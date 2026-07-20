Solo en Off | Daniel Angelici, el hincha invisible de la Selección en los Estados Unidos

“El Tano es como el sol, siempre está”, bromea uno de los incondicionales de Daniel Angelici, el binguero en sus comienzos que se convirtió en exitoso empresario polirubro, mientras extendía sus tentáculos hacia la Justicia y la política, en especial en el Pro y la UCR, su partido de origen.

En estos días, muchos se preguntaban si el expresidente de Boca Juniors, fanático del futbol, no estaría en Estados Unidos disfrutando de la excelente performance del seleccionado que capitanea Lionel Messi. “Sí, está en Estados Unidos desde fines de junio”, coincidieron dos fuentes cercanas, aunque el propio Angelici cerró su celular a los periodistas y se hizo ver poco y nada por los estadios en los que Argentina sembró su camino hacia la final con España.

Tan sigilosos como su jefe político, dos figuras del angelicismo reconocen que su presencia se dio “en algunos partidos, no en todos”, aunque ninguna cámara pudiera detectar su presencia, como le ocurriera –lamentablemente para él- al viceministro de Justicia, Santiago Viola. Su foto generó un mini-escándalo en el Gobierno, que dejó trascender que estaba allí, en el estadio y con la camiseta argentina, “con licencia y por el fin de semana largo”.

De los Estados Unidos, Angelici seguirá viaje hacia España, y su retorno al país podría darse, según fuentes discretas, a fines de ese mes. Volverá en pleno comienzo de la temporada pre-electoral, con el gobierno porteño (en el que venía acumulando influencia) haciendo los deberes para acordar, en el mediano plazo, con La Libertad Avanza. “Si ahí hay un acuerdo entre Pro y LLA, él ahí no va a estar”, repite un boina blanca que acompaña desde hace años al influyente operador judicial porteño, y que conoce su pensamiento político, cercano al armado de una coalición “moderada” por fuera del mileísmo. Más allá de su proclamada “resistencia” a sumarse a un eventual pacto de Pro con el Gobierno, Angelici sostiene un antiguo vínculo de amistad con el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y su esposa, Pilar Ramírez, presidenta del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, y de extrema confianza de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Gustavo Beliz dio clase en la “casa” de Rodríguez Larreta

¿Qué tienen en común Gustavo Beliz y Horacio Rodríguez Larreta? A simple vista, las experiencias y caminos políticos de uno y otro fueron y son totalmente diferentes. Pero la política, a veces, da sonoras sorpresas, y si no que lo digan los responsables del Movimiento al Desarrollo (MAD), el think thank larretista, donde el ex funcionario de Carlos Menem y Néstor Kirchner y secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández desarrolló días una charla abierta sobre Inteligencia Artificial.

Gustavo Beliz, en una charla en el Malba Universidad Austral

“Conversamos con Gustavo Beliz. ¿Estamos preparados para la IA?”, rezaba la invitación del encuentro, organizado por el movimiento que encabeza la legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri, parte central del armado con el que Rodríguez Larreta dará batalla el año que viene para intentar el regreso a la jefatura de gobierno porteño. “Beliz hizo un aporte importante, pero hablando de un tema que conoce, como otras personas que invitamos. No hubo foto política”, relativizaron desde el movimiento que lidera el ex jefe de gobierno porteño.

De Loredo lamenta su fallida “jugada mundialista”

En la histórica sede de la calle Alsina, donde funciona el Comité Nacional, todavía dura el malestar por la jugada (fallida) de Rodrigo de Loredo, ex diputado nacional y pre-candidato a gobernador de Córdoba. “Quiso hacer una picardía y le salió mal”, cuentan cerca de uno de los dirigentes que asistió a la convocatoria de prórroga de mandatos partidarios, que De Loredo llevó a cabo, vía zoom, el sábado de la semana pasada, horas antes del partido de la selección nacional contra Suiza. El problema fue que al ex legislador, cercano al gobierno de Javier Milei, no le alcanzó el número de congresales (necesitaba los dos tercios), y debió convocar igual a la elección de autoridades del partido, en el próximo mes de septiembre.

Rodrigo de Loredo en Diputados Soledad Aznarez

“Las decisiones trascendentes deben tomarse respetando los órganos del partido y la voluntad de los afiliados”, afirmó el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, uno de los radicales que sospecha del interés de De Loredo por lograr el apoyo de la Casa Rosada para ser candidato a gobernador el año que viene.

Con agenda postergada, Quirno no resistió la “oferta” de Marco Rubio

La delegación de la Antidifamation League (ADL), que llegó a Buenos Aires en coincidencia con el aniversario del atentado a la AMIA, mantuvo una agenda de reuniones con figuras del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, además de los integrantes de la Cámara de Casación Penal. La delegación de la ADL, encabezada por Jonathan Greenblatt y Marina Rosenberg y con sede central en Nueva York, inició gestiones para reunirse con el canciller Pablo Quirno para contarle de su lucha contra el antisemitismo, pero desde la Cancillería les informaron que un viaje a Estados Unidos hacía imposible la reunión. “¿Se quedará a la final del mundial?”, se preguntaron, con ironía, voceros de la comunidad judía, dando por hecho que el secretario de Estado, Marco Rubio, invitaría a Quirno y los otros 65 cancilleres que participaron de una reunión en Washington para “combatir el extremismo de izquierda”, a la final entre Argentina y España. La incertidumbre se mantuvo, hasta que Quirno apareció el viernes, en la Exposición Rural, en Palermo. “No sucumbió a la tentación”, describió un funcionario.

Abdala, entre el sorteo de camisetas y la discusión por San Luis

A tono con su pasado en la dirigencia del futbol –supo ser parte de la mesa chica del ex presidente de la AFA, Julio Grondona- el senador libertario puntano Bartolomé Abdala organizó, desde su despacho y vía redes sociales, una inédita serie de sorteos de pelotas y camisetas nacionales para sus comprovincianos de San Luis, y acompañó de ese modo la euforia que fue despertando la participación del seleccionado en el mundial. “La scaloneta nos regaló un triunfazo contra Inlaterra”, dijo Abdala, presidente provisional del Senado, en el video en el que promocionaba el último sorteo de camisetas, el día anterior a la final con España.

Abdala y otros senadores libertarios, con camisetas argentinas en el recinto.

Atento a los movimientos de su rival principal, el gobernador Claudio Poggi, y de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, que ya están –cada uno por separado- en campaña, Abdala confía en su cercanía con los hermanos Milei para ser ungido, cuando llegue el momento, como candidato a gobernador de su provincia. Abdala siguió con atención, al igual que los hermanos Rodríguez Saá, la reunión que Poggi sostuvo esta semana en Casa Rosada, en la que se anunciaron obras para la provincia.