Una delegación de legisladores mileístas fue al IOMA a reclamar por la “crisis” de la obra social bonaerense

Un grupo de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que integran los bloques de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense se presentó este jueves en la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social del Estado bonaerense, para reclamar información sobre el “estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social provincial”.

Un día después de la marcha federal del sector de la salud pública contra el gobierno de Javier Milei, los legisladores alineados con el Presidente presentaron sus reclamos en el edificio principal de la obra social del gobierno de Axel Kicillof, que comanda el dirigente de La Cámpora Homero Giles, ubicado en calle 46, entre 12 y 13.

Los legisladores bonaerenses alineados con Milei pidieron “información detallada sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria”, según informaron en un comunicado de prensa. Añadieron a su presentación en la mesa de entradas del IOMA “proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social presentados tanto en el Senado como en Diputados”.

Curestis y Osaba, al presentar la nota con reclamos en la mesa de entradas del IOMA Prensa LLA

Los legisladores de La Libertad Avanza argumentaron que decidieron llevar sus reclamos al edificio principal de la obra social bonaerense por “la parálisis legislativa que sufre la Legislatura provincial ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la provincia y que no permite tratar temas urgentes como el de la crisis del IOMA, que está dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por los aportes que realizan mes a mes con sus haberes”. Ninguna de las dos cámaras legislativas bonaerenses realizó una sesión ordinaria en lo que va de este año. Kicillof inauguró el período ordinario de sesiones el 2 de marzo.

La delegación libertaria que reclamó en la sede central del IOMA estuvo integrada por los senadores bonaerenses Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera, y los diputados provinciales Juan Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica”, afirmó Curestis, jefe del bloque de senadores .

Kicillof, con Homero Giles, titular del IOMA Santiago Gutierrez Eguia

“Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente a nuestros requerimientos ante la preocupante demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria”, dijo, por su parte, Osaba, que se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial.

Este viernes, habrá un paro de psicólogos que trabajan con IOMA, que reclaman ante la falta de pago de la obra social. El Colegio de Psicólogos de La Plata convocó a la medida de fuerza de los profesionales ante la existencia de “facturas que cuentan con remito hace más de un mes y que, al día de la fecha, aún no poseen orden de pago emitida, generando una situación de incertidumbre e incumplimiento sostenido hacia las y los prestadores”.

El miércoles de la semana pasada, hubo una protesta frente a la sede de la obra social provincial en Mar del Plata, protagonizada por familiares y allegados de una mujer que falleció. Sostuvieron que la paciente, Silvia Nancy González, de 56 años, murió por “negligencia, abandono y deshumanización” durante su tratamiento en clínicas del IOMA y traslados.

Además del reclamo de este jueves en la sede del IOMA, un representante de LLA ya llevó a la Justicia las problemáticas de la obra social. En noviembre del año pasado, el concejal de Esteban Echeverría Marcelo Mazzeo presentó una denuncia para que se investigue a Giles y a Kicillof por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

A pesar de las denuncias judiciales y reclamos por el funcionamiento y la falta de pago a proveedores, Kicillof respalda a la conducción del IOMA, como afirmó a LA NACION el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hace poco más de un mes al referirse a la situación de la obra social provincial.