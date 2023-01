Mauricio Macri reaparece en plena escalada de conflictos en Juntos por el Cambio: crisis y amenazas de ruptura en distritos clave

escuchar

Mauricio Macri interrumpirá este jueves sus días de descanso en el Cumelén Country Club, un lugar paradisíaco ubicado en Villa La Angostura, para salir al escenario político . Viajará hasta la ciudad de Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más concurridos durante las vacaciones de verano, donde encabezará la presentación de su nuevo libro, Para qué. La reaparición pública del expresidente se produce en plena escalada de los conflictos en Juntos por el Cambio por la estrategia para recuperar el poder en 2023. La crisis y las internas sacuden el esquema opositor en al menos tres distritos clave, como Córdoba, Mendoza y Tucumán, donde hay riesgos de ruptura .

Macri mira por ahora esas disputas con un aire de superioridad. Se pone por encima de la pelea por las candidaturas y no larga prenda sobre su futuro. En la intimidad repite que aún no definió si desea volver a postularse. Eso sí, en los contactos y reuniones políticas que mantuvo desde su retiro en Cumelén, insistió en que su decisión solo se basa en el componente personal. Es que Macri está convencido de que logró recuperar su capital político y su capacidad de influencia en la oposición. Y cree que retiene alto niveles de adhesión en el universo de votantes antikirchneristas, por lo que no duda de que se impondría en una interna de JxC y estaría en condiciones de ganar las elecciones generales. Hoy, Macri no dará pistas sobre una eventual candidatura. Pretende acelerar su cruzada por redefinir la fisonomía de JxC: quiere forzar la discusión en torno a cuáles son los planes y valores que representa el Pro.

En la charla que mantuvieron a solas con Horacio Rodríguez Larreta en el Sur, que ambos protagonistas manejaron con hermetismo, el expresidente dejó en claro que no tiene en mente apoyar a uno de los candidatos a presidente de Pro , es decir, Patricia Bullrich o el alcalde, en caso de que opte por no jugar en 2023. Eso sí, aclaró que se pondría el traje de elector si viera que uno de los dos no garantiza el cambio o las transformaciones estructurales. Larreta se mostró conforme tras el cónclave, pero no obtuvo precisiones ni garantías. No descarta que Macri sea candidato. Y no sabe si está dispuesto a apoyarlo en una posible interna con Bullrich, quien visitará al expresidente en Cumelén. A Macri y sus laderos les molesta que el larretismo haya hecho trascender que buscaba un acuerdo con el fundador de Pro. Descartan de plano esas versiones y subrayan que Macri aboga por una competencia “con altura”. Son signos de un período inédito de paz armada en Pro.

La desconfianza del expresidente hacia Larreta no cesa . De hecho, sus leales le adjudican al jefe porteño y sus armadores el intento de reinstalar a María Eugenia Vidal como eventual candidata a jefa de gobierno de la ciudad. Consideran que el alcalde pretende promover un nuevo “plan V” como alternativa a los experimentos de Fernán Quirós y Soledad Acuña, quienes se lanzaron para desafiar a Jorge Macri, el postulante del expresidente y de Bullrich, pero aún no activaron sus armados. “María Eugenia le dijo a Mauricio en la cara que quiere ser candidata a presidenta. Eso es un invento de Horacio”, brama uno de los dirigentes que orbita cerca de Macri. Por eso, el cofundador de JxC la incluye constantemente a Vidal en el lote de presidenciables.

Está claro que la Ciudad es el campo de la batalla entre Macri y Larreta por el liderazgo opositor. El expresidente pretende que el distrito siga en manos de Pro frente al constante coqueteo de Larreta con Martín Lousteau, el postulante de la UCR. Tras regresar de la Costa, Larreta mantuvo su juego ambiguo: ayer se volvió a mostrar con Jorge Macri, pero también compartió actividades con Lousteau. En el larretismo reconocen que Quirós aún no pudo tomar impulso. Lo adjudican al cambio de clima, por el mes del Mundial y la ofensiva del kirchnerismo contra la Corte.

Crisis y posible ruptura en Mendoza

Hoy Macri pisará Mar del Plata, terruño de Guillermo Montenegro y escenario de la foto “beatle” de Larreta junto a los radicales Morales y Lousteau, en momentos en que crece el conflicto en Mendoza, uno de los bastiones de la UCR. Los radicales tienen sus propias internas -una vertiente reniega del liderazgo de Morales y su acercamiento a Larreta en modo compañero de fórmula-, pero cerraron filas ante el intento de Omar de Marchi, referente local de Pro y socio del jefe porteño, de disputarle a Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo el control de la provincia. Lo acusan de amenazar con quebrar el frente Cambia Mendoza y ser funcional al peronismo .

