mamá!”, escribió Awada en la red social tras el evento.

Juliana Awada compartió una foto de la familia reunida por los 15 años de Antonia Instagram (@juliana.awada)

El festejo porteño incluyó detalles precisos de ambientación y vestuario: Antonia eligió para la recepción un vestido blanco con bordados, transparencias y brillos, cuya silueta al cuerpo resaltó su elección estética. Luego, para el momento del baile, la joven sorprendió a los invitados con un cambio de look: un minivestido blanco de encaje con botas de gamuza. Este segundo diseño le otorgó una impronta más juvenil y descontracturada para la pista, donde Mauricio Macri también participó de manera activa. El expresidente subió a la tarima del festejo, tomó el micrófono frente a los presentes y compartió momentos de baile con su hija.

Mauricio Macri compartió el típico baile de padre e hija con Antonia Instagram (@mauriciomacri)

La organización del evento contó con la música de una DJ del equipo de Puli Di María, mientras que la ambientación del salón destacó por el uso de manteles blancos, sillas Thonet y lámparas colgantes de seda que aportaron luz a la decoración. La entrada de Antonia a la pista ocurrió desde la cabina de sonido, según videos que circularon en las redes sociales. Mauricio Macri vistió un traje oscuro clásico con camisa blanca y corbata azul grisácea, mientras Juliana Awada optó por un diseño de Alta Costura del modisto Javier Saiach. El vestido de la empresaria combinó encaje floral negro, transparencias y una falda larga de tul con aberturas geométricas laterales.

Macri estuvo junto a Antonia al lado de la DJ Puli Di María, mientras que Juliana Awada se limitó a publicar imágenes más formales Instagram (@juliana.awada/@mauriciomacri)

El festejo internacional de Antonia

La celebración en Buenos Aires constituyó el segundo evento por los 15 años de la adolescente, ya que la fecha exacta del cumpleaños, el 10 de octubre, ocurrió en París durante un viaje que realizó junto a su madre y su hermana. En la capital francesa, la familia disfrutó de visitas al Museo Picasso y cenas en restaurantes como Loulou, donde celebraron con una torta tipo pavlova y otra decorada con profiteroles. En aquella oportunidad, Juliana Awada definió a su hija como una persona “auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura y tan especial” a través de sus plataformas digitales.

Antonia Macri celebró sus 15 años en París @juliana.awada

Mauricio Macri también se sumó a las celebraciones digitales desde Argentina. El exmandatario compartió un álbum de fotos retro con imágenes desde la infancia de Antonia hasta la actualidad. “¡Microbio lindo! Cuántas cosas vivimos juntos y, si Dios lo permite, cuántas más las que nos quedan por vivir. Te amo con locura. ¡Felices 15!”, publicó el dirigente en Instagram.

Las imágenes elegidas por Mauricio Macri no incluyen a su exesposa Juliana Awada Instagram (@mauriciomacri)

Estas muestras de afecto público ocurren en un contexto de transición matrimonial para la pareja, quienes confirmaron su separación a inicios de 2026. Fuentes cercanas sostienen que ambos mantienen una conducta de respeto mutuo y priorizan el bienestar de su hija menor en hitos importantes. El festejo en la ciudad de Buenos Aires cerró un ciclo de celebraciones que comenzó en Europa y que reunió a todo el círculo íntimo de la joven para conmemorar su aniversario.