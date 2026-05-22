Javier Milei y sus medidas, en vivo: el nuevo giro millonario del FMI y la baja de las retenciones al agro
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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En el campo elogiaron la baja de las retenciones, pero pidieron una mayor velocidad en la quita de la carga impositiva
El anuncio del presidente Javier Milei de una baja de retenciones para el trigo y la cebada, junto con un esquema gradual de reducción para la soja desde 2027, sorprendió y fue valorado por distintos sectores del agro, donde destacaron que la medida aporta previsibilidad, mejora la competitividad y representa una señal favorable para la producción en un contexto de altos costos y dudas sobre la próxima campaña. Aunque en el sector valoraron el rumbo planteado por el Gobierno, también reclamaron mayor velocidad en la reducción de los derechos de exportación.
Según el anuncio de Milei, realizado en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. Además, desde enero próximo, según la recaudación, se reducirán los derechos de exportación a la soja entre un cuarto y medio punto por mes hasta 2028.
Tras la tensión por Adorni, un dirigente cercano a Patricia Bullrich renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad
El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini, dirigente del riñón de Patricia Bullrich, renunció este jueves a su cargo y dejó el Gobierno.
Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes al tanto de la partida del funcionario, que había permanecido en la cartera con Alejandra Monteoliva una vez que Bullrich pasó al Senado.
Los mensajes que el Fondo le pasó al Gobierno
Destacando el trabajo del Gobierno en varios ejes centrales, pero con varias sugerencias, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas con la Argentina (EFF, según las siglas en inglés) y girará US$1000 millones.
En su comunicado, el board de la entidad que conduce la búlgara Kristalina Georgieva dejó, sin embargo, algunos mensajes -en público- sobre la actualidad política y económica, que el equipo económico de Luis Caputo deberá tomar en cuenta a la hora de definir el rumbo de su gestión.
Martín Menem volvió a referirse a la interna del Gobierno y minimizó sus diferencias con Santiago Caputo: “No le importa a nadie”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este jueves a la interna que protagoniza con el asesor presidencial Santiago Caputo y sostuvo que se trata de una “pequeña diferencia” que “no le importa a nadie”. “Es una situación de microclima, no creo que se expanda mucho. No es tema de conversación de la gente, esto no le importa a nadie”, señaló en diálogo con LN+.
Luego, sostuvo que se trata de “una pequeña diferencia de alguien”. “En todo equipo de trabajo existen las diferencias. Esto como está en primera fila se genera por ahí un clima distinto porque es el seno del poder”, detalló.
Sumó que los problemas “se hablan dentro del vestuario”, en una comparación futbolística, y que “no son cosas que hay que ventilar”. También contó que no charló con el asesor presidencial desde que se desató este episodio. “Seguramente me lo voy a cruzar, charlaremos sin ningún problema y aclararemos las cosas”, afirmó.
Durante la mañana, el presidente de la Cámara baja ya se había referido a la interna de la gestión libertaria y manifestado que él “no le mintió al Presidente”.
Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada y una reducción para la soja a partir de enero
El presidente Javier Milei anunció hoy, en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el centro porteño, una rebaja de las retenciones al campo. También incluyó otros sectores como la industria automotriz, petroquímica y maquinarias.
“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, expresó.
En su discurso, Milei ratificó su postura sobre la presión tributaria, que debe bajar, y aseguró que “los impuestos son un robo”. En ese marco, afirmó que “nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”.
Además del campo, anunció reducciones de retenciones para distintos sectores industriales. “A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero”, expresó y señaló que “el cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días”.
En relación con el agro, Milei sostuvo: “Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”. Planteó que el objetivo es “que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”. Según indicó, “el campo proyecta uno de sus mejores años en la historia, con cosechas y exportaciones récord, a pesar de las retenciones y a pesar de tantos años de tipos de cambio distorsionados por el cepo”.
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