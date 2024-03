Escuchar

El líder del bloque Hacemos Coalición Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, apuntó este domingo por la tarde contra la política migratoria argentina e instó al Gobierno a “evitar las migraciones pobres”. En diálogo con Guillermo Moreno por Radio 10, el ex Auditor General de la Nación pidió dejar de “ser estúpidos” y “apostar por un modelo de nacionalismo defensivo”. “Yo sé que no es una idea políticamente incorrecta y que voy a tener quilombo, pero me la banco”, apuntó.

Pichetto pidió recuperar una “Argentina del trabajo y del estudio”. Y, en ese sentido, consideró que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país es evitar la entrada indiscriminada de migrantes de países limítrofes. “Necesitamos un nacionalismo defensivo que frene las migraciones extremadamente pobres y que te tengas que hacer cargo del ajuste social de los países que te circundan”, opinó.

Miguel Ángel Pichetto

Y, acto seguido, utilizó a Paraguay como ejemplo. “La macro paraguaya es extraordinaria, tienen todo ordenado, no tienen inflación, el Banco Central funciona como reloj. Ahora, el 5% de la población concentra la riqueza , el resto es masivamente pobre. Y siempre está la Argentina para los muchachos. Como decía Humphrey Bogart en la película Casablanca: ‘siempre está París.’ Bueno, acá siempre está la Argentina para los muchachos. No, pará. Defendamos” dijo.

Semanas atrás, el integrante de Hacemos Coalición Federal apuntó contra el Gobierno de la Ciudad por brindar atención médica a turistas extranjeros en hospitales públicos. “En un hospital público de la ciudad ya hay carteles en ruso para las pacientes que vienen a atenderse. ¿Cómo se explica esto? La Argentina sigue siendo un país generoso”, ironizó a través de un posteo en la red social X -sumó un video del ingreso al Hospital Juan A. Fernández que sustenta su crítica-.

“En un hospital público de la ciudad ya hay carteles en ruso para las pacientes que vienen a atenderse. ¿Cómo se explica esto? Argentina sigue siendo un país generoso.” pic.twitter.com/ZjjcW4PaZm — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 15, 2024

Sobre aquella cuestión, completó este domingo: “¿Sabes por que vienen acá? Porque en sus países de origen no tienen nada. Si a vos te pasa algo en Bolivia, sos boleta. No te atienden en el hospital público. Nosotros somos muy generosos, nuestra generosidad no tiene límites. Y quiero aclarar algo que es muy interesante. Si se tienen que atender por una emergencia, sí lo avalo. Pero si vienen a realizarse algo programado, no me parece correcto”.

Una vez más, sobre el “pobrismo” en la Argentina, el diputado nacional criticó al papa Francisco y la Santa Sede por apoyar políticos de este estilo. “Tengo algunos debates con el santo padre. La cosmovisión del pobrismo de la Iglesia a mí me genera muchas dudas. La cultura del pobrismo en general me genera dudas. Dicen que el reino de los cielos será de los pobres pero en la pobreza no hay destino alguno”, insistió. Y reforzó: “Tenemos que reivindicar la cultura del trabajo”.

Pichetto cerró la entrevista radial con una pequeña apreciación respecto de la apertura de la Asamblea Legislativa, encabezada por el presidente Javier Milei y que tuvo lugar en la noche del viernes. “En vez de ser un evento solemne, entraron al Congreso los barrabravas del oficialismo, que eran iguales a los del kirchnerismo. Convirtieron el escenario en un lugar para que se cantara y aplaudiera. Yo realmente esperaba que fuera un ámbito de respeto”, lamentó para terminar.

El presidente, Javier Milei, durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional

Del mismo modo se había expresado el sábado anterior en AM con Vos: “Es lamentable la presencia de barras que le quitan solemnidad a este acto, barras que gritan, aplauden... Yo no aplaudo, no me río. Fui a escuchar las palabras del Presidente. Eso debe ser un acto de apertura de las sesiones, pero bueno...”

