Milei designó al exintendente de Bariloche en la CNEA y suma otro dirigente para pelear la gobernación

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En un movimiento que redefine el tablero político provincial, el presidente Javier Milei designó al ingeniero nuclear y exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso como el nuevo vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La medida, oficializada mediante el Decreto 673/2026, posiciona a un dirigente clave de la región en un organismo nacional de alta sensibilidad técnica y política.

La llegada de Gennuso se produce en un contexto de profunda crisis para la CNEA. El organismo atraviesa un proceso de reestructuración masiva impulsado por el gobierno nacional a través del Decreto 655/2026, que fijó un recorte cercano al 58% de su estructura funcional, reduciendo las unidades organizativas de 675 a solo 272.

Este escenario de “optimización” ha desatado un fuerte conflicto gremial. Recientemente, la no renovación de 61 contratos (que los gremios elevan a más de 100 despidos) derivó en protestas nacionales, incluyendo la toma de la sede central de la CNEA en Buenos Aires y la intervención de Gendarmería Nacional. Mientras el Gobierno defiende el ajuste para eliminar el “sobredimensionamiento”, los sindicatos denuncian un vaciamiento con miras a la privatización.

A su vez, la designación de Gennuso como segundo de la CNEA no es un hecho aislado, sino la confirmación de un acercamiento estratégico a La Libertad Avanza (LLA). El primer gesto concreto ocurrió en junio pasado, cuando fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el prestigioso centro de medicina nuclear de Bariloche que funciona bajo la órbita de la CNEA.

Weretilneck y Gennuso, cuando el ingeniero ganó la intendencia de Bariloche DyN

Este ascenso dentro de la estructura nacional es leído como un aval directo de la gestión de Milei a un dirigente que ha decidido confrontar abiertamente con el oficialismo provincial, que antes integraba, liderado por el gobernador Alberto Weretilneck.

Así, la incorporación de Gennuso a las filas nacionales impacta de lleno en el escenario electoral rionegrino de cara a 2027. Se suma al proceso de “reclutamiento” que LLA –de la mano del senador Enzo Fullone– lleva adelante en la provincia, y que ya cuenta con figuras como el diputado Aníbal Tortoriello y los legisladores Martina Lacour y Claudio Doctorovich.

Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello, cuando formalizó su afiliación a La Libertad Avanza.

La designación debilita a Juntos Somos Río Negro (JSRN), especialmente tras la salida de figuras cercanas a Gennuso, como la legisladora Marcela González Abdala, quien recientemente se afilió a la fuerza libertaria. Con LLA ya reconocida como partido provincial y habilitada para competir con sello propio, Gennuso asoma como una figura competitiva que podría “pintar de violeta” el mapa rionegrino en los próximos comicios.

Pasado y quiebre con JSRN

El exintendente cuenta con una sólida trayectoria técnica y política: egresado del Instituto Balseiro, trabajó en el Centro Atómico Bariloche y participó en proyectos internacionales de reactores nucleares en la década del 90. En la arena política, gobernó Bariloche durante dos mandatos consecutivos (2015-2023) bajo la bandera de JSRN de Weretilneck.

Sin embargo, su relación con el gobernador Weretilneck se fracturó irremediablemente. El distanciamiento comenzó en 2023, con el “Gran Acuerdo Rionegrino”, y escaló con críticas de Gennuso al “dedismo” en la selección de candidatos y a la marginación de Bariloche en las decisiones provinciales.

La respuesta de Weretilneck ha sido demoledora, llegando a afirmar que los planteos de Gennuso responden a una “cuestión de envidia” y que el exintendente tiene un “problema más de psicólogo”.

En paralelo, Gennuso enfrenta hoy una investigación judicial por presunta administración fraudulenta reactivada por su sucesor, Walter Cortés, actual aliado del gobernador rionegrino. En ese sentido, el exintendente denuncia una persecución política orquestada desde Viedma.