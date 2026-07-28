El vice de Lula calificó como “lamentables” los insultos de Milei y aseguró que perjudican a la Argentina

Luego de las críticas que Javier Milei le propinó a Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro como próximo presidente, el vice del actual mandatario brasileño, Gerardo Alckmin, calificó los insultos del líder de La Libertad Avanza como “lamentables” y aseguró que su “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.

“Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó Alckmin ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.

Lula, junto a Alckmin EVARISTO SA - AFP

A su vez, aseguró que “un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país”, ni “inmiscuirse en sus asuntos internos” y mucho menos hacerlo de una forma “absolutamente grosera”.

Además, el funcionario resaltó que Brasil es el mayor comprador y socio comercial de Argentina y destacó que los insultos de Milei contrastan con el “momento óptimo” que atraviesa el Mercosur.

En ese contexto, citó los recientes acuerdos de libre comercio que logró el bloque con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea.

Milei, con Flavio Bolsonaro Ettore Chiereguini - AP

El conflicto comenzó el sábado durante el paso del jefe de Estado por San Pablo, donde se reunió con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, principal rival de Lula en las elecciones brasileñas que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre.

Milei disertó en la Convención Nacional del Partido Liberal con fuertes críticas al socialismo y la izquierda. Además, le apuntó al propio presidente brasileño al llamarlo “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo explícitamente.

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’”, manifestó el Presidente. Y agregó: “Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores”.

Milei posa con una camiseta de la selección argentina junto a Flavio Bolsonaro en San Pablo Agencia AFP - AFP

Su visita a Bolsonaro y los insultos cayeron mal en el oficialismo brasileño e iniciaron una crisis diplomática. Uno de los primeros en responder fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT) -organización por la que Lula llegó al poder-, Edinho Silva, quien consideró como “inadmisible” que un jefe de Estado extranjero llegue a Brasil y se dirija “en términos irrespetuosos hacia sus poderes constituidos”.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”, indicó luego el Gobierno de Brasil.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, convocó al embajador de Lula en Argentina, Daniel Raimondi, para transmitirle la “repulsa” a los “improperios” emitidos por Milei y pedirle explicaciones sobre su comportamiento.

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