El tema se discutió el martes en la reunión cumbre de la mesa nacional. Morales dijo que esa problemática sería causal de ruptura de JxC, por lo que Bullrich prometió tomar cartas en el asunto. “Voy a ayudar a que esto se ordene”, le escucharon decir a Larreta durante la cumbre por Zoom. Para la titular de Pro, el alcalde se quedó mudo. Ahora planea convocar a la cúpula partidaria. Pero apunta sus dardos contra De Marchi, a quien acusa de dividir al partido en la provincia. “Mientras algunos siguen preocupados por la rosca, nosotros nos preocupamos por los problemas estructurales de Mendoza, que no han sido discutidos adecuadamente”, dijo De Marchi a LA NACION. Cuestiona la falta de crecimiento económico y los niveles de pobreza en el distrito, entre cosas.

A la vez, el dirigente de Pro acusa a Cornejo y Suarez por la falta de institucionalidad de JxC en Mend oza: “Acá gobierna el radicalismo, lo cual no está bien ni mal, no gobierna Cambia Mendoza. Es solo una alianza electoral”, apuntó. De Marchi ata la continuidad de Pro en la coalición local -que integran desde Libres del Sur hasta el Partido socialista- al plan que presente la UCR para la provincia. Y que sintonice con los valores culturas de JxC. Argumenta que las elecciones en Mendoza son desdobladas, por lo cual una eventual ruptura no afectará al frente nacional de JxC.

En el sector de Pro que responde a De Marchi acusan a Cornejo de apelar a un sistema de conducción similar al de Néstor Kirchner y de inmiscuirse en la interna de sus socios internos para atomizar la oferta. “Patricia juega con Cornejo y Horacio nos apoya, pero no lo va decir. No puede patrocinar una ruptura”, argumentan en el ecosistema de Pro. Cornejo dejó trascender que le hubiese encantado asistir a la presentación del libro de Macri en Mar del Plata. Hasta hace unas horas buscaba vuelos desde Chile para presenciar el evento y, de esa manera, enviarle un mensaje interno a Morales y Larreta. Ayer, en una entrevista con el diario Clarín, vinculó al jujeño y al alcalde con Sergio Massa.

Quien dará el presente en “La Feliz” es Diego Santilli: el candidato de Larreta en Buenos Aires se camuflará en medio de la tropa de leales a Macri. Sueña con ser el postulante de la unidad, pese a que los “halcones” no digieren su estilo. ¿Logrará la foto con el expresidente?

Tensión en Córdoba

Juntos por el Cambio también cruje en Córdoba. Aún no hubo acuerdo entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo (UCR) por el método para definir quién será el candidato a gobernador. Atento a la resistencia del líder del Frente Cívico a ir a una interna, el dirigente radical y aliado de Lousteau busca que el Pro abandone la neutralidad y adopte una postura clara respecto de la necesidad de fijar reglas internas. “Están secuestrados por Juez”, braman en Evolución Radical.

Con sigilo, De Loredo presiona al senador con la carta de Macri. El expresidente apuesta por el radical ya que considera que Juez es un mal candidato para cargos ejecutivos. “No puede administrar la provincia. Hizo una mala gestión en la municipalidad”, sentencian en el entorno de Macri. Creen que su postulación sería funcional a Martín Llaryora, el delfín de Juan Schiaretti, quien anteayer estrenó una alianza nacional con Juan Manuel Urtubey con miras a las presidenciales. Además, los laderos de Macri deslizan que Larreta y Bullrich se equivocaron en 2021 al apostar por el exembajador en Ecuador. Más reproches internos.

Juez le hizo un guiño a Larreta que no pasó desapercibido en el macrismo: en una entrevista con TN, dijo que “bancaba” el proyecto del alcalde. Para Bullrich, ese apoyo es relativo. Entre los contrincantes de Larreta adjudican algunos alineamientos al poder de los recursos de su maquinaria de campaña. Es decir, que los “banca”. Habituado al “poliamor político”, Juez intentó enseguida recomponer rápidamente relaciones con Bullrich, a quien armadores suyos le susurran al oído que revea su estrategia en el distrito. Juez elogió su apuesta por un cambio profundo, sin maquillaje. Larreta desembarcará este fin de semana en la provincia.

Fricciones en Tucumán y Neuquén

En Tucumán también hay riesgos de ruptura. Allí, no avanzan las negociaciones para forzar un acuerdo entre Germán Alfaro, apalancado por Larreta y Bullrich, y Roberto Sánchez, impulsado por la UCR . En Pro acusan a Sánchez de ser funcional a la estrategia de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.

En la oposición también hay preocupación por el escenario en Neuquén. En esa provincia el Pro explora una alianza con Rolando Figueroa, exMPN, que podría romper a la coalición opositora. La UCR y la CC avalan a Pablo Cervi, alfil de Lousteau.

Mientras el Gobierno empuja una ofensiva contra la Corte y se aferra a un milagro económico de Massa, JxC queda enredado en el laberinto de las luchas de poder.