Milei en Mar del Plata: entre una versión rockera de la mano de Fátima Flórez y su presentación en la “cumbre anti-zurda”

MAR DEL PLATA.- En casi 100 metros con un duelo de cánticos entre puñados de gente que lo apoyaban y otros que lo reprobaban, y en medio de un fuerte operativo policial, Javier Milei ingresó esta noche al teatro Roxy de Mar del Plata junto a la actriz, bailarina e imitadora Fátima Flórez, que lo invitó a presenciar su espectáculo y de la mano, caracterizada como Lady Gaga, lo llevó puertas adentro para algo más: darle rienda suelta a la versión más rockera del Presidente, como cantante sobre el escenario.

A sala llena será la función que se desarrollará con su estructura habitual y solo modificará el cierre, con este visitante que hoy llega como artista y que ya se había presentado por ahí hace dos años, sobre las tablas y a los besos con Flórez, por entonces su novia.

Milei se cruzó en el acceso al Centro de Arte Roxy apenas con los espectadores más rezagados, en fila todavía para llegar a sus butacas. Ya no había entradas disponibles para esta noche de función anticipada porque al jefe de Estado le quedada, en esta mini gira marplatense de día y medio, un capítulo más, tan o más despampanante: casi a medianoche lo esperaba otro escenario para cerrar “La Derecha Fest”, allí rodeado de su militancia más aguerrida y en tono de gran celebración del más puro ADN libertario.

Fatima Flórez en la puerta del teatro Roxy Mauro V. Rizzi

En un parador de la zona sur, a metros del faro y mientras el presidente de la Nación dejaba sobre las tablas su versión furiosa de El Rock del Gato, varios referentes de La Libertad Avanza daban forma desde el atardecer a su propio paraíso presentado como “cumbre anti-zurda”, también con algo de música y micrófono abierto para realzar la figura presidencial y su gobierno desde las voces de figuras como Patricia Soprano, el ahora senador bonaerense Guillermo Montenegro, Gabriel Ballerini, Nicolás Márquez y Agustín Laje.

El jefe de Estado repitió así aquella aventura de hace dos años, cuando por primera vez asistió aquí a esa misma sala teatral y también invitado por Fátima Flórez, cabeza de la compañía y por entonces su novia. Ahora, apenas su amiga y, a la luz de los hechos, al menos por un rato compañera de elenco.

Milei saludó a los presentes en el show de Fátima Florez

Después de la muy buena y calurosa concurrencia que encontró este lunes por la noche, primero cuando llegó al Hotel Hermitage y luego al emprender por el paseo comercial Güemes una caminata a los empujones entre fanáticos, coronada con un recorrido en camioneta y desde allí un discurso, Milei volvió a tener una demostración explícita de cariño de sus seguidores.

Fotos y arenga

Este oasis marplatense de apoyo popular le reservó un par de capítulos más a lo largo de este martes de agenda intensa para el mandatario: saludó, se sacó fotos y arengó a cientos que lo esperaron sobre Avenida Colón, justo cuando iba a salir rumbo a su primera actividad del día y la más formal de todas, que fue la visita a la empresa Lucciano’s que tiene su fábrica de helados, alfajores y chocolates en el Parque Industrial General Savio.

El Presidente Javier Milei visitó la fábrica central de la heladería argentina Lucciano's en Mar del Plata. Presidencia

Recorrió la planta de la firma que tiene casi 100 sucursales en distintos puntos del mundo, saludó al personal, se sacó fotos, recibió aliento con varios “viva La Libertad Carajo” y hasta vio bajar a obreros de la construcción, desde un andamio, para abrazarlo. Junto a su hermana, Karina, se llevaron de souveniers un delantal blanco y un popurrí de la variedad de exquisiteces que allí se producen. Si bien se había mencionado algún posible encuentro más amplio con empresarios locales, nada de eso se concretó.

Completada esa recorrida, en compañía de propietarios de la empresa y algunos de sus colaboradores, hizo la primera de las escalas previstas en el teatro Roxy, que lo tendría más tarde como gran estrella invitada de la noche. Pasó por allí casi una hora, lapso en el que ensayó la participación musical que aceptó hacer en la obra que encabeza durante esta temporada Fátima Flórez.

Llegó poco después de mediodía y antes que ella. Se familiarizó con el escenario, ajustaron la dinámica del momento en que se sumará al espectáculo y bocetaron la versión muy personal del “Rock del gato” que el propio Milei eligió para este show y que ha había presentado alguna vez en el Movistar Arena.

Milei En El Teatro De Mar Del Plata

En principio descartó un segundo tema porque debía partir rápido hacia su participación en “La Derecha Fest”. “Lo vi muy bien, el ensayo muy lindo, parecía que habíamos practicado hace años”, dijo Flórez temprano y aclaró que hicieron varias pasadas con banda en vivo y del mismo tema musical, que se programó para el final de la obra. “Enseguida se sintió cómodo y la voz sonaba espectacular”, aseguró.

Afuera también se había montado un operativo similar al que se desplegó la noche anterior en el paseo comercial de calle Güemes: calles cortadas y gran presencia de efectivos de fuerzas de seguridad para garantizar un acceso y salida rápida del Presidente y su custodia.

Javier Milei, en Mar del Plata, fue a ver al teatro a Fátima Florez Mauro V. Rizzi

También frente al teatro Roxy se agolpó gran cantidad de gente; esta vez los saludó con algo más de distancia, ya sin contacto físico. Tendría otra dosis más de aplausos en su regreso al hotel, donde ya permaneció hasta su escala de artista de temporada.

Gritos de reprobación

El Presidente también se encontró con alguna resistencia. En Güemes, la noche del lunes, lo esperó un grupo de jubilados para reclamar por sus haberes y beneficios.

Al llegar al hotel, desde la vereda opuesta a la que coparon sus fanáticos, lo insultó un grupo nutrido. Al paso, durante la caravana, también hubo gritos aislados de crítica dirigidos en particular a él y a su hermana. Frente al teatro, tras el ensayo, se aprehendió a un joven que intentó golpear la camioneta que lleva al jefe de Estado. En la vida presidencial no todos son aplausos.