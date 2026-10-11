Mauricio Macri celebró los 15 años de su hija Antonia con un emotivo posteo y fotos retro: “Lo que nos queda por vivir”

Antonia Macri cumplió los 15 años y el momento familiar provocó saludos afectuosos en redes sociales. Mauricio Macri utilizó su perfil oficial de Instagram para dedicar palabras especiales a su hija menor, donde el exmandatario difundió un álbum con diversas fotografías que recorren etapas desde la infancia hasta la actualidad. “¡Microbio lindo! Cuántas cosas vivimos juntos y, si Dios lo permite, cuántas más las que nos quedan por vivir. Te amo con locura. ¡Felices 15!”, escribió el dirigente político en la red social.

Mauricio Macri utilizó su cuenta de Instagram para celebrar un nuevo cumpleaños de Antonia Captura Instagram (@mauriciomacri)

La publicación incluye escenas de juegos, abrazos y momentos cotidianos que ambos compartieron a lo largo de los años. El álbum muestra a la adolescente en distintas edades, desde sus primeros pasos hasta imágenes actuales, y resalta el vínculo cercano que mantienen a pesar de la distancia física por el festejo en el exterior de Antonia.

Las imágenes elegidas por Mauricio Macri no incluyen a su exesposa Juliana Awada Instagram (@mauriciomacri)

La celebración principal ocurrió en París, ya que la cumpleañera viajó a la capital francesa junto a su madre, Juliana Awada, y su hermana, Valentina Barbier. La empresaria documentó el itinerario a través de su cuenta personal y calificó a la joven como alguien “auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura y tan especial”. El viaje combinó visitas culturales y experiencias gastronómicas, donde madre e hija recorrieron el Museo Picasso en el histórico Hôtel Salé y asistieron al patio interior del emblemático Hôtel Plaza Athénée.

El cariñoso mensaje de Juliana Awada por los 15 años de su hija Antonia Captura Instagram (@juliana.awada)

La agenda gastronómica incluyó diversos restaurantes locales, donde degustaron cortes de carne con salsas y una clásica torta tipo pavlova con merengue y frutos rojos en el establecimiento Loulou. El punto central del festejo nocturno consistió en una cena íntima junto a Valentina Barbier. La velada finalizó con una torta decorada con profiteroles y estrellas de bengala, momento preciso donde la cumpleañera formuló sus tres deseos ante sus familiares.

Juliana Awada fue la encargada de mostrar detalles del viaje familiar a Francia Instagram (@juliana.awada)

Antonia nació el 10 de octubre de 2011, fruto del matrimonio entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria. Su llegada marcó una nueva etapa en la vida de Mauricio Macri, quien ya era padre de Agustina, Gimena y Francisco, de su primer matrimonio. El político reconoció en entrevistas previas que la crianza de su hija menor resultó diferente a la de sus hijos mayores. En 2012, el exjefe de Estado mencionó que aprendió a prestar mayor atención a los pequeños acontecimientos cotidianos y a priorizar el tiempo familiar tras finalizar sus jornadas laborales.

Los primeros años de vida de la joven coincidieron con el ascenso político de su padre, quien ocupó la presidencia de la Nación entre 2015 y 2019. Aunque Antonia participó en algunas actividades oficiales, la familia mantuvo gran parte de su intimidad lejos del escrutinio público.

Macri compartió algunas imágenes con Antonia de la época donde fue el máximo mandatario Instagram (@mauriciomacri)

Este intercambio de afecto digital ocurrió en un contexto particular tras la confirmación de la separación de la pareja a inicios de 2026. A pesar de la ruptura, ambos mantienen un trato cordial y priorizan el bienestar de su hija en eventos significativos. Fuentes cercanas a la familia destacaron que tienen la armonía necesaria para compartir momentos importantes juntos.

La reciente aparición pública de ambos en entornos privados, sumada al saludo de cumpleaños, demuestra la continuidad de un esquema de respeto mutuo tras la transición matrimonial iniciada a finales de 2025. La adolescente, que mantiene un perfil bajo, movilizó a los medios debido a la relevancia pública de sus padres en la escena argentina. Este festejo europeo sintetiza el presente familiar, enfocado en la preservación de la unión afectiva ante los cambios estructurales registrados en el presente año.