Tensiones en el armado nacional de Juntos por el Cambio: las batallas sin tregua en distritos clave y posibles fracturas

escuchar

Juntos por el Cambio se ilusiona con la chance de regresar al poder en 2023. Cuando faltan dos semanas para que arranque el año electoral y se inicie la cuenta regresiva para el recambio presidencial, la coalición opositora enfrenta el desafío de redefinir sus liderazgos y sortear el test en las urnas sin fracturarse ni sufrir el desgaste de las internas.

Frente a la profunda crisis, los candidatos con más chances de llegar a la Casa Rosada el año próximo aceleran las negociaciones para evitar fisuras en los distritos más poblados y alinear la tropa para la batalla con el PJ. La ingeniería electoral de JxC no solo está atravesada por las tensiones y las pujas de poder entre macristas y radicales para definir las candidaturas locales, sino también por las dificultades que genera el cambio de reglas de competencia en varias provincias, como San Juan o San Luis, donde gobernadores del PJ avanzaron con el desdoblamiento de los comicios, la eliminación de las PASO o la instauración de la ley de lemas para blindarse de eventuales coletazos en sus territorios del deterioro que sufre la economía por la inflación y la mala evaluación de la gestión de Alberto Fernández.

Atentos a la escalada del conflicto interno en varias provincias, como Córdoba, Tucumán o Neuquén , ya sea por la falta de acuerdo sobre la estrategia para enfrentar al PJ o la modificación electoral, los jefes de JxC buscan reunir a la mesa nacional antes de fin de año para repasar la situación en cada distrito.

La pelea bonaerense

Buenos Aires será la madre de todas las batallas con el kirchnerismo en 2023, pero ahora es uno de los escenarios principales de la disputa de liderazgos en JxC. Como ocurre en Córdoba, la Capital o Tucumán, la interna nacional por la candidatura presidencial agita el tablero de la fuerza opositora en el distrito más poblado del país. Allí, proliferan los candidatos a gobernador: Horacio Rodríguez Larreta apuesta por Diego Santilli. En tanto, Patricia Bullrich, contrincante del jefe porteño, impulsa a Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. Todos ellos orbitan cerca de Macri. Con el aval de María Eugenia Vidal y del expresidente, Ritondo también desafía a Santilli, la carta del larretismo. Atento al reto interno, Santilli busca estrechar lazos con la CC, los radicales y eventuales aliados como José Luis Espert o Cynthia Hotton. Por ahora, la UCR reparte sus fichas entre Maximiliano Abad y Martín Tetaz, apalancado por Martín Lousteau. En Buenos Aires JxC se encamina a una interna en las PASO.

El laberinto porteño

La ciudad es el epicentro de la tensa pulseada entre Macri y Larreta. El expresidente avala la candidatura de su primo, Jorge, quien también recibió el apoyo de Bullrich. Esa jugada desató una crisis en el Gabinete porteño. Si bien recompuso el vínculo con Jorge Macri y tendió puentes con el expresidente tras los últimos chispazos. Larreta subió al ring a Soledad Acuña, Fernán Quirós y Emmanuel Ferrario para contener al ala dura de Pro. Y preserva su alianza estratégica con Martín Lousteau, la carta de la UCR para arrebatarle a Pro su casa matriz. Elisa Carrió ya dio su veredicto: respaldará a Quirós. Si bien buscan evitar que la puja por el liderazgo de Pro genere una ruptura en el bastión macrista, JxC se jugará su equilibrio interno en las PASO porteñas.

Alfredo Cornejo, Luis Juez, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

Tensión en Córdoba

La disputa nacional también impacta en Córdoba. La provincia que suele regalarle victorias arrasadoras es uno de los principales focos de preocupación en JxC. Sin primarias en el distrito, el proceso para definir los candidatos del espacio está siendo engorroso. El Pro, la UCR y la CC consensuaron un reglamento para definir las candidaturas en una interna abierta, pero Luis Juez (Frente Cívico), aspirante a gobernador, se rehúsa a firmarlo. Juez cuenta con el apoyo nacional de Larreta y Bullrich. Su principal contrincante en la disputa por la sucesión de Juan Schiaretti es Rodrigo de Loredo, alfil de Lousteau, a quien Macri le dedicó varios guiños. El último ingrediente para recalentar esta interna lo aportó el fundador de Pro, que se reunió Martín Llaryora, intendente de la ciudad de Córdoba y candidato a gobernador de Schiaretti. Esa cumbre despertó el enojo de Juez y dirigentes locales de JxC.

Feroz pelea en Neuquén

JxC se encamina hacia una ruptura en Neuquén. Un sector de Pro impulsa un acuerdo con Rolando Figueroa, exdirigente del MPN, para aumentar las posibilidades electorales de la oposición. Sin embargo, la UCR y la CC rechazan ese pacto y apalancan la candidatura de Pablo Cervi. El reto de JxC es consensuar y evitar la fragmentación en un escenario complejo. La elección se desdoblaría, pero aún no hay fecha.

