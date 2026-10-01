Máximo Kirchner comenzó su actividad en San Juan con Uñac, luego de recuperar su vehículo tras la demora en la ruta

El diputado nacional Máximo Kirchner comenzó su recorrida política por la provincia de San Juan, luego de que ayer pudo seguir su viaje tras ser demorado por unas dos horas en una ruta de San Luis porque su camioneta figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa por el caso Hotesur.

El legislador nacional comenzó este jueves sus actividades en San Juan con una visita a Sergio Uñac en Pocito, la ciudad de origen del senador, exgobernador y aspirante a candidato a presidente por el Partido Justicialista.

Kirchner recorrió una finca donde se produce tomate, olivo, cebolla, ajo y pistacho, y conversó con los productores de Pocito, departamento donde Uñac fue intendente. Al líder de La Cámpora lo acompañó, además, la senadora nacional por San Juan Celeste Giménez, integrante de la agrupación.

Máximo Kirchner, con productores de Pocito, en San Juan

La agenda política de Máximo Kirchner en San Juan continuará con una actividad en la sede del Partido Justicialista provincial, a las 18, con la mesa de trabajo “La Argentina que viene”.

El diputado nacional comparte la recorrida con el exgobernador Uñac, quien ya hizo público su deseo de ser candidato a presidente y, para ello, propone al justicialismo adelantar las definiciones y elegir un postulante antes de fin de año, en el marco de una interna por regiones. Máximo Kirchner sostiene la apuesta por la candidatura de Cristina Kirchner, a pesar de la prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la exmandataria. Uñac admite que, si Cristina fuera habilitada, sería “la principal candidata” del justicialismo.

El PJ sanjuanino no está completamente alineado con Uñac. Su otro referente principal, el exgobernador José Luis Gioja, encabeza un sector partidario que apoya como candidato a presidente a Axel Kicillof, enfrentado en la interna partidaria con Cristina y Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner, en el comienzo de su recorrida por San Juan

Demora en San Luis

El viaje del hijo de la expresidenta Cristina Kirchner a San Juan incluyó una demora de unas dos horas, ayer por la tarde, en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en San Luis. Debió esperar a un costado de la ruta 7 (que allí se denomina Autopista de las Serranías Puntanas).

Tras un alerta del Anillo Digital Federal, Máximo Kirchner fue demorado porque su vehículo, una camioneta Honda CR-V modelo 2007, figuraba con pedido de secuestro en la causa Hotesur, que tuvo a su cargo el juez federal Julián Ercolini y fue elevada a juicio oral.

Máximo Kirchner, a bordo de la camioneta Honda que figuraba con pedido de secuestro

Tras la espera a la vera de la ruta, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con su vehículo, que le fue restituido en carácter de “depositario judicial”. Fue luego de una comunicación de la Fiscalía de Instrucción Nº1 de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis con el Tribunal Oral Federal Nº5. El juez José Michilini, de ese tribunal, ordenó la entrega del vehículo al diputado nacional y le solicitó que se presente ante el tribunal con el rodado, para lo que tendrá un plazo de 30 días.

Tras el procedimiento vial, el jefe de La Cámpora emitió un comunicado. “En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje. Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos”, aseveró.