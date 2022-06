Máximo Kirchner anunció una obra del PAMI y lanzó un mensaje irónico contra los medios: “Esto es una maqueta”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, participó este viernes del anuncio de la construcción de un nuevo hostpial del PAMI en la localidad de Hutlingham. Junto a funcionarios provinciales, brindó un discurso donde cargó contra los medios de comunicación y lanzó críticas a la administración del expresidente Mauricio Macri. Además, opinó sobre la regulación del lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires con un desafío al jefe de Gobierno porteño: “Los pibes van a hacer lo que quieran”.

Después de la presentación de la obra por parte de las autoridades municipales, Kirchner tomó el micrófono y celebró la creación del centro de salud. “¿Son nueve meses, no?”, preguntó con relación al tiempo que demorará la construcción y luego apuntó: “Bueno, hasta el 25 de mayo, paciencia. Si no, la pudrimos. Porque, si no, vio que hay muchos que prometen... y el que se fue en 2019, Macri... Así que hay que cumplir. Hay que hacerlo”.

Tras ello, se paró junto a un modelo a escala del hospital y chicaneó: “Yo quiero aclararle a los medios de comunicación que esto es una maqueta. No es el tamaño real. Lo hago antes de que digan que La Cámpora y Luana (Volnovich) están haciendo un hospital muy chiquito donde la gente no entra. Vamos a aclararlo porque, si no, después pasan cosas”.

“Esto es una maqueta”, chicaneó el legislador

Durante su discurso, el legislador analizó la coyuntura y sostuvo que “la pandemia ha dejado una profundización de la desigualdad entre los ciudadanos” frente a la cual el Estado debe actuar. “Muchos a esto le llaman gasto, pero es una inversión”, justificó en referencia a la creación del centro de salud bonaerense y agregó: “Cada vez que los vecinos de Hurlingham escuchen que hay que reducir el gasto público, el hospital está más lejos. Significa un médico, un especialista y un ordenanza menos”.

En su repaso por la actualidad, Kirchner tampoco pasó por alto la resolución del Ministerio de Educación porteño que regula el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Capital Federal. Al respecto, dijo: “Hoy a la mañana, el intendente de la ciudad Buenos Aires prohibía la letra E. Yo no hablo con E, entiendo hasta ahí, pero acompaño. Y esa era la gran noticia en todos los canales de noticias: un señor que nos decía que no se iba a usar la letra E. Y yo decía: ‘Bueno, espero que ahora la noticia sea que se va a hacer un hospital para que se atiendan los jubilados’”.

Y en todo desafiante añadió: “Y aparte los pibes van a hacer lo que quieran. No sé quién lo habrá asesorado, pero decirle a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren generalmente ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”.