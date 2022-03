Matías Lammens acusó de “extorsión” a Víctor Santa María y se recalienta la interna del PJ porteño

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recalentó hoy la interna oficialista al sumar un nuevo capítulo a su duelo con el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María. Luego de que Página 12 -uno de los medios del sindicalista y empresario- publicara una nota sobre la “oficina millonaria que alquila el funcionario”, este lo acusó de “extorsión” y aseguró: “No me banco una más”.

En diálogo con Radio 10, a Lammens le preguntaron: “¿Vos creés que esto desde Página 12 tiene que ver con tus aspiraciones a ser jefe de Gobierno porteño?”. Entonces, el ministro respondió: “No tengo ninguna duda de dónde viene y tampoco me banco que me extorsionen a mí ni a nadie, ni que haya listas negras”.

Frente al escenario planteado, remarcó la necesidad de “ser solidarios con los periodistas que trabajan en esos medios” al afirmar que “en algunos casos son grandes profesionales y debe ser muy difícil trabajar en esas condiciones y que te digan a quién podés nombrar y a quién no”. “Ayer fue 24 de marzo y nos rememora lo peor”, reflexionó.

Y siguió: “Me gustaría que las grandes asociaciones de medios digan algo sobre el tema. Hay notas que después son falsas y periodistas a los que les dicen a quién no pueden nombrar. Yo no me banco una extorsión más y cada extorsión la voy a denunciar públicamente. Si hay algo que no tenemos nosotros es miedo”.

Cuestionamiento y aclaración

Durante la entrevista, Lammens volvió a referirse al cuestionamiento que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le hizo en base a la nota publicada por Página 12. En ese contexto, sostuvo: “Ella estuvo bien y reconoció que se había equivocado. Pero yo creo que el análisis que hay que hacer es para adentro, porque que un sector del Frente de Todos esté intentando permanentemente esmerilar y dañar a quienes trabajamos todos los días para que este Gobierno tenga buenos resultados me parece que lo único que hace es dañarnos. Si no, vamos a llegar muy debilitados al 2023″.

Ministro Lammens, ¿nos puede contar cuánto está pagando por el alquiler de sus oficinas? Ya no queremos más gastos inútiles ni privilegios.



Al final: ¿estamos o no estamos en "guerra" contra la inflación? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 23, 2022

“Ministro Lammens, ¿nos puede contar cuánto está pagando por el alquiler de sus oficinas? Ya no queremos más gastos inútiles ni privilegios”, le había preguntado el miércoles Bullrich.

Minutos más tarde, el funcionario le contestó: “Señora Bullrich, con todo gusto le cuento: las oficinas a las que hace alusión las alquila el Estado nacional desde el año 2003 ininterrumpidamente. No es mi oficina, es un piso entero en el que se desempeñan tareas propias del Ministerio de Turismo y Deportes”.

También indicó que el último contrato de alquiler se había firmado en 2018 durante la gestión de Cambiemos, por 22.000 dólares al mes, y comparó ese arreglo con el de 2015, tres años antes, por 25.000 dólares mensuales.