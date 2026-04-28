Mientras otros gobernadores tienen problemas para pagar aumentos, Suárez en Santiago del Estero dio un bono de $600.000

CÓRDOBA.- El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez pagará este jueves un bono de $600.000 por el Día del Trabajador; se suma al de $250.000 del inicio del ciclo lectivo. Después llega el bono-aguinaldo de $1.200.000, que se paga en dos cuotas durante junio y julio y uno de fin de año cuyo monto no se determinó.

Suárez ratificó los pagos en la apertura del año legislativo provincial. Los recursos destinados a estos extras lo distinguen de la mayoría de los gobernadores del país que tienen problemas para cerrar paritarias y que, para hacerlo, terminan recortando otras partidas presupuestarias.

De las 17 provincias que, hasta hoy, presentaron la ejecución presupuestaria del 2025 solo cuatro sostuvieron el superávit financiero, Córdoba, Formosa, San Juan y Tucumán, aunque menos que el año anterior. Santiago del Estero todavía no transparentó sus números del 2025.

Suárez enfatizó que los bonos complementan la suba salarial del 42,4% desde febrero, con un piso de ingresos de $1.130.000 para empleados públicos. Señaló que la intención es fortalecer el consumo interno y sostener la actividad económica local.

El Gobernador, quien como es habitual hizo un repaso de su gestión, defendió el rol del Estado como motor del desarrollo, diferenciándose de Nación. “Mantuvimos el equilibrio fiscal sin resignar el rol del Estado y seguimos invirtiendo en desarrollo e inclusión”, planteó y enfatizó que la coparticipación sufrió caídas interanuales significativas durante el primer trimestre del año.

El senador santiagueño Gerardo Zamora Hernán Zenteno

Su antecesor y ahora senador nacional Gerardo Zamora afirmó que la economía del país “es un desastre y el modelo no es sostenible”. Insistió ante los periodistas de que “es un desastre lo que está ocurriendo con las medidas del Gobierno Nacional. Hay gente que ha tenido que sacar créditos para pagar la factura de la luz y jubilados que ya no acceden a sus medicamentos básicos”.

"No es sostenible. Si esto no se revierte, no es sostenible en el tiempo”, afirmó. Consultado sobre los proyectos de reforma electoral que impulsa Nación, el senador subrayó “a esta altura es tratar de desviar la agenda de los problemas más graves que tiene el país“ y señaló que la Rosada debería preocuparse más ”por la destrucción de las rutas, la crisis de la industria y el comercio", antes que por cuestiones electorales.