“Mi hijo nunca me transmitió ninguna inquietud”: el último testigo del juicio por el ARA San Juan fue el padre del segundo comandante

EL CALAFATE.- El último testigo en declarar en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan fue el capitán de navío retirado Jorge Bergallo, submarinista de larga experiencia, quien integró la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa, encargada de investigar las causas del naufragio. Fue el testimonio que marcó una jornada cargada de emoción, porque era el padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante de la nave cuando desapareció el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo.

“Nunca me hizo algún comentario que a mí me generara ninguna preocupación, ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista personal”, afirmó Bergallo al referirse a las conversaciones que mantenía con frecuencia con su hijo en función de la seguridad del submarino ARA San Juan.

El capitán de navío respondió así a la consulta del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del excapitán de navío Claudio Villamide, uno de los imputados en la causa, quien le preguntó si como padre del segundo comandante del ARA San Juan creía que su hijo se sentía seguro navegando en el submarino.

En esa misma línea amplió: “Nunca me hizo ningún comentario que me transmitiera inquietud o me la generara a mí. Al contrario, tengo fotos y no sé si ha circulado en algún medio, de él, con otros tripulantes y oficiales de la plana mayor (…) en el puente de navegación, no es un dato científico, pero están todos sonriendo, ninguno transmite dudas”.

Para Bergallo, el ARA San Juan “reunía todas las condiciones de seguridad náutica de un submarino”.

En octubre de 2017, cuando partió desde Mar del Plata, el ARA San Juan cumplía una misión operativa de la Armada que incluiría, a su regreso, patrullar la pesca ilegal en aguas del Mar Argentino. El marino retirado afirmó que el buque estaba en condiciones para desarrollar esa tarea, aunque aclaró: “Si se refiere a otra etapa, no sería tan contundente en afirmarlo”.

La entrada del tribunal de Río Gallegos donde se hace el juicio por el ARA San Juan HORACIO CORDOBA

La singularidad de su posición —familiar de una de las víctimas y, al mismo tiempo, integrante de la Comisión Asesora Técnica que analizó las causas del siniestro— definió una audiencia cargada de fuerte emoción entre los presentes.

Así la definió desde el inicio la fiscal María Garmendia, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y miembro del equipo del Ministerio Público Fiscal, que condujo el interrogatorio con delicadeza: “En nombre de este equipo le queremos transmitir nuestras condolencias y no está en nuestro ánimo incomodarlo con el interrogatorio, por eso lo dejamos al último”, afirmó.

Bergallo relató que en diciembre de 2017, pocas semanas después del naufragio, el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, lo convocó para integrar una comisión asesora. Rechazó la invitación dos veces. Recién en una tercera instancia aceptó y se sumó a los contraalmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama, con quienes lo unía una historia profesional y personal de décadas. “Hemos intercambiado cargos, somos coetáneos, nuestras familias se conocen”, explicó ante el tribunal. “Me sentí más tranquilo y acepté”, dijo.

Audiencia en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, Santa Cruz.

Bergallo ratificó todo el informe elaborado con sus pares, que detalló. El informe sostiene: “No existen evidencias demostrables que el submarino ARA “San Juan” haya zarpado de la Base Naval Mar del Plata el día 25 de octubre de 2017 o de la Base Naval de Ushuaia el día 8 de noviembre de 2017, o se haya destacado al área de patrulla asignada, luego de haber realizado operaciones navales integradas el 11 de noviembre de 2017 con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017”.

Acerca del comandante de la nave Pedro Martín Fernández, el capitán de navío retirado fue consultado por el abogado querellante Luis Tagliapietra, quien también perdió a su hijo en el buque. “Nunca me hizo ninguna apreciación del comandante Fernández, sí en forma general”, y contó cuánto disfrutaba los intercambios con su hijo, “no solo desde el punto de vista familiar, sino que era una manera de seguir navegando yo”, y agregó que su hijo “siempre me transmitió que el buque estaba bien y que ellos estaban adiestrados”. Lo mismo que el último intercambio que mantuvieron antes de que el buque zarpara desde Ushuaia.

Hacia el final de su declaración, Bergallo pidió la palabra para hacer una reflexión que excedía el marco del interrogatorio e hizo un homenaje a la memoria del comandante Fernández, frente a lo que describió la presión a la que se ven sometidos los comandantes, y sobre todo el dilema que debió enfrentar en circunstancias excepcionales: la avería, el temporal, la necesidad de decidir en segundos si seguir en superficie o sumergirse. Y aseguró que él tampoco sabe qué hubiera decidido en ese lugar.

Bergallo fue no solo el último de los tres miembros de la comisión en declarar —más temprano lo hizo Kenny y ayer Trama— sino también el último testigo de los más de 90 previstos inicialmente que pasaron por las audiencias iniciadas el 3 de marzo en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, donde se sustancia el juicio.

Los jueces Mario Reynaldi y Luis Giménez, dos de los cuatro miembros del TOCF Santa Cruz horacio cordoba

Con su testimonio, el juicio entró en la etapa final; mañana será una jornada de ampliación de declaraciones indagatorias, en tanto que el jueves el tribunal, presidido por el juez Mario Reynaldi e integrado por los vocales Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, dispuso una jornada más para escuchar testimonios de familiares de los tripulantes fallecidos, que lo podrán hacer de forma presencial o por Zoom.

Al finalizar, el abogado Morillo agradeció su presencia y expresó el respeto del tribunal por la pérdida de su hijo. Bergallo respondió: “Estos reconocimientos los quisiera compartir con el doctor Tagliapietra y con todos los familiares que experimentamos esto. Mis respetos a todos ellos. Luis, un abrazo”.

El presidente del tribunal cerró su intervención con una frase que resumió el tono de la jornada: “La pérdida de un hijo va en contra del orden natural de la vida. Gracias por su entereza, presencia, testimonio y colaboración con la justicia”.