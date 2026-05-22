Javier Milei y sus medidas, en vivo: el nuevo giro millonario del FMI y la baja de las retenciones al agro

El anuncio del presidente Javier Milei de una baja de retenciones para el trigo y la cebada, junto con un esquema gradual de reducción para la soja desde 2027, sorprendió y fue valorado por distintos sectores del agro, donde destacaron que la medida aporta previsibilidad, mejora la competitividad y representa una señal favorable para la producción en un contexto de altos costos y dudas sobre la próxima campaña. Aunque en el sector valoraron el rumbo planteado por el Gobierno, también reclamaron mayor velocidad en la reducción de los derechos de exportación.

Acto de Milei en la Bolsa de Cereales captura

Según el anuncio de Milei, realizado en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. Además, desde enero próximo, según la recaudación, se reducirán los derechos de exportación a la soja entre un cuarto y medio punto por mes hasta 2028.