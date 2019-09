Miguel Ángel Pichetto con Novaresio 51:52

En una semana de creciente tensión por el debate de la ley de emergencia alimentaria en el Congreso, que se llevará adelante este jueves, Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, participó de una entrevista con Luis Novaresio, por A24, y habló sobre las protestas sociales y el futuro político de la Argentina.

"Cristina Kirchner debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto [Fernández]. Quizá, después de la elección, se dio cuenta de que ella podría haber sido elegida presidenta. Que no tenía techo", opinó.

Para Fernández la centralidad del poder en el Frente de Todos le corresponde a la expresidenta y sostuvo que en el peronismo "el liderazgo es un tema". A su vez, calificó a Alberto Fernández, y dijo: "Es un hombre de clase media, formado en la universidad pública, bastante parecido a mi persona, en término de sus orígenes, tiene actitudes de diálogo y una construcción más centrista".

Ayer se intensificaron las protestas. Varias organizaciones sociales, encabezadas por el Polo Obrero y la fracción de Barrios de Pie que responde a Libres del Sur, comenzaron un acampe por 48 horas sobre la avenida 9 de Julio. "Toda la estructura de esta gente que está hoy haciendo ruido en la calle, está financiada por el Gobierno nacional", opinó.

Y dijo: "No creo que en la Argentina haya una hambruna parecida a la de un país africano. Aquí funciona un sistema de seguridad social de un costo extraordinario respecto del presupuesto nacional. Hay sectores que pueden tener problemas y hay que ayudar, pero hay una cobertura que no la tiene ningún país de América".

Asimismo, consideró que en estos reclamos hay "requerimientos para el Frente de Todos" y opinó que la acción de repartir alimentos no es la solución al problema de la pobreza. "Hay que recuperar una cultura de trabajo", sostuvo.

Por último, se mostró optimista de que Cambiemos llegue a un ballottage y aseguró que las medidas que se utilizaron para reclamar en estos días pueden beneficiar al Gobierno. "La suerte [de la elección] no está echada. Diría que los dados están girando en el aire. No hay que analizar esta elección matemáticamente y creer que lo que ocurrió va a volver a ocurrir. No es menor, pero lo que importa es la elección de octubre y creo que es otro escenario. Creo que tenemos una posibilidad de llegar al ballottage", concluyó.