Máximo Kirchner propuso limitar el endeudamiento con el FMI y renegociar parte del préstamo de 2018

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para fijar nuevos límites al endeudamiento de la Argentina con organismos internacionales y reclamar una renegociación de parte del préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país en 2018.

La presentación tuvo una fuerte carga política. Lo hizo el mismo día en que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, iniciaba este lunes una agenda de reuniones con Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Luis Caputo, ministro de Economía, junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva Gustavo Garello - AP

La renegociación de la deuda con el FMI constituye uno de los ejes del discurso kirchnerista. Junto con la consigna “Cristina Libre”, se perfila como una de las principales banderas políticas que el espacio buscará instalar ante las elecciones de 2027.

La iniciativa, firmada junto a otros diputados de UP, busca que el Congreso tenga un mayor control sobre la toma de deuda. También propone establecer un tope para el endeudamiento en moneda extranjera y obligar al Poder Ejecutivo a pedir una revisión de una parte del crédito que el kirchnerismo considera que fue concedido por motivos políticos y en contra de las propias reglas del FMI.

Con el cartel "Cristina Libre" de fondo, Máximo Kirchner pidió que Cristina Kirchner sea candidata a Presidenta del PJ

El primer eje del proyecto apunta directamente al préstamo que el FMI aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018. La iniciativa sostiene que una parte de ese crédito superó ampliamente los límites habituales de financiamiento del organismo y, por lo tanto, instruye al Poder Ejecutivo reclamar una renegociación de ese tramo. Esta porción de deuda está referida en la iniciativa como “excedente político”.

La propuesta plantea que esa parte de la deuda tenga plazos de pago mucho más largos, se eliminen los sobrecargos de intereses y que las cuotas queden atadas al crecimiento de la economía y de las exportaciones. El argumento es que el Fondo incumplió sus propias normas al aprobar un préstamo que, según sostiene el proyecto, terminó financiando la salida de capitales.

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri acordó el préstamo más grande en la historia del FMI, con su entonces directora gerente, Christine Lagarde Getty Images

El segundo punto busca impedir que se repitan situaciones similares. Para eso establece un límite permanente al endeudamiento externo: la deuda en moneda extranjera no podrá superar el equivalente a dos años de exportaciones del país, tomando como referencia el promedio de los últimos tres años.

Solo podría hacerlo si consigue el apoyo de dos tercios de los legisladores de ambas Cámaras, salvo casos excepcionales como guerras, pandemias o catástrofes naturales.

Además, el proyecto pretende endurecer los controles institucionales sobre los acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales. Establece que todos deberán ser aprobados por una ley del Congreso, prohíbe expresamente utilizar decretos de necesidad y urgencia (DNU) para ese tipo de operaciones y amplía las facultades de la Comisión Bicameral encargada de controlar el endeudamiento público.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

La iniciativa opositora se enmarca en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la relación con el FMI y avanzar con el cumplimiento del programa vigente. “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles”, dijo el ministro Caputo durante la conferencia que brindó junto a Georgieva en el Palacio de Hacienda.

Georgieva, en tanto, sostuvo que “la Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida y esto es resultado del arduo trabajo del Gobierno. Es el resultado de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”.