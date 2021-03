Mercosur: la reunión por los 30 años del bloque se hará de forma virtual

A pocos días de celebrarse los 30 años de la integración regional del bloque del Mercosur, hoy cuestionado, el presidente, Alberto Fernández, instruyó al Canciller, Felipe Solá, para que el encuentro por el aniversario, se haga de manera virtual.

Según confirmó Cancillería dada la situación sanitaria, la reunión que tiene como objetivo celebrar las tres décadas de la firma del Tratado de Asunción, pilar del Mercosur, se hará vía conferencia virtual. En tanto, hoy los cancilleres del Mercosur participaron de una charla virtual organizada por el Atlantic Council, un think tank de Washington.

Tal cómo publicó LA NACION, en el encuentro de hoy los distintos Cancilleres dejaron en claro que los cuatro países tienen perspectivas diferentes. Por un lado, Solá ahondó en el concepto de unidad y se declaró en favor de “avanzar con todos”. Sin embargó, Uruguay volvió a reclamar “flexibilidad”.

Uruguay busca la posibilidad de abrirse a nuevos mercados, pero se ve impedido de actuar sin la anuencia unánime de los demás socios. Por su parte, Paraguay sostuvo que el Mercosur debía “crecer hacia afuera”. Mientras que Brasil destacó que la política de desarrollo no puede “basarse solamente en el apego sentimental”.

Problemas del bloque

A casi treinta años de su fundación el Mercosur no presenta el atractivo que llevó a los mandatarios de los países integrantes a conformarlo en los años 90. No tiene un código aduanero vigente, mecanismo de distribución de la renta aduanera ni libre circulación de bienes, servicios y capitales entre los países. Tampoco cuenta con un arancel externo común perfecto, dado que el 30% del arancel no coincide con el común.

A ello se le suman un gran número de normas que jamás entraron en vigencia. En teoría, el Protocolo de Ouro Preto, donde se establecieron las bases fundacionales del bloque, dispone que los Estados miembros deben adoptar obligatoriamente las medidas emanadas de los órganos del Mercosur y que el incumplimiento por parte de alguno de sus integrantes debe denunciarse a través del mecanismo de solución de controversias del bloque, pero en los hechos esto no sucede.

En la actualidad, todos los países presentan infracciones de distinto tipo. Por estos motivos, diversos actores señalan la necesidad de adecuar el Mercosur a la realidad.

LA NACION

