Mientras mantiene la incógnita sobre 2023, Macri viajó a Entre Ríos y se mostró junto a Pichetto y Frigerio

En la antesala del lanzamiento de su nuevo libro, titulado Para qué, que presentará el próximo lunes en el predio de La Rural, en Palermo, el expresidente Mauricio Macri interrumpió su raid mediático para retomar sus recorridas por el interior del país. Hoy, el fundador de Pro y referente de Juntos por el Cambio viajó a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, donde fue recibido por el diputado nacional y aspirante a gobernador Rogelio Frigerio, quien ya cosechó el apoyo de las principales figuras de la coalición opositora de cara a los comicios de 2023.

Durante su visita a Entre Ríos, Macri también se mostró junto a uno de sus principales escuderos políticos desde que volvió al llano. Se trata de Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y líder de Encuentro Republicano Federal, uno de los socios de Pro en Juntos por el Cambio. De esta forma, Macri y Pichetto volvieron a compartir una actividad en el territorio luego de la campaña para las elecciones de 2019, en la que compartieron la fórmula presidencial.

Desde que desembarcaron en Paraná, el expresidente y el exsenador fueron escoltados por Frigerio, quien aspira a competir en los comicios del año próximo y se entusiasma con la idea de desbancar al peronismo en uno de sus bastiones históricos, sobre todo tras su triunfo en las legislativas del año pasado. Recorrieron una fábrica de ascensores, caminaron por la peatonal de la Ciudad, en donde se sacaron selfies y dialogaron con vecinos, y compartieron un almuerzo con dirigentes locales de JxC.

Allí, también estuvieron el senador Alfredo Luis De Angeli y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis. Pese a que en el larretismo se entusiasmaban con la chance de que asista al cóctel de bienvenida para delegaciones extranjeras que participan de la cumbre de alcaldes C-40 en la Ciudad, Macri no estará en el teatro Colón.

Frigerio, Macri y Pichetto, en Paraná

Atento al escenario electoral de 2023, Frigerio, exministro del Interior, quien recompuso el año pasado su vínculo con Macri tras los cortocircuitos que hubo entre ambos durante la gestión nacional de Cambiemos, hace equilibrio en la interna de Pro y evita alinearse con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal, los presidenciables del partido fundado por Macri. Si bien comulga con la apuesta de Larreta por un modelo dialoguista y moderado, el exfuncionario mantiene un rol ecuánime en su distrito y recibe a los referentes nacionales de Pro que se anotan en la carrera por la sucesión de Alberto Fernández. Decidido a ampliar la base de sustentación del espacio para enfrentar al PJ en 2023, Frigerio también recibió a Martín Lousteau, jefe de Evolución Radical, Gerardo Morales, titular de la UCR, o Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). “Todos los presidenciables vienen a Paraná. Es una parada obligatoria”, bromean cerca del exministro.

Macri y Pichetto no ocultan su buena sintonía. De hecho, el auditor suele reivindicar el binomio que conformaron en 2019 pese a la derrota frente a Fernández y Cristina Kirchner. Para Pichetto, el expresidente “nunca perdió la centralidad” en JxC, ya que se retiró de la Casa Rosada con el 40% de los votos. Antes de viajar a Paraná, el exjefe de bloque del Frente para la Victoria en el Senado aseguró que “los liderazgos se sostienen y gravitan en la política real”. “Hoy Macri gravita fuerte en la política de JxC. No sé qué va a hacer, ya lo decidirá, todavía hay tiempo para decidirlo. En el medio se van construyendo otras alternativas”, apuntó en diálogo con CNN Radio. Destacó a Bullrich, Rodríguez Larreta o el radical Facundo Manes. Está claro que él también se anota en esa lista.

Horas antes, Macri había elogiado a su excompañero de fórmula: “Es un hombre de la vieja escuela que tiene una idea de país, un patriota”, señaló en TN.

Según Pichetto, que presentó la semana pasada su partido a nivel nacional, con el que pretende competir en las PASO de JxC en 2023, Macri ejerce “un liderazgo importante en la coalición opositora”. “Si no es candidato, va a ser un gran decisor”, aventuró.

El exjefe del Estado, que se siente cómodo en el rol de “mentor”, no descarta “jugar” y ponerse el traje de elector en 2023. En sus últimas apariciones públicas, Macri ratificó que aún no se anota en la carrera presidencial y que, en caso de no competir en las próximas elecciones, podría intervenir para apoyar al candidato que exprese y garantice el “cambio”. Es que Macri está enfocado en la conquista ideológica de JxC. Por eso, machaca con que defiende “ideas y valores”. Ese es su “para qué”.

“Estoy en un momento donde lo único que me preocupa es discutir los valores y las ideas para que haya claridad en para qué volvemos al gobierno y no temas personales. En este momento estoy preocupado en que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna: defender la república”, remarcó ayer en diálogo con Radio Rivadavia.

A su vez, Macri reiteró que Larreta y Bullrich -quien recorrió hoy San Isidro para apuntalar a Ramón Lanús, rival de Gustavo Posse- están preparados para ser presidentes y enfrentar a las “mafias” . “El que quiera ser presidente de la Argentina tiene que enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá a quien crea que está mejor parado para hacerlo, pero yo creo que es un eje de los que marcan el futuro de la Argentina: o volvemos a ser un país dentro de la ley o no tenemos futuro. No hay manera de que alguien venga a invertir en una Argentina donde la ley no existe”, sostuvo.

El fundador de Pro activó una serie de entrevistas en radio y televisión en la antesala de la presentación de su último libro, Para qué, en donde desmenuza su trayectoria como empresario y político y sugiere cuáles son los lineamientos que tendría que tener el programa económico del próximo gobierno de Juntos por el Cambio.

En paralelo, realiza con cada vez más frecuencia recorridas por el interior del país y por el conurbano bonaerense, un terreno decisivo para evaluar una eventual candidatura presidencial. El lunes, Macri presentará su libro en La Rural rodeado por los principales referentes de Juntos por el Cambio . Luego, viajará a los Estados Unidos para dar clases sobre liderazgo.

LA NACION