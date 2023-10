escuchar

POSADAS.- Mauricio Macri visitó este miércoles Posadas y aventuró que Javier Milei y Patricia Bullrich serán los más votados el próximo 22 de octubre y definirán en un ballottage “quién es capaz de hacer el cambio” desde la Presidencia. “Va a ser Patricia y Milei [los que se impondrán el 22 de octubre] porque la Argentina quiere un cambio, vamos a dejar atrás estas ideas nefastas que nos destruyeron y vamos a tener una discusión sobre el futuro”, afirmó.

“Patricia va a discutir con Milei en la segunda vuelta quién es capaz de hacer el cambio y ahí estamos convencidos que no se puede solo, no es verdad que existe eso, hay un sistema mafioso muy complicado y se te meten adentro”, detalló, reiterando otra vez la idea de que Milei no tendrá gobernadores aliados si eventualmente triunfa.

Incluso descartó la posibilidad de que Bullrich gane en primera vuelta: “¿Por qué vamos a decir algo que no es así? Acá hay un debate en progreso, va a haber un movimiento muy fuerte en la última semana como lo hubo en la última semana de la PASO, y esta vez nos va a favorecer”.

Consultado por LA NACION si consideraba que Milei era corresponsable de la corrida cambiaria que llevó el dólar a 1000 pesos, Macri lo descartó y apuntó todos sus cañones contra Sergio Massa.

“Yo pienso como contestó nuestra candidata a Presidente y, también lo escuché a Miguel Pichetto, el principio de todos los males es la irresponsabilidad del Gobierno Nacional y especialmente el actual Ministro, candidato a Presidente Sergio Massa, que lo volteó a Guzmán cuando teníamos un dólar de 280, para llevarlo a mil ”, apuntó.

“Por supuesto no ayuda a nada que el otro [por Milei] tire leña al fuego diciendo lo que dice”, concedió al final, sobre las declaraciones del libertario que para algunos alentó la suba de la corrida contra el peso.

Espalda política

“Yo no tuve espalda política , la mayoría de las cosas que planteaba no se podían materializar porque no se podía enfrentar a un sistema que defiende con uñas y dientes”, dijo Macri, quien reiteró varias veces la idea de que no lo acompañaron lo suficiente.

“ Yo me sentí solo, porque tenía que gobernar con cuatro gobernadores, los Libertarios van a tener cero gobernadores. ¿Si no pudimos hacer un cambio con cuatro, cómo lo vamos a hacer con cero?”, dijo varias veces, tanto durante la conferencia de prensa como en el acto que se llevó a cabo posteriormente ante más de 500 personas.

Descartó las encuestas que indican que el binomio que definirá en segunda vuelta será Milei y Massa, y dijo que eso fue “hace un par de semanas, eso está cambiando”.

Macri ante un salón del hotel Julio César colmado. Se permitió el tono intimista y las bromas, y se lo vio más distendido que cuando venía como candidato.

“Se instaló que Patricia está tercera y acá la única realidad, la única encuesta verdadera fueron las PASO y Juntos por el Cambio salió segundo, no tercero. El que está tercero es el Gobierno y pierde votos día a día, Patricia está en el ballottage y vamos a ganar las elecciones . Las PASO nos puso en segundo lugar y a un punto y medio de Milei, tampoco fue por 10 puntos que ganó”, argumentó Martín Goerling.

Goerling encabeza las listas de candidatos a legisladores por Juntos por el Cambio en Misiones y buscará una banca en el Senado. También fue titular de Yacyretá durante el gobierno de Macri en reemplazo de Humberto Schiavoni, a quien Macri destacó por su actitud de bajarse de la pelea por las candidaturas y cederle el lugar a su otrora delfín.

El expresidente llegó a la tierra colorada en vuelo privado esta tarde, acompañado de Pichetto, con el objetivo de apoyar a los candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio encabezados por Goerling y Emanuel Bianchetti (candidato a diputado nacional).

Macri se sacó fotos y charló con jóvenes en el centro de Posadas y admitió que varios le dijeron que votaron a Milei. "Se va a discutir quién de los dos hace mejor el cambio", dijo, en referencia al libertario y Bullrich.

Tras hacer una breve recorrida por el centro posadeño para saludar a los vecinos, con una parada en el shopping ubicado en San Lorenzo y Bolívar, se dirigió al hotel Julio César, donde dio una conferencia de prensa y más tarde habló ante un auditorio colmado.

En todo momento se vio a un Macri más distendido, haciendo algunas bromas y recordando los tiempos en que empezó a viajar a Misiones en los años 80, cuando se hizo amigo de Ramón Puerta, que luego asumió como gobernador de la provincia en 1991.

“Tenía un bigotito horrible”, se rió Macri con los presentes, haciendo alusión varias veces, siempre con tono bromista, al paso del tiempo. Tras hablar por algo más de 15 minutos, el expresidente saludó a todos y se fue a su habitación. En el salón quedó Pichetto y los candidatos misioneros.