Sergio Uñac se sostiene como precandidato del PJ, en medio de las especulaciones sobre Cristina Kirchner

El exgobernador de San Juan Sergio Uñac es el precandidato presidencial del peronismo que se lanzó a la carrera electoral con mayor anticipación y se mantiene en la búsqueda de esa postulación, con recorridas y la suma de respaldos bonaerenses y porteños que, en buena medida, se encuentran bajo el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner.

Uñac, actual senador nacional, oficializó sus intenciones de competir por ser candidato a presidente en mayo. Desde ese momento, se sostiene en un escenario en el que el peronismo tiene anotado como potencial aspirante al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al que se añadió en los últimos días una avanzada cristinista por lograr que pueda competir la exmandataria, a pesar de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso Vialidad, que purga en un departamento del barrio porteño de Constitución.

“Hoy, Cristina sigue siendo la dirigente más competitiva del peronismo. Si no estuviera proscripta, no tengo dudas de que sería nuestra principal candidata”, aseguró Uñac a LA NACION.

El apoyo al exgobernador sanjuanino se expresa en algunos sectores que quisieran a la expresidenta como candidata, a pesar de la condena en su contra. Es el caso del sector que tiene como referentes a Víctor Santa María (secretario general del gremio de encargados de edificios y empresario de medios) y a Nicolás Totta (exministro de Educación y actual diputado nacional). “Pensamos, como primera opción, la de Cristina. Y, por supuesto que Uñac es nuestra otra opción”, afirmó a LA NACION una fuente de ese sector del peronismo.

Uñac, con Luis Vivona y Leonardo Nardini, referentes peronistas de Malvinas Argentinas Facebook

Otro dirigente alineado con Cristina Kirchner que apoya a Uñac es el intendente del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien busca estar en la grilla de precandidatos a gobernador de Buenos Aires por el peronismo. “Sigue teniendo buenos vínculos con él. Hace muy poco, [Uñac] estuvo en Malvinas, en su primera parada en el conurbano como candidato presidencial”, sostuvo una fuente cercana al intendente Nardini.

El otro polo de la interna peronista es Kicillof. “No tengo ninguna rivalidad con Axel. Sus aspiraciones son legítimas. Yo vengo a proponer algo distinto. Mi adversario es Milei”, definió Uñac, en diálogo con este diario.

Desde que se lanzó, Uñac sumó recorridas y planea visitas próximas a Entre Ríos y La Rioja, con reuniones con dirigentes políticos, sectores productivos y vecinos.

El exgobernador de San Juan pretende que el peronismo defina este año su candidato a presidente. Ese pedido de adelantar las decisiones no se trató en el partido, informó una fuente del justicialismo nacional.

“Las PASO hay que defenderlas, pero no podemos dejar el futuro del peronismo en manos de Milei. Hay que tener un plan B desde ahora: internas, voto y que la gente ordene los liderazgos. Lo he hablado en privado con muchos compañeros y todos coinciden en lo mismo: no podemos seguir siendo espectadores”, remarcó el exgobernador de San Juan.

En el peronismo sanjuanino, la candidatura que lanzó Uñac no tiene respaldo unánime. El exgobernador José Luis Gioja, con quien Uñac estuvo alineado y con quien luego se enfrentó, apoya a Kicillof como postulante presidencial. Preveía asistir, el sábado, al plenario que el Movimiento Derecho al Futuro hizo en Avellaneda, con el discurso del gobernador de Buenos Aires como cierre. “Uñac ha reunido gente, dirigentes, pero no ha lanzado la candidatura desde San Juan”, indicaron en el campamento de Gioja. Cuando el peronismo perdió el gobierno provincial, en 2023, Uñac y Gioja tuvieron listas propias, en unos comicios que consagraron al actual mandatario, Marcelo Orrego.

“A nivel provincial, su candidatura presidencial está muy planchada. Tiene el apoyo de dirigentes importantes, pero muchos sienten que su figura puede entorpecer el camino natural de renovación que tiene el peronismo en la provincia. Y los intendentes no andan diciendo ‘Uñac presidente’”, dijo a LA NACION un dirigente del justicialismo sanjuanino que no respalda al exgobernador ya lanzado a la carrera presidencial del año que viene.