El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto fue parte central del debate de la ley ómnibus que terminó siendo removida de las votaciones particulares por iniciativa del oficialismo ante el rechazo de los primeros artículos. Sin embargo, en la votación general y en comisiones se había llegado a un acuerdo común en diálogo con algunos legisladores y funcionarios del Ejecutivo. Sobre esos trabajos, Pichetto tuvo palabras de elogios para algunos de los allegados más próximos al presidente Javier Milei, pero en especial destacó la labor de Santiago Caputo.

Consultado por Joaquín Morales Solá en su programa Desde el llano de la señal TN, acerca de la relación cordial que mantuvo Pichetto con Guillermo Francos y Martín Menem durante el debate, el presidente de Encuentro Federal quiso destacar el rol que llevó a cabo el asesor presidencial Santiago Caputo, el “arquitecto” de la victoria de Milei en las elecciones.

Pichetto aseguró que Caputo “tuvo actitud” e intención de generar diálogo para llegar a acuerdos entre los legisladores para que el proyecto de ley ómnibus prospere. Tuvo actitud. “ Es un hombre joven. Estuvo en el Congreso. No lo subestimo ni lo critico. Demostró una actitud de buscar acuerdos, aunque en un momento determinado no se concretó. Hay que ser resistente a las frustraciones, en política fundamentalmente”, definió.

Miguel Pichetto durante la segunda jornada de debate por la "Ley Ómnibus" en la cámara de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

En ese sentido, destacó el rol del ministro del Interior, Francos, y el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, reveló una sugerencia que le hizo a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que el Presidente debería haber tenido en cuenta en el tratamiento de la ley y para el resto de la gestión: llamar por teléfono a los gobernadores.

“Con la secretaria general tuve un diálogo y le hice una reflexión que me parece importante. El Presidente, como hacían Carlos Menem y Néstor Kirchner ante alguna dificultada que había con algún gobernador o provincia, debe tomar el teléfono. No hay nada más trascendente que la voz presidencial. Eso no se hizo”, reflexionó Pichetto, uno de los líderes de Hacemos Coalición Federal.

El diputado consideró que mantener concordia, armonía y respaldo de los gobernadores será clave en los próximos meses, dada la crisis económica a la que se está exponiendo a la clase media: “Lleva 62 días el Gobierno y es importante que lo haga porque en el medio hay un golpe muy fuerte a la clase media en los supermercados, en el precio de las prepagas y en las escuelas”.

En esa línea, hizo una advertencia de cara al siguiente mes. “Ojo que todavía no entraron actores importantes en este tema que son las universidades y los docentes a partir del primero de marzo”, dijo y enfatizó: “Cuidado porque ahí hay un ajuste que se está desarrollado y hay que tener sostenibilidad política”.

Pichetto durante el ingreso al recinto de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

Por otro lado, Morales Solá le preguntó sobre la posibilidad de una alianza parlamentaria entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, con la conformación de un interbloque. Sobre esta idea se expresó el Presidente en medio de su gira internacional, y en la misma línea lo hizo la ministra de Seguridad y presidenta de Pro, Patricia Bullrich semanas atrás. Además, en el marco de su vuelta a la Argentina se espera que Mauricio Macri [fundador de Pro] y Milei mantengan un encuentro en la ciudad de Buenos Aires.

Pichetto consideró que “es posible” que se cree un interbloque entre Pro y LLA, y explicó por qué. “Es posible porque desde el propio proceso electoral Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldaron fuertemente la figura de Milei y le dieron una solidez a la propuesta electoral muy importante, incluso quizás le dieron lo que le faltaba para ganar”, dijo y añadió: “ No es extraño que pueda darse ”.

Si bien sostuvo que esa unión le daría una base parlamentaria más alta en Diputados aun le faltaría para poder alcanzar la mayoría, y para eso necesitará más acuerdos. “Un diálogo amplio, inteligente, que permita terminar con la incertidumbre de las provincias, consolidar un camino de ordenamiento fiscal para la nación, acuerdos recíprocos que también implican gobernabilidad es el camino que tiene que transitar el Presidente”.

Además, sugirió: “Sería una opción inteligente salir de la idea de que ‘lo peor es el Estado’. Tenemos que tener un Estado y tiene que ser fuerte porque cuando no está la inexistencia y el vacío lo llenan las mafias, los empresarios amigos con negocios y el narcotráfico. Tiene que ser más chico y eficaz, con desregulaciones, eso lo comparto”.

