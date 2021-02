"Los jueces tienen que quitarse esas ganas de jugar a la política", afirmó Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia y exmano derecha de Oscar Parrilli durante su paso por la AFI Fuente: Archivo

En el marco de la discusión entre distintos sectores del oficialismo respecto a los exfuncionarios condenados por causas de corrupción, el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, señaló que "no hay presos políticos en el sentido tradicional de la palabra", es decir a disposición del Poder Ejecutivo, sino que son presos de los "factores de poder real". Con duras críticas al funcionamiento "anómalo" de la Corte Suprema, respaldó enfáticamente el proyecto de la reforma judicial.

"Las causas judiciales que se llevaron a cabo en los últimos años no respetaron la ley y fueron simplemente una herramienta de persecución por sectores del poder real. Es por eso que pedimos firmemente que se revisen esas actuaciones judiciales" agregó Mena en diálogo con el programa Toma y Daca, de AM750.

El funcionario dijo que hubo enormes arbitrariedades en los procesos incluyendo "testigos comprados y jueces pagos". Es por esto que, en línea con la posición del Presidente, rechazó el indulto. "Es admitir la culpabilidad de estos casos y justamente [en esos casos] no se administró justicia. No podemos hablar de una culpabilidad decretada en términos normales", explicó. Mena sostuvo que nadie solicitó avanzar con los indultos y que esta discusión fue instalada por "sectores que estamos combatiendo" y por la oposición, para "distraernos de lo que verdaderamente tenemos que hacer".

Según el viceministro de Justicia, la verdadera tarea es conseguir que el Poder Judicial "vuelva a los cauces normales". Mena consideró que la manipulación de ciertos sectores judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri explica la situación actual: dijo que el expresidente usó este poder como "su principal brazo armado para gobernar", y agregó: "Por un lado, llevó adelante una persecución política por vía judicial y por el otro encubrió su gestión. Fue criminal en todo sentido el despliegue de esa política", sentenció.

La reforma judicial es fundamental y se está trabajando muy fuerte en eso Juan Martín Mena

Mena dijo que "se empoderó a los jueces erróneamente" durante la gestión de Mauricio Macri. "Parece que algunos sufren de hipertrofia de poder. Tienen que quitarse esas ganas de jugar a la política, dejar ese protagonismo que parece que tanto les gustó para volver a cumplir su tarea", agregó el funcionario.

El secretario de Justicia consideró "anómalo" el funcionamiento de la Corte Suprema y dijo que no comprende sus prioridades. "La ubicación de un juez trasladado ilegalmente a espaldas del Senado amerita la intervención de la Corte [el per saltum de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli] y una condena por presunta corrupción al exvicepresidente de la Nación [el rechazo a los recursos presentados por Amado Boudou por el caso Ciccone] no lo amerita y lo desechan con tres líneas", planteó.

Parece que algunos jueces sufren de hipertrofia de poder. Tiene que quitarse esas ganas de jugar a la política Juan Martín Mena

Ante este diagnóstico, el funcionario remarcó que "la reforma judicial es fundamental y se está trabajando muy fuerte en eso". Explicó que se trata de una profunda reforma integral para poner frenos y contrapesos para evitar el lawfare, al que definió como "una categoría ilegal de persecución política por vía del Poder Judicial".

Rafecas fue propuesto por el Gobierno como procurador General de la Nación

El viceministro de Justicia también apuntó contra la oposición por el retraso en el nombramiento del Procurador, ya que el Presidente realizó una propuesta y "ni siquiera se sentaron a la mesa para discutirlo", dijo. En rigor, el kirchnerismo en el Senado tampoco activó ese expediente. "En este momento no corresponde otro que Rafecas. La oposición tiene que discutir sobre esa propuesta. Cuando se celebre esa discusión se analizará la cuestión", consignó.

