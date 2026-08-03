Milei abrió la puerta para negociar su compañero de fórmula en 2027

Horas después de afirmar al diario Río Negro que tenía “definido” a su próximo candidato a vicepresidente, pero que por el momento guardaría silencio sobre su nombre, el presidente Javier Milei abrió hoy la puerta para un “acuerdo político” con aliados que incluya la negociación por su compañero de fórmula, vital para el operativo reelección en 2027.

Esta mañana, Milei dijo a Radio Mitre que su cabeza “ya tiene definido” a “un conjunto de personas que califican” para el cargo; con “alternativas y un orden de preferencias”. El giro obedece a que hoy incluyó la posibilidad de ubicar a un integrante de otro partido, porque -aclaró- “esto depende de los acuerdos políticos” que pudieran alcanzarse. “La política es cambiante”, arriesgó el Presidente, sin dar más detalles.

Ayer, le dijo al diario Río Negro: “Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”. Sin embargo, ningún funcionario recordaba al Presidente habiendo anticipado su decisión en un medio de prensa.

Las declaraciones de Milei de hoy llegan en medio de rumores sobre acuerdos entre La Libertad Avanza y Pro en distintos distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires (reeditar la alianza contra el kirchnerismo, con el actual jefe de gabinete, Diego Santilli, como candidato a gobernador) y en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialista Pro, con el jefe de gobierno Jorge Macri a la cabeza, no esconde que busca un acuerdo con LLA para sostener su dominio territorial. En medio de estos rumores, y con un guiño del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía, Hernán Lacunza, expresó su deseo de ser candidato a Presidente.

Javier Milei y Sandra Pettovello Presidencia

“Si Karina decide ir por la Ciudad, va a haber guerra abierta y no habrá acuerdo con Pro. Si negocian, con Pilar Ramírez de vice de Jorge Macri, la vice también se puede negociar”, afirmó una voz libertaria al tanto de las idas y vueltas en el vínculo entre amarillos y violetas. “Todo lo que genere más convivencia y gobernabilidad alrededor de las ideas liberales, bienvenido sea”, afirmaron a LA NACION muy cerca del expresidente Macri.

Los candidatos de Milei

Mientras tanto, en Balcarce 50, despachos oficialistas y espacios de análisis ligados al Gobierno surgen con fuerza cuatro nombres de posibles compañeros de fórmula para el año próximo, siempre dejando en claro que Milei no compartió aún con nadie su elección. La senadora Patricia Bullrich –que este domingo afirmó a Clarín que uno de sus objetivos será buscar la presidencia en 2031- y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, son nombradas por la mayoría de los consultados, por encima de otros como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la fórmula Milei-Milei, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei como eventual y firme bastión de control en la Cámara alta.

La decisión de no repetir la mala experiencia con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel -rápidamente desterrada del universo oficialista- determinará, en buena medida, la elección presidencial.

“Veo a alguien de adentro. No me imagino algún aliado”, afirmaron bien cerca de la mesa política, que semana tras semana analiza la estrategia electoral, discursiva y legislativa del Gobierno, y que volverá a reunirse este martes en Balcarce 50. La decisión de dejar abierta la posibilidad de un acuerdo sorprendió incluso a algunos de los propios, reconocen en el oficialismo.

A favor de Bullrich aparece, para encuestadores cercanos al oficialismo, la “muy buena imagen” en los sondeos de la jefa del bloque de senadores, y la posibilidad para ella de “ser vice de un Presidente que no puede reelegir, y quedar primera en la fila”, afirmó uno de esos consejeros. “Patricia le sumaría también a Milei para contener al electorado que viene de Juntos por el Cambio”, coinciden distintas fuentes del oficialismo, incluidos dirigentes cercanos a Bullrich, quien por ahora da pocas pistas de su decisión para el año que viene. “Para Milei, Bullrich es una aliada, no una propia. La que corre con más ventaja es ella”, agrega una fuente cercana al Presidente.

Allí aparece, para un allegado a Milei, un punto en contra: la manifiesta “desconfianza” de Karina Milei, luego de recientes actos de autonomía de la jefa del bloque libertario en el Senado, como los pedidos públicos para acelerar la salida de Manuel Adorni del Gobierno o la reticencia a votar en la Cámara alta el retiro del pliego judicial de la abogada María Verónica Michelli, finalmente aprobado.

En el caso de Pettovello, libertaria de la primera hora, su buena imagen pública tiene el límite de su acotada exposición pública. Elogiada por el Presidente por su tarea al frente del Ministerio de Capital Humano –es, junto a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, la única figura del gabinete que se sostiene en su puesto desde el día uno- en el oficialismo le ven potencial de crecimiento “si se expone y sale a hablar más”, algo que hasta ahora no ha ocurrido por decisión de la propia ministra, que por el momento también hace saber que descarta una candidatura en la ciudad de Buenos Aires.

La opción de Martín Menem aparece de la mano de Karina Milei, su principal impulsora y sostén dentro del esquema oficialista. “Le responde a Javier y Karina a muerte dentro de la Cámara, va a estar donde lo decidan ellos y no tiene un plan alternativo”, afirma un conocedor de la cotidianeidad de Menem, en una sutil crítica al nunca desmentido proyecto presidencial del bullrichismo. “Es más Karina que Javier quien quiere que sea Martín Menem”, susurran desde otro sector del Gobierno, más cercano a las Fuerzas del Cielo, sin afinidad con los Menem.

“Javier confía en Karina y tiene que controlar el Senado”, dice uno de los amigos del Presidente que imagina que al final la decisión de Milei será en favor de su hermana, en una fórmula pura. “No más independientes, ni gente a la que se le regala la franquicia”, completa el referente, que descarta un acuerdo con Pro y conoce de los mil y un cortocircuitos del Presidente con Villarruel, a quien desde Balcarce 50 le adjudican el incipiente armado de un proyecto de poder propio.