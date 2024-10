Milei almuerza con los cinco gobernadores de Pro con las demandas de las provincias y el presupuesto 2025 en el menú

Escuchar

Javier Milei recibía este mediodía a los cinco gobernadores afines a Pro en la Casa Rosada. El presidente invitó a los mandatarios provinciales a almorzar -en el menú hay empanadas- con el objetivo de “plantearles el escenario económico de los próximos meses y explicarles los puntos centrales del proyecto de presupuesto”, dijo un alto funcionario en Balcarce 50.

A la sede de gobierno asistían el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Meses atrás, Milei había recibido a los diez gobernadores de “Juntos por el Cambio” (una denominación que solo sobrevive para aglutinar a los mandatarios de Pro y de la UCR), pero esta vez optó por hacer un cónclave más reducido sólo con los amarillos.

Según pudo saber LA NACION, Milei quiere -como es su costumbre- trazar un panorama económico de lo hecho y lo que espera para el corto plazo. En ese sentido, machacará con la idea de que el presupuesto 2025 respete la premisa del déficit cero. Allí, entonces, entrarán en tensión las necesidades de los gobernadores y de los bloques en Diputados.

Los mandatarios quieren asegurarse sus partidas para el año electoral, con ítems que van desde el dinero que Nación les debe a las provincias por las cajas previsionales no traspasadas hasta los fondos para obras públicas. Sobre la mesa también está en juego, por caso, el presupuesto universitario, luego de que el Presidente vetara la ley que buscaba garantizar su financiamiento.

“El jefe de Estado no tiene problema de que se reasignen partidas, siempre y cuando quede en claro de dónde salen los fondos con una ecuación que tiene que respetar el déficit cero”, dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que participaba del almuerzo.

Con los gobernadores radicales, en tanto, aún no hay una cita prevista. En la Casa Rosada señalan que, a la luz del quiebre del bloque de la UCR en Diputados que se dio anoche, es necesario que “se aclare más el panorama” de ese espacio político para hacer una convocatoria. Francos, había evaluado que el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, fuera el representante de los gobernadores en la silla que les corresponde en el Consejo de Mayo, que fue anunciado en julio y nunca tomó forma. Pero ahora ese plan está en duda debido al escenario de dispersión en el radicalismo.

Presentación del presupuesto en el Congreso Nacional Luis Petri y Guillermo Francos Santiago Filipuzzi

En el Gobierno señalan que Milei quiere, en esta etapa, recibir a grupos más reducidos de gobernadores. Sobrevuela un viejo reclamo de Mauricio Macri, que siempre le pidió al Presidente que priorizara su trato con los gobernadores de Juntos por el Cambio, con los amarillos en primer lugar. El jefe de Estado cumplió a medias: tiene un almuerzo exclusivo con los gobernadores de Pro, pero el lunes había recibido a los mandatarios peronistas del norte del país que lo ayudaron a salvar los vetos.

Temas pendientes

El Gobierno está obligado a pasar de la fase de la resistencia y el salvataje de los vetos a una construcción de mayorías para lograr la sanción de la llamada “ley de leyes”. Si bien Milei atraviesa un momento en el que busca sumar acompañamiento al proyecto de presupuesto 2025, los gobernadores aprovecharán el cara a cara con el Presidente para transmitirle una serie de reclamos.

En el Coloquio de IDEA, Frigerio por caso advirtió: “Está el caso de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas. Es el primer año en la historia que no recibimos ni un centavo. Está todo judicializado. Está el impuesto a combustibles, que tiene una asignación para subsidiar el transporte público de pasajeros. El Gobierno decidió que sea responsabilidad de las provincias. Está muy bien, pero no te quedés con ese impuesto porque tiene una asignación específica, igual que vialidad nacional y este año no hubo una sola inversión en rutas”.

En la Casa Rosada señalan, respecto a las cajas previsionales no transferidas, que el Ministerio de Economía está haciendo una auditoría para poner en la ecuación, no solo las deudas que Nación tiene con las provincias sino las que los distritos tienen con el gobierno nacional. Las cajas de 13 provincias (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes) son las que siguen en manos de las provincias cuyos tesoros son los que deben poner el dinero que no manda Anses.

El Presidente Javier Milei se reunió anoche en la Quinta de Olivos con los Gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Misiones, Hugo Passalacqua. También estuvieron presentes la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Presidencia

Otro tema candente es el vinculado a los acuerdos para la transferencia de obras públicas a las provincias. Pese a que la Secretaría de Interior firmó acuerdos con las provincias para transferir algunos proyectos y hacerse cargo de otros, los gobernadores aseguran no hubo avances concretos. En Balcarce 50 reconocen la demora, pero señalan que se debe a las dificultades con los proveedores, por indexaciones y cancelación de deudas. “Lo que se firmó con los gobernadores se va a cumplir”, dijo esta mañana un funcionario.

En la Casa Rosada están convencidos que la llave para el presupuesto está en el favor de los gobernadores porque ellos deben garantizar sus partidas para el año próximo, que es electoral

Si bien ya hay varias figuras políticas trabajando para zurcir los acuerdos-desde Francos hasta Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem- lo cierto es que para los mandatarios provinciales siempre es importante hablar cara a cara con el Presidente.