Máximo Kirchner fue demorado en un puesto limítrofe de San Luis y secuestraron su vehículo

El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que está con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio.

Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió LA NACION, pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.

El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP, a nombre de Máximo Carlos Kirchner”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.

Kirchner iba al volante del vehículo, que fue detenido y, según el parte oficial, “el personal policial lleva adelante las actuaciones correspondientes ante la Justicia para determinar los pasos a seguir”.

Fuentes cercanas al líder de La Cámpora indicaron a LA NACION que suele viajar en ese vehículo y fue demorado en distintos controles, en los que no tuvo inconvenientes. Argumentaron que se trató de un error de la policía provincial y que se le practicó un control de alcoholemia que dio resultado negativo.

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