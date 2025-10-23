Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza en Rosario, en medio de manifestaciones en su contra

ROSARIO.- En medio de un clima caldeado, con una marcha opositora multitudinaria que se congregó a 200 metros del Parque España, en la ribera rosarina, el sitio que La Libertad Avanza eligió para cerrar la campaña, Javier Milei llegó a esta ciudad a las 17 y se alojó por unas horas en un hotel céntrico, donde lo esperaron decenas de militantes libertarios.

El acto de final de campaña se realiza en medio de un operativo de seguridad pocas veces visto para un mitin político. Más de 1000 efectivos de fuerzas federales montaron un despliegue para encapsular el acto libertario y evitar enfrentamientos y choques con la marcha opositora que se congregó en la plaza Guernica, a dos cuadras del escenario elegido por LLA.

Milei fue recibido con bombas de estruendo y cánticos contra su hermana Karina, en un clima cargado de tensión por la cantidad de gendarmes y policías federales que custodian la zona.

Los seguidores de Milei, en la puerta del hotel donde paró el presidente Marcelo Manera - LA NACION

Desde temprano, los primeros que se apostaron cerca del escenario, donde se repitieron como un loop temas de AC/DC, fueron los militantes de Las Fuerzas del Cielo, vestidos con remeras bordó y gorras, con los clásicos estandartes que se usaron en otras épocas.

Cerca de las 19, las escalinatas del parque España, que sirvieron como gradas, se coparon de militantes y adeptos a Milei. Muchos llegaron de Buenos Aires en decenas de colectivos que quedaron estacionados en las inmediaciones del monumento a la Bandera. El acto está previsto que tenga como principal orador a Milei.