Crece la interna en Tucumán

Larreta comprobó en carne propia en su última visita a Tucumán lo tensa que está la disputa interna de JxC en el histórico bastión del PJ. Debió hacer equilibrio entre Germán Alfaro, el intendente de San Miguel de Tucumán que cuenta con su apoyo y el de Bullrich, y el radical Roberto Sánchez, que tiene la bendición de la UCR nacional. Días atrás, hubo reuniones para forzar un acuerdo entre Alfaro y Sánchez, pero el trato asoma empinado. Surgió un tercer jugador en el ajedrez: Ricardo Bussi, hijo del dictador fallecido, -que en las filas de Javier Milei suman como candidato- quiere ser incorporado a la alianza si le garantizan ser parte de un frente único opositor para desbancar a Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. “Difícil, pero no imposible”, dicen fuentes de JxC tucumano, donde no descartan una interna previa en febrero entre Alfaro y Sánchez. Tucumán estableció las elecciones generales para el 14 de mayo. En la provincia no hay PASO.

El camino de JxC hasta el 2023 luce plagado de tironeos también en Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Chubut, Formosa, Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego.

Fricciones en Chubut

Chubut es otro de los epicentros de la pelea entre Pro y UCR por el liderazgo de JxC. El macrismo respalda a Ignacio Torres, pero el radical Damián Biss, apalancado por Lousteau, tiene previsto anotarse en la contienda por la sucesión de Mariano Arcioni, quien busca eliminar las PASO instaurar la ley de lemas para mejorar sus chances en 2023. Esa jugada complica a JxC.

En San Luis, el Pro y la CC empujan la candidatura de Claudio Poggi (Avanzar), quien pretende encabezar un frente amplio para enfrentar a Rodríguez Saá. El gobernador volvió a instaurar la ley de lemas y derogó las primarias. Lousteau (UCR) impulsa a Alejandro Cacace como candidato.

Bullrich y De la Torre

Sin definiciones en Santa Fe

JxC se encamina a una interna en el tercer distrito electoral. La eventual candidatura de Losada podría reconfigurar el tablero. El exministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, una de las espadas de Martín Lousteau, busca posicionarse como el posible postulante. Pero el senador radical Dionisio Scarpin quiere anotarse en la contienda. En tanto, Federico Angelini asomo como un eventual candidato de Pro.

Exploran un acuerdo en Entre Ríos

Con el impulso de Pro y Lousteau, Rogelio Frigerio se perfila como postulante, pero Morales y Manes confían en el exministro del macrismo es el diputado radical Pedro Galimberti. El exintendente de Chajarí perdió con Frigerio en la interna del 2021. Cerca del exministro de Macri no descartan un acuerdo, pero, en caso de que no haya acuerdo, la interna se resolverá en las PASO. Gustavo Bordet aún no convocó a elecciones, pero las desdoblará de las nacionales.

Mendoza, el bastión radical

La UCR buscará retener uno de sus bastiones en 2023. Ya que Rodolfo Suárez no puede renovar, varios radicales se anotan en la pelea por su sucesión, como Luis Petri, Daniel Orozco y Ulpiano Suarez, entre otros. Abocado a un armado nacional, Alfredo Cornejo no descarta un eventual regreso. Lo definirá en febrero. El Pro -sobre todo, Larreta- impulsa a Omar De Marchi.

La cruzada para conquistar La Pampa

En JxC se entusiasman con la chance de arrebatarle al PJ uno de sus bastiones en 2023. Pero hay internas en la fuerza. El sector de Pro que lidera Larreta apuesta por Martín Maquieyra, mientras que Bullrich coquetea con Martín Ardohain. En la UCR también hay división: Morales confía en Daniel Kroneberger y Lousteau pone sus fichas en Martín Berhongaray. Las primarias se harán el 12 de febrero y la general, el 14 de mayo.

Mauricio Macri y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos

Corrientes, sin ruidos internos

La provincia donde gobierna el radical Gustavo Valdés solo elegirá diputados nacionales en 2023. El frente Vamos Corrientes, donde funciona JxC, pone en juego dos bancas y la oposición, una.

Tensa calma en San Luis

El Pro y la CC empujan la candidatura de Claudio Poggi (Avanzar), quien pretende encabezar un frente amplio para enfrentar a Rodríguez Saá. El gobernador volvió a instaurar la ley de lemas y derogó las primarias. Lousteau (UCR) impulsa a Alejandro Cacace como candidato.

Tierra del Fuego, un reto para JxC

Sin PASO en la provincia, la coalición opositora lidia con el desafío de consensuar un mecanismo para definir sus candidatos. Mientras la UCR apoya a Pablo Daniel Blanco, el Pro luce dividido. Héctor “Tito” Stefani orbita cerca del larretismo y Federico Frigerio cuenta con el aval del macrismo.

Tironeos en Formosa

La puja de poder en JxC también tiene eco en el bastión de Insfrán (PJ). El radicalismo lanzó a Fernando Carbajal, a quien apalancan Morales y Manes. El Pro y la CC apuestan por Gabriela Neme (Nuevo País), socia de JxC, quien pretende pescar votos peronistas. Sin PASO, la fuerza necesita buscar consenso. En la provincia rige la ley de lemas.

Posible consenso en San Juan

En uno de los escenarios más complejos para la oposición, el Pro apuesta por Marcelo Orrego, del espacio Producción y Trabajo, aliado de JxC. Uñac, que aún no definió si irá por la reelección, eliminó las PASO e instauró la ley de lemas. Aún no hay fecha de comicios. En la UCR ven posible un consenso.

Buscan un pacto en Santiago del Estero

En el terruño de Gerardo Zamora, aliado de Cristina Kirchner, solo se votará diputados nacionales. El Pro impulsa a Facundo Pérez Carletti. Y la UCR, que está bajo intervención de José Cano, apuesta por Natalia Neme. Exploran un acuerdo.