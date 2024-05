Martín Caparrós defendió a Pedro Sánchez y cuestionó a Javier Milei por el comunicado contra el gobierno español

Escuchar

Luego de que el ministro de Transporte de España, Oscar Puente, acusara a Javier Milei de “ingerir sustancias” durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno emitió un contundente comunicado en el que invitaba al gobierno de Pedro Sánchez a preocuparse por “temas más importantes”, refiriéndose a las acusaciones de corrupción que surgieron en las últimas semanas contra la esposa del mandatario. Esta respuesta generó controversia entre distintas personalidades, entre ellas el escritor argentino radicado en el país europeo Martín Caparrós. “Si alguien insulta al dueño de una casa, ¿después se presenta en esa casa sin que nadie lo invite?”, cuestionó.

“En cualquier caso, si el señor Milei dice que España es tan horrible, ¿no sería mejor que no hiciera el terrible sacrificio de venir? ”, agregó. De esta forma, hizo referencia al comunicado publicado por la cuenta de la Oficina del Presidente, que pedía que la justicia actuara con celeridad para “esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su Nación y por consiguiente, las relaciones con nuestro país”.

Si alguien insulta al dueño de una casa, ¿después se presenta en esa casa sin que nadie lo invite?

Y, en cualquier caso, si el señor Milei dice que España es tan horrible, ¿no sería mejor que no hiciera el terrible sacrificio de venir? https://t.co/fU3iIAm1LJ — Martín Caparrós (@martin_caparros) May 4, 2024

Y sumó: “El señor Milei ya anunció que viene a Madrid para un acto de la ultraderecha y que no piensa ni saludar a su colega español, al que acusa y descalifica en un comunicado oficial”. De esta forma, también cuestionó la decisión de Milei de no incluir una visita al presidente español durante su gira por Europa que comenzará el próximo mes, y que lo llevará a reunirse, entre otros, con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y otros miembros del Partido Popular (PP), además de acercarse a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, junto a otros referentes de distintas áreas.

“Yo no sé de protocolos, pero ¿España no puede decirle que así no queremos que venga? Es pregunta”, sentenció por su parte el periodista.

El señor Milei ya anunció que viene a Madrid para un acto de la ultraderecha y que no piensa ni saludar a su colega español, al que acusa y descalifica en un comunicado oficial.

Yo no sé de protocolos pero ¿España no puede decirle que así no queremos que venga?

Es pregunta. pic.twitter.com/Bq4Nx230AX — Martín Caparrós (@martin_caparros) May 4, 2024

La respuesta del Gobierno a las criticas del funcionario español

“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, [Donald] Trump... No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. He visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”. Esas fueron las palabras del ministro de Transporte español que desataron la polémica que continua hasta el día de hoy.

Luego de las fuertes declaraciones de Puente, el Gobierno argentino apuntó directamente contra el escándalo en el que se vieron involucrados el primer mandatario español y su esposa. “Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, sostuvo el comunicado oficial, en un tono confrontativo.

Las acusaciones de corrupción a las que hace referencia el comunicado son las que se conocieron luego de que un tribunal de Madrid abriera una investigación preliminar sobre la primera dama española Begoña Gómez, por supuestos delitos de “tráfico de influencias” y “corrupción en los negocios en sus relaciones privadas”.

La denuncia -que fue impulsada por una agrupación anticorrupción de extrema derecha conocida como “Manos Limpias”- provocó que el presidente Sánchez anunciara que iba a tomarse algunos días para evaluar su posible renuncia al cargo, decisión que luego desechó.

LA NACION