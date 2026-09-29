Otros seis aviones cazas F-16 llegaron a Río Cuarto y se suman a la Fuerza Aérea

CÓRDOBA.- Pasadas las 18 de este martes, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, recibieron los seis aviones cazas F16 Fighting Falcon que conforman el segundo lote de las 24 aeronaves que el gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca. Las unidades llegaron al Área Material Río Cuarto en Las Higueras. Con este arribo ya hay una docena del conjunto de aviones de cuarta generación en la aeroestación.

Este segundo lote -el primero arribó en diciembre pasado- está integrado por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Una de las aeronaves fue conducida por un piloto argentino, mientras que las otras cinco fueron comandadas por aviadores extranjeros.

Una de las aeronavez adquiridas a Dinamarca Ministerio de Defensa

Antes de llegar a Río Cuarto, los F16 hicieron escalas en Gran Canaria, en España, y en Natal, en el norte de Brasil. Entre esos dos puntos tuvieron el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que los reabastecieron de combustible en pleno vuelo

El arribo de los aviones se mezcló con la protesta del personal de las Fuerzas Armadas por la crisis de la obra social de los militares, que arrastra una millonaria deuda y cortes de prestaciones.

En diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones, el presidente Javier Milei encabezó la recepción y sostuvo que los F-16 son un “símbolo” de la construcción del país. Los calificó como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”. Esa ceremonia coincidió con la designación de Presti como ministro de Defensa.

Las aeronaves operan en las instalaciones del Área Material Río Cuarto pero serán trasladadas más adelante a la VI Brigada Aérea, con sede en Tandil, una base que se encuentra en plenas tareas de remodelación. La incorporación de los aviones F-16 se completará en 2028.

El Gobierno sostiene que el programa permitirá recuperar capacidades que la Argentina perdió con el retiro de los aviones Mirage en 2015 y que los F-16 tendrán por delante al menos 25 años de vida útil.

El precio de adquisición de los 24 aviones fue de aproximadamente US$301 millones. El Gobierno ya abonó tres de las cinco cuotas previstas, por unos US$180 millones; la entrega también es “en cuotas”.

A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. En paralelo, solo el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los US$33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de US$900 millones.

Sin embargo, la compra de las unidades registra algunas objeciones. Por ejemplo, se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto (con un techo presupuestario estimado en contratos de modernización, armamento avanzado como misiles AMRAAM y costos por hora de vuelo).