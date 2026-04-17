Moody’s advierte por los vencimientos en dólares de las provincias

CÓRDOBA.- La calificadora de riesgo Moody’s advierte que, en los próximos meses, las provincias deben afrontar un “perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento". Distingue que, en un contexto “heterogéneo” de recuperación de la actividad, las jurisdicciones con “ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas presentan una cobertura natural frente a las variaciones del tipo de cambio, lo que podría mitigar parcialmente los riesgos asociados a la deuda denominada en moneda extranjera".

Desde fines del año, cuando el ministro Luis Caputo flexibilizó la firma de garantías a las provincias para tomar deuda, varias salieron al mercado. La última fue Entre Ríos (US$300 millones a 9,55%), en el cierre de febrero. Antes salieron Córdoba (US$800 millones, 8,95%); Santa Fe (US$800 millones, 8,10%) y Ciudad de Buenos Aires (US$600 millones, 7,8%). En el país, el único distrito en default es La Rioja.

Este año, los vencimientos provinciales suman unos US$2.300 millones, según datos de Politikon Chaco en base a números oficiales. También la consultora da cuenta de que, de 17 jurisdicciones con presentación de ejecución financiera completa del 2025, solo cuatro sostuvieron el superávit financiero. El consolidado marca un rojo de 2%.

“La capacidad de sostener el acceso tanto al mercado local como internacional será un factor clave para una adecuada gestión del perfil de deuda, junto con el respaldo de organismos multilaterales”, señala el informe de la calificadora. Remarca que la ejecución de obra pública provincial es muy dependiente del financiamiento que se logre, precisamente, de esas instituciones internacionales.

"Las jurisdicciones con “ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas presentan una cobertura natural frente a las variaciones del tipo de cambio", dice Moody's.

En el reporte hay un repaso de la evolución de las cuentas públicas subnacionales que indica que, el año pasado, registraron una recuperación parcial de los ingresos corrientes en términos reales, aunque insuficiente para acompañar la expansión del gasto. Plantea que hay “una compresión” de los márgenes fiscales y, en algunos casos, "deterioros significativos de los resultados“.

De hecho, los economistas que siguen las finanzas públicas provinciales venían advirtiendo que la mayoría de las provincias cerrarían con déficit el 2025.

Las que tienen ejecuciones presupuestarias presentadas son CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. De ese grupo mantuvieron superávit financiero (aunque empeorado en la comparación interanual) Córdoba, Formosa, San Juan y Tucumán.

Números complicados

Siempre sobre ese grupo, los ingresos totales marcaron caídas reales interanuales en tres distritos: CABA, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y los gastos totales solo en Catamarca y Chaco crecieron igual o menos que los ingresos. En el consolidado, las entradas de recursos mejoraron 3,9% real interanual y los gastos totales, 9%.

“Un cuadro fiscal complicado”, define Alejandro Pegoraro, director de Politikon. Advierte que cuando se completen las presentaciones, no solo no habrá una mejora, sino que, seguramente, los números empeoren algo.

De cara a este año, Moody’s estima que el desempeño fiscal de las provincias seguirá siendo complejo. “Si bien podría darse una recuperación gradual de la actividad económica -aunque heterogénea entre los distintos sectores-, los primeros meses del año marcaron una dinámica todavía débil de los recursos coparticipables y de la recaudación de impuestos provinciales“.

Repasa que las transferencias automáticas cayeron 6,5% interanual en términos reales y “una tendencia similar se observa en la recaudación de recursos propios, sobre todo en tributos vinculados a la actividad, como en el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos”.

“En este escenario, y considerando la persistencia de presiones sobre el gasto, los márgenes fiscales de los subsoberanos seguirán estando en niveles ajustados. “Esperamos que las provincias más expuestas a sectores como energía, combustibles, minería y agricultura se ubiquen entre las más favorecidas en términos de recuperación de ingresos durante la primera parte del 2026, mientras que el resto podría experimentar una recuperación más lenta y dispar”, añade el informe de la calificadora.