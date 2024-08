Mayra Mendoza dijo que Cristina Kirchner no tiene que pedir perdón por la gestión anterior

Escuchar

Vocera del kirchnerismo más acérrimo al respecto de la causa por violencia de género que pesa sobre el expresidente Alberto Fernández, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, desligó a Cristina Kirchner de los resultados de la gestión anterior. Dijo que no es ella quien debe pedir disculpas por los cuatro años del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) en la Casa Rosada, ya que era la vice y no quien ejercía la jefatura de Estado. Asimismo recordó las cartas que su jefa política le envió en ese tiempo a Fernández porque -según planteó- él no le atendía el teléfono.

Primero, Mendoza evitó responder si Cristina Kirchner se encuentra “arrepentida” por haber elegido a Fernández como cabeza de fórmula en 2019, contra Mauricio Macri. “Eso es muy personal. Yo obviamente no soy una intérprete, ni quiero hablar por ella. Seguramente algo que debe sentir, que es muy feo para todos, es la traición, la deslealtad. Pero no a ella, Cristina ya tiene la piel súper dura de todo lo que le ha tocado pasar en la vida en función de su militancia, de su proyecto de vida. Sino que el dolor, la angustia, la frustración deben venir por el sufrimiento de los argentinos en esos años de gobierno. Habiendo tenido la oportunidad de hacer las cosas bien no se terminaron de hacer”, comentó la intendenta en Radio La Red.

Y fue después de eso que sostuvo: “Me parece muy injusto que algunos digan ‘que pida perdón’. El que tiene que pedir perdón es el que estaba a cargo de la primera magistratura, el que tenía las posibilidades. Cristina era la vicepresidenta. Sabemos que el rol del vice, estando en el Senado es uno, pero quien decide todo y las decisiones pasan por quien está a cargo del Ejecutivo. Y hasta ahí. También es relativo el poder en la Argentina”.

Así, le endilgó toda la responsabilidad por la gestión a Fernández, en el foco de la polémica en los últimos días por las dos causas que lo tienen como protagonista: la de violencia de género que le hizo la ex primera dama Fabiola Yañez; y la que lo investiga por favorecer a Héctor Martínez Sosa, el marido de su secretaria privada, María Cantero, con la contratación de seguros del Estado.

“Al no tener argumentos políticos o conocimiento de la gestión porque no se involucraba demasiado en el trabajo diario, él no tenía cómo rebatirle argumentos o posiciones a Cristina. Cristina no es una persona que tiene prácticas violentas, lo que hace es discutir ideas, políticas públicas, construcción política. Cuando alguien no puede argumentar o tener posiciones y llegar a una discusión de altura, lo que hace es atacarla. Lo he visto y lo veo. Esto es lo que ha sucedido con Alberto Fernández”, analizó Mendoza.

Asimismo la intendenta camporista dijo que el distanciamiento entre presidente y vice se dio porque Fernández no cumplió “con el contrato electoral” que implicó que dirigentes del peronismo “pusieran la cara” y le pidieran el voto a la gente. En eso criticó que la gestión anterior no haya mejorado el salario y la negociación que montó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, denostado desde el primer momento por la organización que conduce Máximo Kirchner. Eso fue, de acuerdo a la intendenta, “la frutilla del postre”.

“Hubo muchas manifestaciones donde hemos mostrado nuestra disconformidad con el rumbo y Cristina terminó hasta escribiéndole cartas porque él no le respondía ni los llamados por teléfono. La carta era para poder decir públicamente lo que él ni siquiera quería escuchar en privado”, refirió Mendoza, que añadió: “Cuando Cristina dijo ‘hay funcionarios que no funcionan’ tenía que ver con llamar a la reflexión a él y a la fuerza política de que los lugares no están para calentar un sillón o sentirse cómodo en una oficina. Cuando uno asume un lugar de trabajo en el Estado es para quemarse las pestañas estudiando y para estar más horas que en cualquier trabajo habitual; es nuestra concepción”.

En tanto, la intendenta dijo que a Yañez la ve como “una mujer quebrada, que no la ha pasado bien durante mucho tiempo”. En ese sentido, la dirigente -que ya había denostado a Fernández por esta cuestión desde que trascendió en los medios- comentó: “La verdad es que me conmueve ver una mujer que está en esa situación”.

El atentado contra Cristina Kirchner

Por otra parte, Mendoza adelantó que este miércoles acompañarán a Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, donde deberá declarar por el atentado en su contra que ocurrió el 1 de septiembre de 2022. “No fue un intento de homicidio, fue un intento de magnifemicidio”, definió la intendenta, a la vez que cuestionó el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti, que comanda la causa.

“Es una preocupación que la jueza Capuchetti no esté investigando y procurando que se sepa la verdad, que esa es su tarea. Hay muchas irregularidades. No está a la altura. Se ha pedido la recusación en más de una oportunidad. Hay muchas irregularidades. No sabemos todavía, y esta es la pregunta que nos hacemos y resuena, quién mandó a matar a Cristina. Hay un pacto de impunidad al día de hoy con lo que vemos: celulares borrados, el primero es el de [Fernando] Sabag Montiel [quien disparó], la misma noche del atentado en el juzgado de Capuchetti. Luego se borraron celulares, los de [Gerardo] Milman y su secretaria, se han borrado pruebas importantísimas para conocer la verdad y que se haga justicia”, indicó.

