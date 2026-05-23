Mauricio Macri reactivó a Pro en Mendoza con viejos aliados y descartó por ahora una candidatura

MENDOZA.- Un nuevo paso en un bastión estratégico clave. Así vive el Pro su plan de reactivación en el interior del país, de la mano de su líder, el ex presidente Mauricio Macri, quien puso primera en la tierra cuyana, con miras al 2027. En medio de cuestionamientos, internas y polémicas que transita La Libertad Avanza (LLA), el partido amarillo busca resurgir y eligió Mendoza para generar un nuevo golpe de efecto, incluso con figuras que estaban desplazadas, entre ellas, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Fue una visita de peso, por momentos “incómoda”, que además incluyó momentos de “equilibrismo” para el actual gobernador radical Alfredo Cornejo, hoy uno de los principales aliados del presidente Javier Milei. Para algunos se trató de un globo de ensayo de un posible rearmado de Juntos por el Cambio, lo que muestra la necesidad de acercamiento entre viejos socios frente a un Gobierno nacional que empieza a recibir más reclamos ciudadanos, tanto en el frente económico como en el institucional.

Mauricio Macri participó de una suerte de relanzamiento de Pro en Mendoza y reunió a viejos dirigentes, como Gabriela Michetti Marcelo Aguilar - La Nación

Por ahora, a pesar del operativo clamor, Macri descartó una posible postulación a la Casa Rosada. “Estoy lejos de una candidatura; estamos acá para trabajar por el futuro del país, no para una cuestión personal o proyecto político. Nos preparamos para construir”, expresó el ex jefe del Estado argentino, y lanzó, en medio de las internas y los escándalos que vive el Gobierno: “Quiero ayudar a que este cambio se haga realidad para todos los argentinos. A veces los enemigos están afuera, pero también adentro”.

La excusa para el aterrizaje de Macri en Mendoza fue la realización del encuentro regional de la militancia en Cuyo “Próximo paso”, en un reconocido hotel de Guaymallén, el departamento más poblado de la provincia. Coincidió con Cornejo para compartir una cena, junto con funcionarios locales y los principales dirigentes del partido, en la residencia oficial del gobernador, en La Puntilla, en Luján de Cuyo, tierra del principal hombre del Pro en Mendoza, Esteban Allasino, quien empieza a sonar como posible postulante a la gobernación, aunque tiene la posibilidad de ir por la reelección en su municipio.

De igual forma, todo es muy incipiente y las fichas de ajedrez pueden tomar rumbos inesperados. En la vereda del radicalismo, Cornejo sigue en búsqueda de su candidato, entre sus ministros, que no prenden en las encuestas, mientras que presiona con fuerza el reconocido cacique de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, además de quien corre con ventaja, el ex radical Luis Petri, hoy diputado nacional de LLA, por lo que todo indica que el año que viene habrá una caliente PASO en la provincia cuyana. Por dentro o por fuera de la alianza entre Cambia Mendoza y LLA, con el acompañamiento del Pro, o incluso rompiendo los frentes, todos se preparan para estar competitivos en los próximos comicios. En el fondo, todavía nadie sabe cómo y dónde terminará jugando.

De hecho, según pudo saber LA NACIÓN, después de reunirse con Allasino y previo al convite nocturno con Cornejo, Macri tuvo un encuentro privado con Suarez, el intendente capitalino, con quien mantiene fuertes coincidencias en el manejo de la gestión. “El siguiente paso que plantea Macri, es inteligente: no es cambio frente a Milei. Es la etapa necesaria después del orden macro, de desarrollo y crecimiento equilibrado”, indicaron a este diario fuentes del radicalismo mendocino que no comulgan con la gestión mileísta.

Macri viene visitando a diversas provincias y gobernadores pero llegó a la tierra del sol y del buen vino en un momento donde su nombre suena cada vez más fuerte para volver a ser candidato. El operativo clamor se acrecienta con el correr de los días, sobre todo entre sus seguidores y algunos dirigentes jóvenes, entre ellos los diputados nacionales Martín Yeza y Fernando de Andreis, aunque reconocen que falta mucho para las definiciones. Este último, también acompañando a Macri en su visita, tuvo fuertes declaraciones contra los funcionarios de Milei, sobre todo el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes les pidió que “dejen de chuparle las medias al presidente”. Asimismo, le abrió una puerta a un eventual regreso a las filas amarillas a la ex titular del partido, Patricia Bullrich. “Es una figura muy importante, tenemos una buena valoración de ella”, indicó de Andreis, diferenciándose de sus dichos de hace dos semanas, cuando cerró toda posibilidad de acercamiento.

El expresidente Macri pasó por Mendoza y tuvo un encuentro con el gobernador radical Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza Marcelo Aguilar - La Nación

“No podemos descartar que terminen haciendo una jugada juntos, Macri y Bullrich”, confió a LA NACIÓN una importante fuente de la dirigencia política local, que siguió de cerca la visita, y fue testigo de los pasillos.

En el macrismo están convencidos que el exmandatario debe reencauzar al Pro como una alternativa de peso y protagonista, con el objetivo de que el partido amarillo no pierda fuerza dentro del armado violeta.

En su paso por Mendoza, Macri estuvo acompañado por dirigentes amarillos de peso tanto nacionales como locales, entre ellos, la vicepresidenta Michetti, quien dijo sentirse “feliz” de subirse al escenario para reencontrarse con tantos dirigentes y militantes. “Lo que no fuimos es ser tibios. Trabajamos con tanta garra y profesionalismo que no se entienden las críticas. La verdad es que arrancamos menos 40. Y logramos hacer política transformadora. Acá estamos, vamos todos juntos por el próximo paso, otra vez”, expresó Michetti.

Asimismo, en el plano provincial, durante toda la jornada, contó con el seguimiento del titular del Pro, Gabriel Pradines. Quienes no fueron de la partida y supieron ser referentes amarillos en Mendoza son Omar De Marchi, hoy funcionario de Milei en Aerolíneas Argentinas, y la vicegobernador, Hebe Casado, quien se desafilió el año pasado por peleas internas.

El momento con la militancia se vivió en el Hotel Hillton, en Guaymallén, antes del anochecer, con una reunión regional del PRO de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, la cual se dividió en tres bloques, donde se habló de Estado “moderno y eficiente”, política partidaria y liderazgo, con las palabras del expresidente, quien cerró la jornada.

En esa línea, durante su discurso hizo un repaso de lo que significa lo que se vivió con su Presidencia y lo que vino después, para avanzar a una nueva etapa. “Plantamos la semilla del cambio y de la libertad, pero lamentablemente en el 2019, el ejército de demolición con Alberto Fernández se dedicó a desandar todo. Afortunadamente en el 2023 el cambio arrancó de vuelta y estuvimos apoyando, pero eso está lejos de estar blindado. Es lo que se está discutiendo, como para que el populismo no vuelva a destruir”, señaló Macri, y arengó a la militancia: “Estamos aquí, sin especular, para que el cambio avance y nunca más retroceda. Quiero ayudar a que este cambio se haga realidad para todos los argentinos. A veces los enemigos están afuera, pero también adentro. Les pido a todos ustedes que se preparen para ser los protagonistas del progreso”.