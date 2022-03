Andrés “Cuervo” Larroque, contra Alberto Fernández: “Fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la Provincia”

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, cuestionó con inusual dureza a Alberto Fernández: “Fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia”. Aludió así a cuando el ahora presidente fue asesor de Florencio Randazzo, en las elecciones de 2017. Fue la campaña en la que enfrentó a Cristina Kirchner.

“Es claro que las decisiones las toma el Presidente, pero él llegó a ese lugar a través de una coalición, y nosotros lo que planteamos es que es el frente político es el que debe funcionar”, apuntó el funcionario bonaerense desde Plaza de Mayo, en pleno aniversario del último golpe de Estado, ocurrido en 1976.

“Después, está claro cómo funciona la institucionalidad y los compañeros nuestros que forman parte del Ejecutivo se atienen a estas definiciones”, aclaró el líder de la Cámpora. El “Cuervo” contestó así a recientes declaraciones públicas del mandatario, sobre sus diferencias con Cristina Kirchner.

“No nos podemos ir de algo que empezamos. El Presidente estaba en un espacio politico, después fue jefe de campaña de un espacio que en la elección en la provincia de Buenos Aires sacó cuatro puntos. Fue después convocado por Cristina, se sumaron distintos actores, y se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos”, sentenció Larroque en diálogo con Radio con Vos.

“Una gran crítica que se le ha hecho a Cristina [Kirchner] en sus dos presidencias es que ella no escuchaba, incluso por parte del propio Alberto y Sergio Massa, que generó hasta fracturas en el espacio y permitió que Macri accediera al poder. Entonces, no veo cuál es el problema que un espacio mayoritario, y aunque no lo fuera, quiera aportar”, señaló Larroque. “Es un error no escucharlo”, concluyó el funcionario bonaerense.

“Tenemos que ordenarnos por responsabilidad política. Peron decía que el episodio electoral era un acto cuantitativo, lo definía la cantidad, y que la acción de gobierno era cualitativa. Lógicamente, es más difícil que ganar la elección pero por esas son las dificultades que tenemos que enfrentar”,

Noticia en desarrollo