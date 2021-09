Mauricio Macri presenta su libro en Estados Unidos: “Se está jugando el segundo tiempo y la elección me dio la razón”

En la presentación de su libro Primer tiempo, desde Estados Unidos, el expresidente Mauricio Macri destacó el resultado electoral en las PASO. “Para mí, el segundo tiempo se está jugando desde ese día que lo planteé y esta elección me dio la razón”, afirmó.

El exmandatario brinda una conferencia en la Florida International University, de Miami. “Las cosas no están bien en el país, todo se ha deteriorado mucho en los últimos meses. Queremos que no expulse más argentinos, que no les pongan más en la cabeza a nuestros hijos que el futuro está en otro lugar y no en nuestro país”, dijo.

A su vez, reflexionó sobre la situación actual. “Lo que uno no quiere, y por eso ha expulsado a tanta gente valiosa de la Argentina, es estar sometido a la arbitrariedad del poder de turno”, destacó.

“No más la dádiva, la mentira del populismo. Te regala algo hoy, pero te deja sin futuro. Hoy estamos enfrentando al fin del populismo en nuestro país porque queda en evidencia que no tiene más que dar porque se gastaron todo lo que había. Ese camino no es el camino del progreso ni el de la felicidad”, agregó.

Asimismo, el exmandatario sostuvo que el proceso de elaboración de Primer Tiempo, junto a sus colaboradores más cercanos, le permitió reflexionar sobre su gestión de gobierno y acerca de los motivos por los que se perdió la elección.

“El mundo de hoy se mueve por expectativas y si vos generás una expectativa y después no estás a la altura, por más que la situación esté mucho mejor de lo que vos recibiste, la gente evalúa respecto a la expectativa que vos le generaste”, sostuvo.

