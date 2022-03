Mensaje de Aníbal Fernández al kirchnerismo duro: “Me involucran dentro del universo de los traidores”

En medio de la interna del Frente de Todos, que ayer se evidenció en la marcha por el 24 de marzo y la semana pasada en la votación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo: “Me involucran dentro del universo de los traidores”.

En respuesta del kirchnerismo duro que a través de cartas y diferentes mensajes en medios señalaron a los que votaron a favor del acuerdo con el FMI de “traidores”, Fernández acusó recibo y arremetió contra ellos afirmando que no hubo propuestas factibles.

“Porque yo apoyo y defiendo esa postura [sobre el acuerdo con el FMI], me involucran dentro del universo de los traidores, pero me gustaría saber por qué soy yo traidor”, señaló en diálogo con Radio con vos ante la pregunta sobre si hacía acuse de recibo de las cartas de intelectuales, los videos de La Cámpora y los dichos de diferentes personajes dentro del kirchnerismo duro.

“Si me dicen que ellos tienen una posición asumida que puede ser interpretada de buena manera y a lo mejor nos estamos equivocando nosotros y podríamos haber utilizado la de ellos para resolver este tema, puede ser [que sea traidor], por qué no intentarlo”, comenzó. “Pero no conozco a nadie que haya hecho una propuesta concreta que no sea ir al default como si fuera un tema épico del Quijote confrontando contra molinos de viento y no lo siento de esa manera”, remató.

Aníbal Fernández y Cristina Kirchner Archivo

Sobre el peronismo y la asociación con el Fondo

Aníbal Fernández quiso relativizar la división que se ve hoy en el Frente de Todos y destacó que su postura como funcionario del Gobierno es la de apoyar al presidente Alberto Fernández y aplicar en la resolución de los problemas del país “una visión peronista”.

“La realidad es que en la escena política aparecen actores de distintos tenores y distintos lugares con posiciones propias. Yo desde el primer momento me asumí acompañando al Presidente porque toda mi vida, desde los 14 años y tengo 65, trabajé para acercarme al peronismo y que el peronismo tenga todo lo posible en términos de contenido para superar los escollos y ayudar al pueblo a resolver sus problemas”, dijo sobre la división que se evidenció ayer en la marcha del 24 de marzo a 46 años del último golpe militar.

Consultado sobre por qué él creía que hay posiciones tan duras en el Frente de Todos que “hablan de complicidad con el Fondo”, Fernández prefirió asegurar que el peronismo nunca estuvo de acuerdo con una “asociación con el FMI”.

Así dijo: “El peronismo tiene el derecho de contar cómo nace ese FMI y Juan Perón no se asocia a ese fondo, fue ‘la fusiladora’ la que se asoció en el 56 [sobre el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu] y tomó el primer préstamo de 700 millones de dólares que estamos debiendo aún a través del Club de París”.

Luego, recordó que en la primera gestión de Néstor Kirchner se liquidó la deuda con el Fondo y advirtió: “Nuestra visión siempre ha sido la misma, la visión de Néstor [Kirchner] era sacar al Fondo y poner toda la plata junta y eso impactaba en el Fondo porque ellos viven con los intereses de los capitales que financian. Todos estábamos muy chochos con lo sucedido al sacar al FMI, no fuimos nosotros los que nos metimos”.

Ante la pregunta sobre cuán grande es la tensión que se siente puertas adentro del Frente de Todos, dijo: “No hay tanta tensión, todos hablamos con quien tenemos que hablar, todos estamos dialogando y la decisión la toma el que está ungido de tomar decisiones [sobre el Presidente Alberto Fernández]”.

En otro tramo de la entrevista, ante la consulta por las quejas de diferentes militantes del kirchnerismo, como Dady Brieva, que critican al oficialismo al decir que Juntos por el Cambio (JxC) tiene una mesa nacional para resolver conflictos y eso no existe en el Frente de Todos, afirmó: “No es justo con Cristina [Kirchner, la vicepresidenta] si se dice que no es capaz de hacerlo [conciliar partes]. Yo no quiero parecerme en nada a JxC, hay actores que nos generan los desvelos; si me levanto a las 6.30 de la mañana, es porque hay posibilidades ciertas de mejorar”, aseguró.

Además, dijo que si bien no hay una instancia oficial de discusión, tal como una mesa de resolución de conflictos, hay diálogo entre diferentes actores del Frente de Todos. “Tanto Alberto como Cristina tienen que tener esa discusión, ellos sabrán si dialogan o no. Yo, desde ahí para abajo, hablo con todos los que tengo que hablar, yo hablo con todos incluso después de algún chisporroteo”.

Por último admitió: “Hará 15 o 20 días que no hablo con Cristina, pero no creo que sea conmigo con quien tiene que hablar; no la he llamado porque no he tenido la necesidad”.