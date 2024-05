Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌| Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei tras los cruces con España: “No tiene razón para ofenderse tanto”

El expresidente de la Argentina Alberto Fernández se metió en la polémica acerca de los dichos de un funcionario del gobierno español contra Javier Milei y la contundente respuesta del gobierno argentino. “En la Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español”, escribió Fernández en X.

“Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país. Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto . Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, “nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio” (Antonio Machado)”, sentenció el exmandatario radicado en Madrid.

03.29 | Javier Milei partió rumbo a Estados Unidos

13/04/2024 Elon Musk y Javier Milei POLITICA SUDAMÉRICA NORTEAMÉRICA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PRESIDENCIA ARGENTINA PRESIDENCIA ARGENTINA - PRESIDENCIA ARGENTINA

Por Rafael Mathus Ruiz

El presidente Javier Milei partió rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, en la madrugada de este domingo, en el primer viaje oficial del mandatario a bordo del avión presidencial, tras descartarse los vuelos en aerolíneas comerciales por “motivos de seguridad”. Se trata del cuarto viaje al país norteamericano desde que asumió en diciembre.

Allí, formará parte de una conferencia global del Instituto Milken, un foro que reunirá a inversores, empresarios de alto nivel de las empresas que integran el ranking Fortune 500, y líderes globales en el hotel Hilton de Beverly Hills. Además, se espera que mantenga una nueva reunión con el dueño de X, SpaceX y Tesla, Elon Musk.

En tanto, tiene previstos encuentros con el expresidente norteamericano, Bill Clinton, la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, el expresidente de Colombia Iván Duque, la exprimera ministra británica Theresa May y Chris Dodd, asesor del presidente Joe Biden para América Latina.

03.00 | Adorni criticó a los gremios por adherir al paro general del 9 de mayo

Manuel Adorni, vocero presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a las fuerzas sindicales que adelantaron su adhesión al próximo paro general que anunció la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 9 de mayo en contra de la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Ley bases. “No se entiende cuándo duermen y cuándo se despiertan”, cuestionó el funcionario gubernamental invitado en La noche de Mirtha Legrand. “Es difícil de entender”, insistió.

“Las movilizaciones mucho no se entienden”, aseguró Adorni el sábado por la señal El Trece, tras ser consultado respecto al segundo paro general convocado para esta semana, en línea con las protestas también anticipadas por Camioneros y sindicatos estatales. “Es un sindicalismo que hoy se queja, pero que estuvieron en silencio mucho tiempo”, advirtió y enfatizó: “Está falto de sentido común. Es una situación rara”.

En ese sentido, valoró el trabajo en conjunto realizado con el gobierno porteño para contener las movilizaciones sin mayores inconvenientes mediante el protocolo anti-piquetes. “Es un delirio que la 9 de julio esté detonada todos los días”, planteó. “La gente está a favor”, dijo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad y le necesidad de establecer orden: “Es transversal a todos los argentinos”.

02.30 | Kravetz anunció que la Ciudad no permitirá que las personas duerman en la calle

El secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, anunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no permitirá a más personas dormir en la calle por las noches. “Pretendemos ordenar”, dijo y aseguró: “La persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores y el que no acepta la posibilidad del parador, no puede dormir en la calle”.

En diálogo con Radio Del Plata, el sábado por la tarde, Kravetz insistió en la necesidad de despejar la vía pública de personas que instalan “mini campamentos” o “ranchadas” y que, en lugar de ello, se ubiquen en los paradores que pone a disposición el gobierno porteño. “Tiene que ir a dormir al parador o a otro lado que no sea la Ciudad”, aseveró.

En ese sentido, postuló que “la única ciudad de la Argentina que da esa opción es Buenos Aires”. “Usás eso o te vas a dormir a otro lado. No es la calle el lugar para dormir”, explico y recalcó: “No vamos a dejar que se armen ranchadas o que cada uno duerma donde quiera. Los mini campamentos los estamos sacando todos los días”.

02.00 | Torres, sobre el debate en el Senado: “Los patagónicos van a votar en contra de Ganancias”

En la previa del debate de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal que comenzarán a discutirse este martes en un plenario de tres comisiones en el Senado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó que los bloques patagónicos “van a votar en contra de Ganancias” y ahondó en la importancia de que se contemple “el ítem zona desfavorable” en el mínimo no imponible del gravamen.

“Está este mito de la abundancia y cuando uno ve los números es real, somos las provincias que más aportan y sin embargo tenemos serias falencias de infraestructura en obras que deberían ser nacionales de acceso al agua. Comodoro Rivadavia tendría que ser Dubái, más de US$300.000 millones aportando en estos últimos 100 años y hay barrios que no tienen acceso a agua potable”, señaló Torres en diálogo con Radio con Vos.

“Hay muchos puntos que estamos a favor de la Ley, pero Ganancias lo vamos a votar en contra, justamente porque no contempla estas asimetrías. ¿Qué pedíamos los patagónicos? Que se contemple el ítem zona desfavorable en el mínimo imponible. Por algo tan sencillo que es contemplar que el costo de vida acá es mucho más alto”, apuntó el mandatario chubutense.

