El debate de la Ley Bases en el Senado, en vivo: el minuto a minuto del proyecto de Javier Milei

Escuchar

📌Un senador de la UCR anticipó su rechazo a la delegación de facultades

Aunque el presidente del bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi, aseguró que el radicalismo tiene la voluntad de acompañar el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, ya un legislador afirmó que votará en contra de la delegación de facultades extraordinarias: se trata de Pablo Blanco, representante de Tierra del Fuego.

“A [Alberto] Fernández no le voté las facultades delegadas y no se la pienso votar a este Gobierno porque no me genera confianza“, aseguró Blanco y argumentó: “Hacen una lectura interesada de la Constitución Nacional obviando por ahí la reforma de 1994. Se creen que están gobernando con la Constitución de 1853. Yo les tendría confianza si cumplen con la Constitución, que es la norma máxima de esta Nación, pero veo que no están dispuestos porque siguen insistiendo con los DNU y toman con mucha ligereza la delegación de facultades”.

❌No voté delegación de facultades al gobierno anterior y tampoco se las daré a éste. No confío en quienes le hacen trampa a la propia Constitución Nacional. pic.twitter.com/prOajgNtT8 — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) May 8, 2024

00.30 | Cristina Kirchner reforzó su reaparición pública en un acto con un mensaje para el Gobierno

En el Instituto Patria, usina política de la que es presidenta honoraria, y en coincidencia con el 105º aniversario del nacimiento de Eva Perón, inauguró el “Salón de las Mujeres del Bicentenario”. Repuso así una denominación que dio de baja el Gobierno en la Casa Rosada, cuando el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que, por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada pasaría a llamarse Salón de los Próceres. La exmandataria afirmó que La Libertad Avanza “tiene un problema con las mujeres”, subrayó que Milei está plagado de “prejuicios” y desconectado de la realidad, puso en duda el superávit fiscal celebrado por el oficialismo y marcó contradicciones entre la gestión y el proyecto de la Ley Bases.

“Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un problema con las mujeres. Una diputada muy representativa del sector [por Lilia Lemoine] quiso presentar un proyecto en el cual los hombres podían renunciar a su paternidad, una cosa muy insólita”, afirmó la exvicepresidenta en el comienzo del acto. “Hace poco, un senador [por Francisco Paoltroni], además de una versión libre del cuento La Bella Durmiente, nos anoticia de que el femicidio no existe, que es un asesinato”, completó la exmandataria, quien aclaró: “Yo no soy feminista”.

Cristina Kirchner en el acto que realizó en el Instituto Patria Captura de video

La decisión del Gobierno de cambiar el nombre del Salón de las Mujeres del Bicentenario en la Casa Rosada (que había establecido Cristina Kirchner en 2009) se hizo bajo “un falso argumento de sesgo ideológico”, afirmó la también exvicepresidenta, que enumeró la presencia en ese salón de imágenes de mujeres de ideas contrapuestas. “Junto a Eva estaba Victoria Ocampo, ícono del antiperonismo en la República Argentina. Estaba también Juana Azurduy junto a Mariquita Sánchez de Thompson”, ejemplificó.

Leé la nota completa acá.

00.02 | Lousteau discutió con un alto cargo de Caputo por el Régimen de Grandes Inversiones

El senador nacional planteó una serie de interrogantes y objeciones sobre el proyecto que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados. “Una de las preguntas es si con este régimen podría, por ejemplo, venir inversión china o saudí, hacer un puerto, comprar tierra y después exportar sin derecho de exportación los alimentos. ¿Podría la Argentina impedir eso con el RIGI?”, consultó Lousteau a Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Gobierno en el debate de comisiones de la Ley Bases.

Luego, afirmó que el RIGI tiene “agujeros tributarios importantes” y planteó un interrogante sobre una hipotética situación: “Si dentro de 15 o 20 años tenemos una restricción debido al cambio climático o cualquier otra modificación y empieza a haber restricción de insumo que colisiona con un derecho social, la reglamentación dice que no se puede restringir de ninguna manera el insumo que va a utilizar el VPU [proyecto de inversión], que es sujeto de inversión del RIGI”.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el senador nacional Martín Lousteau

Lousteau también sostuvo que la Argentina perderá millones de dólares de recaudación en el futuro de manera innecesaria, según afirmó. “Le estamos dando 30 años de estabilidad. La pregunta es si es tan importante garantizar la estabilidad a partir del año 11,12, hasta el año 30 para tener una inversión hoy. Porque a la cuenta de hoy no parece muy significativo en un proyecto, pero cuando lleguemos al año 10, 11, 12 vamos a estar perdiendo un montón de recaudación”, apuntó.

Guberman, cuando le tocó tomar la palabra, le contestó: “Argentina es mucho más caro que Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fue del 35% el año pasado y ahora lo subieron al 43%. En Perú, es del 38%, 39%. Es mucho más caro acá. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”.

El funcionario del ministerio de Economía reiteró que “el régimen es optativo: si la provincia adhiere, la empresa que se quiera instalar en la provincia se va a poder acoger al régimen y tener los beneficios”. Pero, según Guberman, “si la provincia no se adhiere difícilmente la empresa vaya a querer instalarse en esa provincia si no va a tener la garantía de que no le va a cobrar impuestos adicionales por mas que la Nación se los esté reduciendo”.

Leé la nota completa acá.

LA NACION